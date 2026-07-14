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ముద్రగడ పద్మనాభం కన్నుమూత - సీఎం చంద్రబాబు సహా ప్రముఖుల సంతాపం

ముద్రగడ పద్మనాభం మృతి పట్ల సీఎం చంద్రబాబు సహా ఇతర నేతలు సంతాపం - ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థన - ముద్రగడ కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపిన నేతలు

Leaders Condolence Mudragada Death
Leaders Condolence Mudragada Death (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 10:35 PM IST

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Leaders Condolence Mudragada Death : కాపు ఉద్యమనేత, మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం మృతి పట్ల పలువురు నేతలు, ప్రముఖులు విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ముద్రగడ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థించారు. ముద్రగడ మరణవార్త విచారం కలిగించిందని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. పద్మనాభం కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్ని ప్రార్థిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా సీఎం ట్వీట్ చేశారు.

ముద్రగడ పద్మనాభం మృతిపట్ల మంత్రి లోకేశ్‌ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. వారి కుటుంబసభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. ముద్రగడ పద్మనాభం తుదిశ్వాస విడిచారని తెలిసి చింతిస్తున్నానని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థించారు. శాసనసభ్యుడిగా, మంత్రిగా, ఎంపీగా ముద్రగడ సేవలందించారని గుర్తుచేశారు. ముద్రగడ కుటుంబసభ్యులు, మద్దతుదారులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నట్లు పవన్ కల్యాణ్ వివరించారు. ముద్రగడ మరణవార్తపై కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు విచారణ వ్యక్తం చేశారు. ఆయన కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.

ముద్రగడ ముందుండి పోరాడారు : ముద్రగడ పద్మనాభం మృతి పట్ల తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సంతాపం తెలిపారు. ఆయన కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. ప్రజాసమస్యల పరిష్కారంలో ముద్రగడ ముందుండి పోరాడారని రేవంత్‌రెడ్డి గుర్తుచేశారు.

ముద్రగడ పద్మనాభం మృతి పట్ల బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సంతాపం తెలిపారు. నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం రాజీలేని పోరాటం చేసిన నేతని గుర్తుచేశారు. ముద్రగడ పద్మనాభం కాపు వర్గాల అభ్యున్నతికి గొప్ప కృషి చేశారని చెప్పారు. ముద్రగడ కుటుంబసభ్యులు, అభిమానులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. ముద్రగడ మృతి పట్ల హరీశ్‌రావు, కవిత సంతాపం ప్రకటించారు.

Veteran Kapu Leader Mudragada Died : ముద్రగడ పద్మనాభం ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లా కిర్లంపూడిలో 22 జనవరి 1953న జన్మించారు. ఆయన తండ్రి వీరరాఘవరావు 1962, 1967 ఎన్నికల్లో ప్రత్తిపాడు నుంచి స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. 1977లో తండ్రి మరణంతో ముద్రగడ రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. 1978లో జనతాపార్టీ తరఫున ప్రత్తిపాడు నుంచి తొలిసారి శాసనసభ్యుడిగా గెలుపొందారు. 1982లో తెలుగుదేశంలో చేరి 1983, 1985 ఎన్నికల్లో వరుసగా విజయం సాధించారు. ఎన్టీఆర్​ కేబినెట్​లో మంత్రిగా పని చేశారు.

అనంతరం పార్టీతో విభేదించిన ముద్రగడ పద్మనాభం 1988లో మంత్రి పదవికి, టీడీపీకి రాజీనామా చేశారు. అనంతరం ప్రజారక్షణ సమితి, తెలుగునాడు పేర్లతో పార్టీలు స్థాపించిన ఆయన 1989లో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. ప్రత్తిపాడు నుంచి నాలుగోసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి మంత్రివర్గంలో మంత్రిగా పనిచేశారు. 1994 ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి తొలిసారి ఓటమి చవిచూశారు. 1999లో కాకినాడ నుంచి ఎంపీగా గెలుపొంది పార్లమెంట్​కు వెళ్లారు. 2004లో తెలుగుదేశం తరఫున కాకినాడ ఎంపీగా పోటీచేసి ఓటమి చెందారు. 2009లో హస్తం పార్టీలో చేరి ఆ ఏడాది పిఠాపురం నుంచి పోటీ చేసి పరాజయం పాలయ్యారు.

కాపు ఉద్యమ నేత, మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం కన్నుమూత

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