మారనున్న లోక్సభ నియోజకవర్గాల రాజకీయ ముఖచిత్రం - రాష్ట్రంలో కొత్తగా 9 లేదా 10 లోక్సభ స్థానాలు
2011 జనగణన ఆధారంగా నియోజకవర్గాల పునర్విభజన - ఉమ్మడి నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాలు వేరుచేసి కొత్తగా మరో రెండు స్థానాలు - మహిళా నేతలకు పెరగనున్న రాజకీయ ప్రాధాన్యత
Published : April 15, 2026 at 8:50 AM IST
New Loksabha Seates Telangana : పునర్విభజన బిల్లుతో తెలంగాణలో లోక్సభ నియోజకవర్గాల రాజకీయ ముఖచిత్రం పూర్తిగా మారిపోనుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న నియోజకవర్గాలను విభజించి కొత్తగా మరో 9 లేదా 10 లోక్సభ స్థానాలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో రాష్ట్రంలో లోక్సభ నియోజకవర్గాల స్థానాల సంఖ్య 17 నుంచి 26 లేదా 27కు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. లోక్సభ ఎన్నికల్లో హైదరాబాద్ నగరం కీలకంగా నిలుస్తుంది.
నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు 2011 జనాభా లెక్కలను ఆధారంగా తీసుకుంటున్నారు. ఆ సమయంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో పది జిల్లాలున్నాయి. వీటిలో అత్యధికంగా రంగారెడ్డి ఉమ్మడి జిల్లా 52,96,741 జనాభాతో రాష్ట్రంలో మొదటిస్థానంలో ఉండగా, దేశం వ్యాప్తంగా పరిశీలిస్తే 17వ ర్యాంకులో నిలిచింది. ఈ జిల్లా ప్రస్తుతం మల్కాజిగిరి, చేవెళ్ల, భువనగిరి, సికింద్రాబాద్ లోక్సభ నియోజకవర్గాలు పరిధిలో విస్తరించి ఉంది. వీటి పరిధులన్నీ పూర్తిగా మారిపోనున్నాయి. వాటి స్థానంలో కొత్త లోక్సభ నియోజకవర్గాలు రానున్నాయి. ఏ ప్రాంతం దేని పరిధిలోకి వస్తుంది అనే విషయం పునర్విభజన తర్వాతే తేలుస్తుంది.
దేశంలోనే అగ్రస్థానం : ప్రస్తుతమున్న హైదరాబాద్, మల్కాజిగిరి, సికింద్రాబాద్, భువనగిరి నియోజకవర్గాల పరిధిలో జనాభా అధికంగా ఉన్నారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని వీటిని విభజించి కొత్తగా 3 లేదా 4 ఏర్పాటుచేసే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. మల్కాజిగిరి లోక్సభ స్థానం 2024 ఎన్నికల సమయంలో 37.79 లక్షల మంది ఓటర్లను కలిగి ఉంది. ఇది దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉండటం గమనార్హం.
- ఉమ్మడి నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాలు వేరుచేసి కొత్తగా మరో రెండు స్థానాలు రానున్నాయి.
- ఉమ్మడి మెదక్లో ప్రస్తుతం జహీరాబాద్, మెదక్ ఉండగా కొత్తగా మరొక స్థానం ఏర్పాటు కానుంది.
- మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్ను విభజించి అదనంగా మరొక స్థానం రానుంది.
- వరంగల్, ఖమ్మం, నల్గొండ జిల్లాలను విభవించి ఒకటి లేదా రెండు ఏర్పటు చేసే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
మహిళలకు తొమ్మిది ఇవ్వాల్సిందే : ప్రస్తుతం మన రాష్ట్రం నుంచి లోక్సభలో ఇద్దురు మహిళా ఎంపీలు డీకే అరుణ, కడియం కావ్య మాత్రమే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. వచ్చే లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఈ సంఖ్య ఏకంగా 9 గా ఉండనుంది. వీరంతా తెలంగాణ తరఫున లోక్సభలో అడుగుపెట్టనున్నారు. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం పరిశీలిస్తే నిజామాబాద్, ఖమ్మం, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాల్లో మహిళలు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నారు. 2029 లోక్సభ ఎన్నికల నిర్వహించే సమయానికి 2026-27 జనాభా లెక్కలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
మహిళా నేతలకు రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం : నూతన జనగణన ఆధారంగానే వచ్చే పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో మహిళలకు సీట్లను రిజర్వు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిప్రకారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల నుంచి మహిళా ఎంపీలు లోక్సభకు వెళ్లే సూచనలున్నాయి. రాష్ట్రం యూనిట్గా తీసుకుని మహిళలకు లోక్సభ నియోజకవర్గాలను రిజర్వు చేయనున్నారని అధికారవర్గాలు అంటున్నాయి. సాధారణంగా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ప్రధాన పార్టీలు మహిళలకు పెద్దగా టికెట్లు ఇవ్వడం లేదు. 2024 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముగ్గురికి, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్లు ఒక్కక్కరికి మాత్రమే సీటును కేటాయించాయి.
2029 ఎన్నికల్లో కచ్చితంగా ప్రతి పార్టీ వారికి 9 టికెట్లు ఇవ్వాల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటి నుంచే మహిళా నేతలకు రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని సీనియర్ నేతలు చెబుతున్నారు. 2024 ఎన్నికల్లో అన్ని లోక్సభ స్థానాలకు కలిపి 12,459 మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయగా వారిలో 8,360 మంది చివరికి బరిలో నిలిచారు. వీరిలో మహిళలు 800 (9.6%) మంది మాత్రమే ఉన్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో 33 శాతానికి వారి వాటా పెరగనుంది. దేశవ్యాప్తంగా 47.63 కోట్ల మంది మహిళా ఓటర్లున్నారు.
నియోజకవర్గాల పునర్విభజన విషయంలో బీజేపీ కుట్రలు చేస్తోంది : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి