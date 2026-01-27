నో-డ్యూ సర్టిఫికెట్ ఉంటేనే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలి - పాపం ఆఫీస్ల చుట్టూ నేతల ప్రదక్షిణలు
మున్సిపల్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల - నో-డ్యూ సర్టిఫికెట్ తప్పనిసరి - దీంతో మున్సిపల్ కార్యాలయాల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్న రాజకీయ నేతలు - బకాయిలను పూర్తిగా చెల్లిస్తేనే నామినేషన్ దాఖలు
Published : January 27, 2026 at 6:14 PM IST
Political leaders are Interested in Paying their Pending Taxes : తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. రేపటి నుంచి నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం కాగా జనవరి 30తో ముగియనున్న నామినేషన్ల స్వీకరణ గడవు ముగుస్తుంది. ఫిబ్రవరి 11న పోలింగ్ జరగుతుంది. దీంతో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు ముందుగా తమపై ఉన్న ఆస్తి పన్ను, నల్లా బిల్లు తదితర బకాయిలను పూర్తిగా చెల్లిస్తేనే నామినేషన్ దాఖలు చేసే అవకాశం కల్పిస్తారు. ఇప్పటివరకు సాధారణ ప్రజలకే పరిమితమైన పన్ను క్రమశిక్షణ ప్రస్తుతం రాజకీయ నాయకులకూ వర్తించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
సామాన్యులపై కఠినత్వం - పెద్దలపై సడలింపు? : ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరం మార్చి 31లోపు సామాన్య ప్రజలు తమ ఆస్తి పన్నులను గడువులోగా చెల్లించాల్సిందే. ఆలస్యం జరిగితే వడ్డీ, జరిమానాలు తప్పవు. అయితే అదే సమయంలో రాజకీయ నేతలు, బడా వ్యాపారులు మాత్రం ఆస్తి పన్ను చెల్లింపులో నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారనే విమర్శలు తరచూ వినిపిస్తుంటాయి. బిల్ కలెక్టర్లు ఇంటింటికీ వెళ్లినా, "తర్వాత చెల్లిస్తాం" అంటూ కాలయాపన చేయడం పరిపాటిగా మారిందనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
వడ్డీ పడుతున్నా పట్టించుకోరా? : ఆస్తి పన్ను బకాయిలపై ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి వడ్డీ పడుతున్నా చాలామంది పట్టించుకోవడం లేదు. ఇది మున్సిపల్ ఆదాయంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి అవసరమైన నిధులు సకాలంలో రాకపోవడంతో అభివృద్ధి పనులు నిలిచిపోతున్నాయి. అయినా రాజకీయ పలుకుబడి ఉన్నవారిపై చర్యలు తీసుకోవడంలో అధికారులు వెనుకడుగు వేస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
నో-డ్యూ సర్టిఫికెట్ తప్పనిసరి : ప్రస్తతం పరిస్థితి మారింది. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే ప్రతి అభ్యర్థికి నో-డ్యూ సర్టిఫికెట్ తీసుకోవడం తప్పనిసరి. సంబంధిత పురపాలక సంఘంలో తమపై ఉన్న ఆస్తి పన్ను, నల్లా బిల్లు బకాయిలు పూర్తిగా చెల్లించిన తర్వాతే ఈ సర్టిఫికెట్ జారీ అవుతుంది. దీంతో ఇప్పటివరకు పన్నులను ఎగనామం పెట్టిన రాజకీయ నేతలు ప్రస్తుతం మున్సిపల్ కార్యాలయాల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు.
మున్సిపల్ కార్యాలయాల్లో పెరిగిన రద్దీ : ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడిన నాటి నుంచి మున్సిపల్ కార్యాలయాల్లో అసాధారణ రద్దీ నెలకొంది. గతంలో నెలల తరబడి బకాయిలు చెల్లించని వారు ఒక్కసారిగా మొత్తం చెల్లించేందుకు ముందుకు వస్తున్నారు. ఇది మున్సిపాలిటీలకు తాత్కాలికంగా అయినా ఆదాయాన్ని పెంచుతోంది. అధికారులు కూడా ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని పెండింగ్ బకాయిల వసూళ్లపై దృష్టి సారిస్తున్నారు.
ఎన్నికల సన్నాహాలు : మంచిర్యాల మున్సిపల్ కార్పొరేషన్తో పాటు బెల్లంపల్లి, క్యాతనపల్లి, లక్షెట్టిపేట, చెన్నూరు పురపాలక సంఘాల్లో మొత్తం 149 వార్డులకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఒక్కో వార్డుకు సగటున 10 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేసినా సుమారు 1,490 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉండే అవకాశం ఉంది. వీరిలో చాలా మంది పన్ను బకాయిలు చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి ఎదుర్కొంటున్నారు.
పన్ను సంస్కృతి బలపడుతుందా? : ఈ నిబంధనతో అయినా రాజకీయ నాయకుల్లో పన్ను చెల్లింపుపై బాధ్యత పెరుగుతుందన్న ఆశలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రజలకు పన్ను చెల్లింపుపై ఉపన్యాసాలు ఇచ్చే నాయకులు, ముందుగా తాము ఆదర్శంగా నిలవాల్సిన అవసరం ఉందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఎన్నికల సమయంలో మాత్రమే కాకుండా, ప్రతి సంవత్సరం గడువులోగా పన్నులు చెల్లించే సంస్కృతి రాజకీయ నాయకుల్లోనూ ఏర్పడాలని సామాన్య ప్రజలు కోరుతున్నారు.
దీర్ఘకాల ప్రభావం అవసరం : ఎన్నికల కారణంగా ఒక్కసారిగా పన్నులు చెల్లించడం కాకుండా, దీర్ఘకాలికంగా క్రమశిక్షణ అమలయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని పలువులు అంటున్నారు. రాజకీయ పలుకుబడి ఉన్నా, లేనివారైనా అందరికీ ఒకే నిబంధనలు వర్తిస్తేనే మున్సిపల్ పాలనపై ప్రజల విశ్వాసం పెరుగుతుందని, ఈ మార్పు ఎన్నికలకే పరిమితం కాకుండా శాశ్వతంగా కొనసాగితేనే నిజమైన సంస్కరణగా నిలుస్తుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
