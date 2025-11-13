తెలంగాణలో సిద్ధమైన గిగ్‌ వర్కర్‌ పాలసీ - దాదాపు 4 లక్షల మందికి లబ్ధి

ETV Bharat / state

Gig Worker Policy Final Process : రాష్ట్రంలో గిగ్​, ప్లాట్​ఫాం వర్కర్ల ఉద్యోగ భద్రత, బీమా, కనీస వేతనాలకు సంబంధించిన విధాన రూపకల్పన చివరిదశకు చేరుకుంది. తుది ముసాయిదాను సిద్ధం చేసిన కార్మికశాఖ, వచ్చే మంత్రిమండలి సమావేశంలో ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు సమాచారం. మంత్రిమండలిలో చర్చ, సూచనల తర్వాత మార్పులు చేసి అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టే అవకాశాలున్నాయి.

గిగ్​వర్కర్ల కోసం ప్రత్యేక బోర్డును ఏర్పాటు చేసి, దాని ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వం సంక్షేమ, సామాజిక భద్రత కార్యక్రమాలు అమలు చేయనుంది. బీమా, రక్షణ, ఇతర హక్కుల కోసం సంక్షేమ నిధి ఏర్పాటు చేయనుంది. కార్మికులందరికీ బోర్డు విశిష్ట గుర్తింపు సంఖ్యను జారీ చేయనుంది. దీని ద్వారా దాదాపు 4 లక్షల మందికి లబ్ధి కలగనుంది.

అగ్రిగేటర్ల సూచనలు పరిగణనలోకి : కార్మికశాఖ ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్​ 14న ముసాయిదా బిల్లు రూపొందించి, ప్రజల నుంచి అభిప్రాయాలు స్వీకరించగా 250కు పైగా విజ్ఞాపనలు వచ్చాయి. పరిశీలించిన కార్మికశాఖ మార్పులు చేసింది. ముసాయిదా బిల్లుపై అగ్రిగేటర్లతో చర్చలు నిర్వహించింది. తెలంగాణ గిగ్​, ప్లాట్​ఫాం వర్కర్ల సంక్షేమ నిధికి అగ్రిగేటర్లు, ప్లాట్​ఫామ్స్​ యాజమాన్యాలు ప్రతి లావాదేవీకి వర్కర్​కు చేసే చెల్లింపుల్లో 2 శాతం జమ చేసేందుకు అంగీకరించినట్లు సమాచారం.

ఈ మొత్తాన్ని మూడునెలలకోసారి చెల్లించాలి. సకాలంలో చెల్లించకుంటే ఏడాది జైలు లేదా రూ.2 లక్షల జరిమానా లేదా రెండూ విధించే అవకాశాలున్నాయి. దీనిపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం కావడం. అగ్రిగేటర్ల సూచనల మేరకు జైలుశిక్షను తొలగించి జరిమానాలను భారీగా పెంచుతూ ప్రతిపాదనలు చేర్చింది.

బిల్లులో ప్రధాన అంశాలు ఇవే :

  • సంక్షేమ బోర్డుకు కార్మికశాఖ మంత్రి ఛైర్మన్​గా వ్యవహరిస్తారు. కార్మిక, ఆర్థిక, ఐటీ, వాణిజ్యపన్నులు, రవాణాశాఖాధిపతులు, కార్మికశాఖ కమిషనర్​ సభ్యులుగా ఉంటారు. బోర్డు సీఈవో మెంబర్​ సెక్రటరీగా వ్యవహరిస్తారు. కార్మికుల నుంచి నలుగురు, అగ్రిగేటర్ల నుంచి నలుగురు, గిగ్​వర్కర్ల కోసం పనిచేస్తున్న సంఘాల నుంచి ఇద్దరు సభ్యులు ఉంటారు.
  • రాష్ట్రంలో సేవలు అందిస్తున్న ప్రతి గిగ్​, ప్లాట్​ఫాం వర్కరు బోర్డు కింద రిజిస్టర్​ చేసుకోవాలి. ప్రతి మూడు నెలలకోసారి తమవద్ద నమోదైన వర్కర్ల వివరాల్లో మార్పు, చేర్పులను అగ్రిగేటర్లు బోర్డుకు అందజేయాలి.
  • భీమా పథకాలు, సామాజిక భద్రతకు ప్రభుత్వం సంక్షేమ నిధి ఏర్పాటు చేస్తుంది. సమీకరించిన, కేటాయించిన గ్రాంట్లు, కార్పొరేట్​ సమాజిక బాధ్యత నిధులు, వర్కర్లు సమాజిక భద్రత పథకాల కోసం ఇచ్చిన నిధులన్నీ సంక్షేమ నిధిలో ఉంటాయి.
  • వారం రోజుల నోటీసు లేకుండా వర్కర్లను తొలగించడానికి వీల్లేదు. కాంట్రాక్ట్ సమయంలో పేర్కొన్నట్లుగా వారికి సకాలంలో యాజమాన్యాలు చెల్లింపులు చేయాలి. వినియోగదారులను భౌతిక, మానసిక వేధింపులకు గురి చేసినట్లు గుర్తిస్తే వెంటనే తీసేయవచ్చు.
  • అలాగే వర్కర్ల ఉద్యోగ, సామాజిక భద్రత పథకాల చెల్లింపులు, ఇతర ప్రోత్సాహకాలపై ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వ ప్రత్యేక అధికారి ఉంటారు. వర్కర్లు వెబ్​పోర్టల్​ లేదా వివిధ పద్ధతుల్లో చేసిన ఫిర్యాదులపై సంబంధిత అధికారి నెల రోజుల్లోగా విచారణ చేసి ఆదేశాలు జారీ చేస్తారు. ఆ ఆదేశాలపై 90 రోజుల్లో డిప్యూటీ కమిషనర్​ హోదాలోని అప్పిలేట్​ అధికారికి అప్పీలు చేసుకోవచ్చు.

