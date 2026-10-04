హైదరాబాద్లో రూ.50 వేల కోట్ల భూమిపై పెద్దల కన్ను - 286 ఎకరాలు రాజీతో కొట్టేసేందుకు కుట్ర
భాగ్యనగర్ కో-ఆపరేటివ్ హౌసింగ్ సొసైటీకి చెందిన 286 ఎకరాలను వివాదాస్పదం చేసి ప్రత్యామ్నాయ డాక్యుమెంటు సృష్టించి హక్కులు పొందాలని చూస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారంలో అధికార పార్టీ కీలక వ్యక్తి, ప్రతిపక్షంలో ఉన్న నేతలు ఉన్నారు.
Published : October 4, 2026 at 12:14 PM IST
Bhagyanagar Society Land Scam : చీమలు పెట్టిన పుట్టల్ని పాములు ఆక్రమించినట్లు పైసాపైసా కూడబెట్టి సామాన్యులు కొనుకున్న స్థలాలను బడా వ్యక్తులు సొంతం చేసుకునేందుకు కుయుక్తులు చేస్తున్నారు. రాజధాని హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున రూ.వేల కోట్ల విలువైన భూములను కొట్టేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకున్నారు. ఇప్పటికే కొంతమంది ఇళ్లు నిర్మించుకుని నివసిస్తుండగా, వారిని సైతం బెదిరిస్తున్నారు. ఎలాంటి హక్కులు లేకుండా రాత్రికి రాత్రే ప్రహరీ నిర్మాణాలు చేపట్టి రూ.కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ప్రభుత్వ వ్యవస్థలను అదుపులోకి తెచ్చుకున్నారనే ఆరోపణలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి.
ఎప్పుడో దశాబ్దాల కింద ఇళ్ల స్థలాలను కొనుగోలు చేసిన మధ్య తరగతి ప్రజలు ఇప్పుడు రాజకీయ నేతల ఒత్తిడిలో నలిగిపోతున్నారు. ఈ భూ వ్యవహారంలో అధికార పార్టీ కీలక వ్యక్తి, ప్రతిపక్షంలో ఉన్న పలువురు నేతలు, పక్క రాష్ట్రానికి చెందిన వైఎస్సార్సీపీ నేత ఒకరు సూత్రధారులుగా ఉన్నట్లు తెలిసింది. భాగ్యనగర్ కో-ఆపరేటివ్ హౌసింగ్ సొసైటీకి చెందిన 286 ఎకరాలను వివాదాస్పదం చేసి ప్రత్యామ్నాయ రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంటు సృష్టించి భూమి హక్కులు పొందాలని చూస్తున్నారు. కోర్టుల పేరుతో తిప్పలు పెడుతున్నారు. ఇప్పటికే 22 ఎకరాలకు సంబంధించి మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా సెటిల్మెంట్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం భాగ్యనగర్ హౌసింగ్ సొసైటీ సభ్యులు తమకు న్యాయం చేయాలంటూ ఆందోళనకు దిగారు.
ఈ భూమి అసలు కథ ఇదీ
హైదరాబాద్లో నివేశన స్థలాల కోసం కొంతమంది చిరుద్యోగులు, మధ్య తరగతి ప్రజలు కలిసి 1961లో భాగ్యనగర్ హౌసింగ్ కో ఆపరేటివ్ సొసైటీని ఏర్పాటు చేసి దీని ఆధ్వర్యంలో కూకట్పల్లి సర్వే నం.1007లో 286 ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నారు. దీనికి హక్కుదారు నవాబ్ రియాజ్ యార్ జంగ్ అనే వ్యక్తి నుంచి 1974లో కొనుగోలుకు సిద్ధమై వారి వారసుల నుంచి అగ్రిమెంట్ కూడా పొందారు. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియలో కొంత జాప్యం జరిగింది. చివరకు 1991 నుంచి 1998 మధ్య కాలంలో కోర్టు ద్వారా వారికి 70 ఎకరాలు, 50 ఎకరాలు, 25 ఎకరాలు, 22 ఎకరాల చొప్పున మొత్తం 167 ఎకరాలు రిజిస్టర్ అయ్యాయి. మిగిలిన 119 ఎకరాలను రిజిస్టర్ చేయలేదు. ఈ స్థలాల్లో కొంతమంది ఇప్పటికే తమ ఇళ్లను నిర్మించుకున్నారు. కొన్ని ఖాళీగా ఉన్నాయి.
హైటెక్ సిటీ నిర్మాణంతో భూములకు రెక్కలు
మాదాపూర్లో హైటెక్ సిటీ నిర్మాణంతో ఈ ప్రాంతంలో భూముల ధరలకు డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది. హైటెక్ సిటీకి అత్యంత సమీపంలో ఉన్న ఈ భూములపై కొంతమంది బడాబాబుల చూపు పడింది. సొసైటీ భూములను సొంతం చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఫేక్ డాక్యుమెంట్లు సృష్టించారు. ఏపీకి చెందిన ఓ ప్రముఖ సిమెంట్ కంపెనీ అధినేత ఇందులో ముఖ్య పాత్ర పోషించాడు. జంగ్ తన భూమిని తన దగ్గర సర్వెంట్గా పని చేస్తున్న వలీమ్ అహ్మద్కు నోటి మాటగా బహుమతిగా ఇచ్చినట్లు, తిరిగి అతని నుంచే కొనుగోలు చేసినట్లు ఓ సాదా కాగితం బయటకు వచ్చింది.
దాన్ని జంగ్ మనవడు హషీమ్ అలీకి రిజిస్టర్ చేయించినట్లు అన్ రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఒకటి పుట్టింది. దాన్ని సహారా రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థకు 1973లో పార్టనర్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్లు అన్ రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్ తెర మీదకు వచ్చింది. వాస్తవానికి జంగ్ కుటుంబంలో హషీమ్ అలీ అనే వ్యక్తి అసలు లేనే లేరు. రెవెన్యూ రికార్డుల్లోనూ ఎక్కడా అతని పేరు కూడా లేదు. సహారా సంస్థ నుంచి 2000లో ఈ భూములను ప్రైమ్ ప్రాపర్టీస్కు ట్రాన్స్ఫర్ చేయించారు.
ఇళ్ల నిర్మాణ అనుమతులు రాకుండా చక్రం తిప్పారు
2014లో రాష్ట్ర విభజన తర్వాత పూర్తిగా సినిమా మారింది. తెరవెనుక ఉన్న సిమెంట్ కంపెనీ అధినేత కుటుంబ కారణాల రీత్యా ఈ వ్యవహారం నుంచి వెళ్లిపోయారు. తర్వాత ఓ వైసీపీ నేత మెయిన్లీడ్గా మారారు. ఎలాంటి రెవెన్యూ రికార్డులు లేకుండా భాగ్యనగర్ హౌసింగ్ సొసైటీని చాలా ఇబ్బందులు పెట్టారు. భాగ్యనగర్ వాసులకు జీహెచ్ఎంసీ నుంచి ఇళ్ల నిర్మాణానికి పర్మిషన్లు రాకుండా పెద్దలు చక్రం తిప్పారు. ప్రస్తుతం కేసు మేడ్చల్ జిల్లా కోర్టులో ఉన్నప్పటికీ ప్రైమ్ ప్రాపర్టీస్ సంస్థ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించి ఈ 286 ఎకరాల చుట్టూ ప్రహరీ నిర్మాణం చేస్తామని పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. టైటిల్ ఎవరిదనేది ఇంకా కోర్టు నిర్ణయించకుండానే ప్రహరీ నిర్మాణానికి సుప్రీం అనుమతి ఇచ్చిందని ఏకంగా బ్లూషీట్స్తో రాత్రికి రాత్రి వేగంగా నిర్మాణం చేపట్టారు. స్థలాల యజమానులైన సొసైటీ సభ్యులను భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్నారు. తాజాగా 286 ఎకరాల చుట్టూ ప్రహరీ నిర్మాణానికి పూనుకున్నారంటే అక్కడి రెవెన్యూ అధికారుల నుంచి ఏస్థాయిలో సహాయ సహకారాలు అందుతున్నాయో ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు.
బెదిరించి భూమి కైవసం
ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతంలో ఎకరా దాదాపు రూ.150 కోట్ల నుంచి రూ.200 కోట్ల వరకు రేట్ పలుకుతుంది. 286 ఎకరాలు అంటే ఈ ఆస్తి విలువ రూ.50 వేల కోట్ల పైనే ఉండటం గమనార్హం. భాగ్యనగర్ సొసైటీ సభ్యుల్లో చాలామంది వృద్ధులు ఉన్నారు. కొంతమంది చనిపోయారు కూడా. ఇప్పుడు వారి వారసులు ఉన్నారు. తమ స్థలాల కోసం వారు న్యాయస్థానాల చుట్టూ తిరిగి పోరాటం చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. దాంతో ఈ బడా వ్యక్తులు కొంతమందిని మధ్యవర్తులుగా రంగంలోకి దించి కేసులు వెనక్కి తీసుకుంటే రాజీ కుదుర్చుకుంటామంటూ బేరసారాలు కొనసాగిస్తున్నారు. దీంతో 22 ఎకరాలకు సబంధించి సెటిల్మెంట్ జరిగినట్లు మిగిలిన వారిపై కూడా ఇదే రకమైన ఒత్తిడి తెచ్చి భూమి స్వాధీనం చేసుకోవాలని చూస్తున్నట్లు తెలిసింది.
ఎన్ని విన్నపాలు చేసినా అధికారుల్లో చలనం లేదు
ఈ వివాదంపై భాగ్యనగర్ సొసైటీ సభ్యులు కింది స్థాయి నుంచి ఉన్నతాధికారుల వరకు ఎన్ని విన్నపాలు చేసినా ఆ అప్లికేషన్లన్నీ చెత్తబుట్టలోకే వెళ్లిపోతున్నాయి. కనీసం విచారణ కూడా చేయడం లేదని సభ్యులు అవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓ కారుడ్రైవర్ను జంగ్ వారసుడుగా సొసైటీ సభ్యులు గుర్తించగా ఆ వ్యక్తి ఇటీవల కాలంలో అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందడం గమనార్హం. దానిపై కూడా విచారణ లేదని సొసైటీ సభ్యులు తీవ్రంగా ఆరోపిస్తున్నారు.
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