ఇక్కడే ఉంటామా? - మళ్లీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతామా? - నగరానికి కొత్త బాస్ వచ్చిన వేళ తెరపైకి కొత్త చర్చ!
Policing in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరానికి కొత్త సీపీ వచ్చిన నేపథ్యంలో పోలీస్ సిబ్బందిలో కొత్త చర్చ తెరపైకి వచ్చింది. ఉన్నచోటే ఉంటామా? మరో చోటకు బదిలీ అవుతామా అనే అయోమయంలో ఉన్నారు.
Published : November 15, 2026 at 12:44 PM IST
హైదరాబాద్లో పోలీసింగ్ అంటే కత్తిమీద సాము వంటిదే. శాంతి భద్రతలు, క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ప్రముఖుల రాకపోకలు, పండుగలు, ఉత్సవాల బందోబస్తు బాధ్యతలు ఉంటాయి. దీంతో కానిస్టేబుల్ ర్యాంకు నుంచి కమిషనర్ వరకు సవాళ్లతో సహవాసం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. అంతటి కీలకమైన చోట తరచూ బదిలీలు సిబ్బందిని అయోమయానికి గురి చేస్తున్నాయి.
మూడేళ్ల వ్యవధిలో హైదరాబాద్ సీపీలుగా నలుగురు బాధ్యతలు చేపట్టారు. 14 నెలలు హైదరాబాద్ కొత్వాల్గా విధులు నిర్వర్తించిన వీసీ సజ్జనర్ను ప్రభుత్వం అకస్మాత్తుగా బదిలీ చేయటంతో ఆయన స్థానంలో మహేశ్ భగవత్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. పోలీస్ బాస్ మారినప్పుడల్లా కీలక స్థానాల్లోని ఉన్నతాధికారులు, సిబ్బంది ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేవి ఆనవాయితీగా మారాయి. మూడేళ్లుగా ఒకచోట కుదురుకునే లోపు మరో ప్రాంతానికి బదిలీ అవుతుండటం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఇప్పటికే 3 సార్లు ట్రాన్స్ఫర్
'ఇక్కడ ఛార్జ్ తీసుకుని నాలుగైదు నెలలు కూడా కాలేదు. ఇప్పుడిప్పుడే ఈ ప్రాంతంపై ఒక అవగాహన వస్తోంది. క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులను అంచనా వేయగలిగే పట్టు వస్తోంది. ఇప్పుడేమో ఈ సీట్లో ఎంతకాలం ఉంటామనే అనుమానం వెంటాడుతోంది' అంటూ ఒక ఎస్హెచ్వో అభిప్రాయపడ్డారు. 'ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటికే మూడు స్టేషన్లకు బదిలీ అయ్యా. మారిన పరిస్థితులు చూస్తుంటే మరోసారి ట్రాన్స్ఫర్ వస్తుందనే అనుమానం వస్తోంద'ని మరో ఇన్స్పెక్టర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
అవినీతి ఆరోపణలు
హైదరాబాద్ నగరానికి కొత్త పోలీస్ బాస్ రాగానే ప్రతిసారి జరిగే చర్చే ఇప్పుడు కూడా మొదలైంది. ఈ దఫా కొందరు ఇన్స్పెక్టర్లతో పాటు, ఏసీపీలపై బదిలీ వేటు తప్పదనే ప్రచారం జోరుగా నడుస్తోంది. ఇప్పటికే అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కొందరు వేటు నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఉన్నత స్థాయిలో ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులతో పైరవీలు సాగిస్తున్నట్టు సమాచారం. మరికొందరు బదిలీపై వెళ్లేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిసింది.
ఆనవాయితీ కొనసాగేనా?
హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్గా మహేశ్ భగవత్ బాధ్యతలు స్వీకరించడంతో సీఐల బదిలీలపై చర్చ మొదలైంది. కీలకమైన పోలీస్ స్టేషన్లలో ఎస్హెచ్వోలను బదిలీ చేస్తారా! వారినే కొనసాగిస్తారా? అనేది ప్రస్తుతం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. గతంలో శాంతిభద్రతల నిర్వహణ, స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా విధులు నిర్వర్తించే ఎస్హెచ్వోలు, డీఐలను 2 నుంచి 3 ఏళ్లు ఒకేచోట కొనసాగించే పరిస్థితి ఉండేది.
అవినీతి ఆరోపణలు, అనైతిక బంధాలు, ఫిర్యాదుదారుల పట్ల అనుచిత ప్రవర్తన వంటివి చోటు చేసుకున్నప్పుడు శాఖాపరమైన చర్యల్లో భాగంగా ట్రాన్స్ఫర్, సస్పెన్షన్ వేటు వేసేవారు. దీనికి భిన్నంగా ఇష్టానుసారం అధికారులను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారనే విమర్శలు కూడా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. బదిలీపై వెళ్లిన చోట పట్టు చిక్కేలోపు మరో చోటికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుండటంతో ఆ ప్రభావం శాంతిభద్రతలపై నేరుగా పడుతోంది. రౌడీ షీటర్లు, పాత నేరస్థులను కట్టడి చేయటం కొత్తగా బదిలీపై వెళ్లిన అధికారికి సవాల్గా మారుతోంది.
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