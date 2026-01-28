పురపాలికల్లో రాజకీయ వేడి - ఇప్పటికీ కొలిక్కిరాని అభ్యర్థుల ఎంపిక
రాష్ట్రంలో పురపాలక ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల - ఒక్కసారిగా వేడెక్కిన రాష్ట్ర రాజకీయాలు - ఇంకా ఓ కొలిక్కిరాని అభ్యర్థుల ఎంపిక - ముందుగానే ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో ఆయా పార్టీలు
Published : January 28, 2026 at 10:11 AM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : పురపాలక సంఘాల ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ విడుదలైంది. దీంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో రాజకీయ వేడి రాజుకుంది. బుధవారం నుంచే నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రారంభమైంది. దీంతో మరో 15 రోజుల్లోనే ఎన్నికల ప్రక్రియ మొత్తం ముగియనుంది. ఇంత సమయం తక్కువ ఉండటంతో అన్ని పార్టీ వర్గాల్లో ఒక్కసారిగా ఎన్నికల హడావుడి మొదలైంది. అయితే ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 12 మున్సిపాలిటీల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే అన్ని పార్టీలు కసరత్తు చేశాయి. అయినప్పటికీ అభ్యర్థుల ఖరారు అంశం ఇంకా పూర్తి కాలేదు.
ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు ఆశావహులంతా నేతల చుట్టూ తిరుగుతూ అవకాశమివ్వాలని కోరుతున్నారు. దీంతో రాష్ట్రంలోని పోటీ ఎక్కువగా ఉన్న వార్డుల్లో ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థుల ఎంపిక విషయంలో కొంత తర్జనభర్జన నెలకొంది. వివిధ స్థాయిల్లో పరిశీలన చేసి ఎంపిక చేస్తున్నారు. నామినేషన్ల ఘట్టం ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో సమయం ఆలస్యం కాకుండా అభ్యర్థులను ప్రకటించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ముందస్తుగానే ఓటర్లతో ముచ్చట : ఆశావహుల్లో అత్యధికులు టికెట్ తమకే వస్తుందనే నమ్మకంతో ఎదురుచూస్తున్నారు. పార్టీలలోని ప్రధాన నేతల అండదండలు ఉన్నాయని తప్పనిసరిగా బీఫారం తమకే వస్తుందని వారి స్నేహితులు, బంధువుల వద్ద చెప్పుకొంటున్నారు. టికెట్ రాకుండానే వీరంతా పోటీ చేయాలనుకుంటున్న వార్డుల్లో ఓటర్లను కలుస్తున్నారు. ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో వార్డు సమస్యల విషయాలను పోస్టు చేస్తున్నారు. ఆపై పార్టీ పెద్దలతో దిగిన ఫొటోలను షేర్ చేస్తున్నారు. ఓటర్ల జాబితాపై వర్గాల వారీగా చేసుకుని ఎన్నికల కోసం కసరత్తు చేస్తున్నారు. ప్రభావం చూపే వ్యక్తులు, వివిధ వర్గాల ప్రతినిధులను కలుస్తూ పోటీ చేసే ఆలోచన విషయాన్ని చెబుతున్నారు.
పొత్తులతో వారి ఆశలకు గండి : అధికార కాంగ్రెస్, ప్రధాన ప్రతిపక్షంతో వామపక్షాలు పొత్తుల చర్చలు జరిపాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటి వరకు పొత్తు అంశాలపై ఇరుపార్టీలు ఇంకా అవగాహనకు రాలేదు. చివరి నిమిషంలో అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలతో వామపక్ష పార్టీలకు పొత్తు పొడిస్తే వార్డుల సర్దుబాటులో ఆయా పార్టీల పోటీదారుల ఆశలకు గండి పడే అవకాశం ఉంది.
ఆశావహుల్లో ఉత్కంఠ : క్రియాశీలక రాజకీయాల్లో ఉన్న వారు రాజకీయ పదవులపై ఆశతో ఉన్నారు. వీరికి పుర ఎన్నికల రూపంలో ప్రజాప్రతినిధి అయ్యే అవకాశంగా భావించి పోటీకి సిద్ధమవుతున్నారు. పార్టీ టిక్కెట్టు దక్కించుకోవడం కీలకం కావడంతో అధికార పార్టీలోని వారు ఎమ్మెల్యేలను మిగతా పార్టీల వారు ఆ పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్లు ముఖ్య నేతల ఆశీస్సుల కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. షెడ్యూల్ కూడా విడుదలై నామినేషన్లు మొదలు కానున్న నేపథ్యంలో వీరిలో ఉత్కంఠ తీవ్రమైంది.
పోటీ చేసేందుకు ఇవి తప్పనిసరి : ఎన్నికల్లో పోటీకి అర్హతలు, డిపాజిట్, ఎన్నికల వ్యయ పరిమితిపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే మార్గదర్శకాలను ప్రకటించింది. మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో పోటీ చేయాలనుకునే అభ్యర్థి భారత పౌరుడై ఉండాలి. పోటీ చేసేందుకు కనీసం 21 ఏళ్ల వయసు ఉండాలి. ఏదైనా వార్డు నుంచి కౌన్సిలర్గా పోటీ చేయాలంటే ఆ మున్సిపాలిటీలోని ఏదైనా ఒక వార్డులో ఓటరుగా నమోదై ఉండాలి. అదేవిధంగా కార్పొరేటర్గా పోటీ చేయాలంటే ఆ కార్పొరేషన్లోని ఒక డివిజన్లో ఓటరుగా ఉండాలి. పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తే వార్డు లేదా డివిజన్లోని ఒక ఓటరు ప్రతిపాదించాలి. ఇండిపెండెంట్గా ఎన్నికల బరిలో నిలిస్తే పది మంది ఓటర్లు ఆ అభ్యర్థిని ప్రతిపాదించాలి. ఒక ఓటరు ఒకరిని మాత్రమే ప్రతిపాదించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది.
వీరు అనర్హులు : పోటీ చేసే వ్యక్తి ఆ మున్సిపాల్టీ లేదా కార్పొరేటర్లో కాంట్రాక్టరుగా ఉండకూడదు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో, కార్పొరేషన్, మున్సిపాల్టీల్లో లాభదాయక పదవులు చేపట్టకూడదు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సర్వీసు నుంచి తొలగించి ఉంటే వారు పోటీకి అనర్హులు. గతంలో ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఖర్చుల వివరాలు సమర్పించని కారణంగా ఎస్ఈసీ అనర్హుల జాబితాలో ఉన్నవారు ఐపీ పెట్టిన వారు కూడా పోటీ చేయరాదు.
