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అన్నీ ఇచ్చినా 'ఆబ్సెంట్​' జాబితాలోకి - అడిగితే కొత్తగా అప్లై చేసుకోవాలంటూ ఉచిత సలహాలు

సర్‌లో భాగంగా బీఎల్​వోకు ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలను నింపి ఇచ్చినా సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. చిరునామా దొరకలేదంటూ అనేకమంది పేర్లను ఏఎస్‌డీడీ జాబితాలో చేరుస్తున్నారు. ఇదేమిటని ప్రశ్నిస్తే కొత్త ఓటరుగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటూ బీఎల్​వోలు ఉచిత సలహాలిస్తున్నారు.

Sir Enumeration Issue Hyderabad
పత్రాలను సమర్పించినా ఏఎస్​డీడీ జాబితాలోనే (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 27, 2026 at 2:55 PM IST

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SIR Enumeration Issue Hyderabad : హైదరాబాద్‌లోని ఉప్పుగూడకు చెందిన ఓ కుటుంబంలో నలుగురు ఓటర్లు ఉన్నారు. వారు ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్‌)లో భాగంగా బీఎల్​వోకు ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలను నింపి ఇచ్చారు. బీఎల్‌వోలు ఆ ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలను యాప్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే వారి పేర్లను ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలో ప్రచురించాలి.

ఆపై అనామలీస్, 2002-సర్‌ మ్యాపింగ్‌లో తేడాలుంటే వారికి నోటీసులు ఇవ్వాలి. లేదంటే ఆ ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు సరిగ్గా ఉన్నట్లు లెక్క. అయితే, చిరునామా దొరకలేదన్న కారణంతో ఈ నలుగురి పేర్లను ఏఎస్‌డీడీ (ఆబ్సెంట్, షిఫ్టెడ్, డెత్, డూప్లికేట్‌) జాబితాలో చేర్చారు. ఈ తరహాలోనే ఈ పోలింగ్‌ బూత్‌ పరిధిలో 598 మంది ఓటర్లకు ఇదే పరిస్థితి ఎదురైంది.

సమస్య ఏమిటని ప్రశ్నిస్తే
ఈ సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారిని మళ్లీ ఫారం-6 ద్వారా కొత్తగా ఓటు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని బీఎల్‌వోలు సూచిస్తున్నారు. తెలంగాణలో 'సర్‌' తప్పిదాల పరంపరలో ఇదొకటి. ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాలను సమర్పించిన ఓటర్లనూ ఏఎస్​డీడీ జాబితాలో ఉంచి ముసాయిదా జాబితాలో ప్రచురించకపోవడంతో అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో మొత్తం 3,38,26,448 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. వారిలో 2,64,87,213 ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాలకు డిజిటలైజేషన్​ చేశారు.

ఓటర్లు సమర్పించిన పత్రాల్లో అనుమానాలున్న 92.87 లక్షల మంది ఓటర్లకు నోటీసులు అందించారు. అన్​కలెక్టబల్​ విభాగం కింద శాశ్వతంగా చిరునామా మారడం, చిరునామాలో లేకపోవడం, మృతి చెందడం, డూప్లికేట్​ (ఏఎస్​డీడీ) కింద మరో 73.39 లక్షల మంది ఓటర్లను తొలగించారు.

బీఎల్​వోలు అప్​లోడ్​ చేయలేదని విమర్శలు
ఏకపక్షంగా ఓటర్లను తొలగించారని, బీఎల్​వోలు అనేక ప్రాంతాల్లో ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాలను అందించలేదని రాజకీయ పార్టీలు ఆరోపించాయి. వివిధ ప్రాంతాల్లో ఓటర్లు పత్రాలను పూర్తి చేసి ఇచ్చారు. అయినా బీఎల్​వోలు వాటిని అప్​లోడ్​ చేయలేదని విమర్శలొస్తున్నాయి. ఏఎస్‌డీడీ జాబితాపై మరోసారి విచారణ చేపట్టాలని రాజకీయ పార్టీలు చీఫ్‌ ఎలక్టోరల్‌ అధికారికి వినతి పత్రాలు సమర్పించాయి. అయితే చివరి తేదీల్లో ఓటర్ల నుంచి వందల సంఖ్యలో ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాలు వచ్చాయి. దీంతో బీఎల్​వోలు కొన్నింటిని మాత్రమే అప్​లోడ్​ చేసి మిగతావాటిని వదిలేశారన్న ఆరోపణలూ ఉన్నాయి. ప్రధానంగా గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ పరిధిలో ఈ సమస్య నెలకొంది.

సక్రమంగా అమలు కావడం లేదు
నోటీసు జారీ అయిన ప్రతి ఓటరు ఇంటికి బీఎల్​వోలు తప్పనిసరిగా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఆపై వారికి నోటీసులను అందించాలని ఎన్నికల అధికారులు పదే పదే చెబుతున్నారు. అయితే ఈ ప్రక్రియ ఎక్కడా సక్రమంగా అమలు కావడం లేదు. అనేక ప్రాంతాల్లో బీఎల్‌వోలు ఇళ్లకు వెళ్లడం లేదు. వీరంతా దగ్గరలోని ఓ కమ్యూనిటీ భవనాల్లో కూర్చొని నోటీసులు తీసుకోవాలంటూ ఓటర్లకు పోన్లు చేస్తున్నారు. దీంతో వీలైన వాళ్లు వెళ్తున్నారు. అవగాహన లేని వారు, దూర ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న వారు ఊరుకుంటున్నారు.

రాష్ట్రంలో మొత్తం 92.88 లక్షల మందికి నోటీసులు రూపొందించారు. అయితే ఇంకా దాదాపుగా 10 లక్షల మందికి అవి అందలేదు. మరో 40 లక్షల మందికి ఇచ్చిన నోటీసుల గడువు ముగియడంతో వాటిని రద్దు చేసినట్లు సర్​ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

హైదరాబాద్​లో మరింత ప్రభావం
గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ పరిధిలో 10 వేల పోలింగ్​ స్టేషన్లు ఉన్నాయి. వీటి పరిధిలో మొత్తం 38 లక్షల 94 వేల మంది ఓటర్లకు నోటీసులు జారీ చేశారు. అయితే 7.03 లక్షల మందికి నోటీసులు సిద్ధమయ్యాయి. అయినా వాటిని పంపిణీ చేయడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇంకో 18 లక్షల మంది ఓటర్ల నుంచి నోటీసులకు సమాధానం లేదు. ఓటర్లకు నోటీసులు వచ్చినట్లు తెలియకపోవడం, బీఎల్‌వోలు వాటిని నేరుగా అందించకపోవడమే ఈ సమస్యకు ప్రధాన కారణమని చెప్పొచ్చు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని రాజకీయ పార్టీలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

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