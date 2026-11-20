పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ రాజకీయ వేడి - సర్పంచి పీఠంపై నేతల కుటుంబాల కన్ను
Leaders Families in Sarpanch Elections : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో రాజకీయ ప్రముఖుల కుటుంబసభ్యులు బరిలోకి దిగుతున్నారు. దీంతో గ్రామ సర్పంచి ఎన్నికల్లో రాజకీయ వారసుల సందడి కనిపిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 10:24 AM IST
పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ గ్రామాల్లో రాజకీయ వేడి పెరుగుతోంది. సర్పంచి పీఠాలే లక్ష్యంగా రాజకీయ ప్రముఖుల కుటుంబసభ్యులు ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతున్నారు. మంత్రి భార్య మొదలు ఎమ్మెల్యేల సతీమణులు, సోదరులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేల కుటుంబసభ్యుల వరకు పలువురు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. దీంతో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో రాజకీయ వారసుల సందడి కనిపిస్తోంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పంచాయతీ ఎన్నికల నామినేషన్ల పర్వంలో రాజకీయ ప్రముఖుల కుటుంబ సభ్యులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నారు. నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె మేజర్ పంచాయతీ సర్పంచి స్థానానికి మంత్రి బీసీ జనార్దనరెడ్డి సతీమణి ఇందిరారెడ్డి నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఆమె నియోజకవర్గంలో పార్టీ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు. కార్యకర్తలను సమన్వయం చేస్తూ రాజకీయ కార్యకలాపాల్లో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అనకాపల్లి జిల్లాలో మాడుగుల ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణమూర్తి సతీమణి మాధవీలత ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. పరవాడ మండలం వెన్నెలపాలెం సర్పంచి స్థానానికి నామినేషన్ వేశారు. ఆమెకు గతంలోనూ గ్రామ పంచాయతీ పాలనలో అనుభవం ఉంది. రెండుసార్లు సర్పంచిగా పనిచేశారు.
ఆసక్తికరంగా కామవరపుకోట సర్పంచి ఎన్నిక : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో పాలకొండ ఎమ్మెల్యే నిమ్మక జయకృష్ణ సోదరుడు నిమ్మక పాండురంగ నామినేషన్ వేశారు. జనసేనకు చెందిన ఆయన వీరఘట్టం మండలం ఎం.రాజపురం సర్పంచి అభ్యర్థిగా పోటీలో నిలిచారు. విజయనగరం జిల్లాలో శృంగవరపుకోట ఎమ్మెల్యే కోళ్ల లలితకుమారి సోదరుడు గొంప దుర్గాఉమేష్ కూడా ఎన్నికల బరిలోకి దిగారు. కొత్తవలస మండలం నిమ్మలపాలెం సర్పంచి స్థానానికి నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఇదే జిల్లాలో బొబ్బిలి మాజీ ఎమ్మెల్యే శంబంగి వెంకట చినఅప్పలనాయుడు సతీమణి చిన్నమ్ములు కూడా సర్పంచి ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారు.
కాకినాడ జిల్లాలోనూ మాజీ ఎమ్మెల్యే కుటుంబం ఎన్నికల రేసులో ఉంది. శంఖవరం మేజర్ పంచాయతీ సర్పంచి అభ్యర్థిగా మాజీ ఎమ్మెల్యే పర్వత పూర్ణచంద్రప్రసాద్ భార్య సత్యవేణి నామినేషన్ వేశారు. గతంలో ఆమె జడ్పీటీసీ సభ్యురాలిగా పనిచేశారు. ఏలూరు జిల్లాలో చింతలపూడి నియోజకవర్గం కామవరపుకోట సర్పంచి ఎన్నిక ఆసక్తికరంగా మారింది. టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఘంటా మురళి తన సోదరుడు ఘంటా సత్యనారాయణతో నామినేషన్ వేయించారు. గతంలో సత్యనారాయణ సర్పంచిగా పనిచేశారు. మరోవైపు టీడీపీకి చెందిన మాజీ ఉపసర్పంచి నెక్కలపు సూర్యనారాయణ కూటమి మద్దతుతో పోటీలో ఉన్నారు. దీంతో కామవరపుకోటలో సర్పంచి ఎన్నికపై రాజకీయంగా ఆసక్తి నెలకొంది.
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