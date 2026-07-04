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అమ్మ ఒడిలోంచి నెల శిశువు కిడ్నాప్ - కోల్​కతాకు తరలించే యత్నం - 48 గంటల్లో ఛేదించిన పోలీసులు

ఫుట్​పాత్​పై నిద్రిస్తున్న తల్లి నుంచి నెల శిశువును లాక్కెల్లిన దుండగులు - చందానగర్ పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు - కోల్​కతాకు పాపను తరలిద్దామని ట్రాఫికర్ల పథకం - పాపను తల్లికి సురక్షితంగా అప్పజెప్పిన పోలీసులు

Polices Safes One Month Child
Polices Safes One Month Child (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 4, 2026 at 10:19 AM IST

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Polices Safes One Month Child : నెల రోజుల శిశువు కిడ్నాప్​ కేసును చందానగర్ పోలీసులు ఛేదించారు. కేవలం 48 గంటల్లో పాపను సురక్షితంగా తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. కోల్​కతాకు చెందిన మహిళ తనకు ఓ శిశువు కావాలని హైదరాబాద్​లో ఉన్న తన చిన్నమ్మకు చెప్పింది. దీంతో నెల శిశువు కిడ్నాప్​కు బీజం పడింది. సైబరాబాద్ సీపీ ఎం.రమేశ్ శుక్రవారం ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు.

పాపను తల్లి ఒడిలోంచి లాక్కున్నారు : కర్ణటకలోని బీదర్​ జిల్లా బాల్కి గ్రామానికి చెందిన మాలన్​ బౌరవ్ శాంతా బాయి, తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సర్కస్ ప్రదర్శిస్తుంటారు. వారు తమ జీవనాన్ని ఫుట్​పాత్​లపై సాగిస్తుంటారు. అలా జూన్​ 30న లింగంపల్లిలోని ఫుట్​పాత్​పై ఆమె తన పాపతో నిద్రపోయింది. ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చి ఆమె నెల రోజుల శిశువును తన ఒడిలోంచి లాక్కున్నారు. పాపను రక్షించేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ దక్కలేదు. పాపను తీసుకుని నిందితులు ఆటోలో పారిపోయారు. ఆమె చందానగర్ పోలీస్ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు నేరేడ్​మెట్​లో నిందితులను గుర్తించి అరెస్టు చేశారు.

Polices Safes One Month Child
నెల శిశువు తల్లికి అప్పగిస్తున్న పోలీసులు (ETV Bharat)

జూన్​ 30వ తేదీన అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో రైల్వేస్టేషన్​లో బీదర్​కు చెందిన వలస కార్మికులు నిద్రిస్తున్నప్పుడు వారి నెల రోజుల పాపను కిడ్నాప్​ చేశారు. రెండు గంటల తర్వాత పోలీసు స్టేషన్​లో పాప తల్లిదండ్రులు చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇందులో మొత్తం ఐదుగురు నిందితులున్నారు. వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. అరెస్టు చేసి కోర్టు ముందు హాజరుపెడతాం. దేశవ్యాప్తంగా జులై 1 నుంచి ఆపరేషన్ ముస్కాన్ మొదలైంది. ఇందులో భాగంగా ప్రతి సంవత్సరం జనవరి, జులై నెలల్లో కనిపించకుండా పోయిన పిల్లలను ప్రత్యేకంగా రెస్క్యూ చేస్తాం. చైల్డ్​ హోమ్స్​కు పంపిస్తాం - రమేశ్ రెడ్డి, సైబరాబాద్ సీపీ

పాపను కోల్​కతాకు తరలిద్దామని : కోల్​కతాకు చెందిన రహనుమా అలీ అనే మహిళకు 2021లో వివాహం జరిగింది. కానీ ఇంకా పిల్లలు పుట్టలేదు. బజారాహిల్స్​లో ఉండే తన చిన్నమ్మ నిమ్మి జహాని అలియాస్ సీమాకు ఓ పాపను దత్తతకు ఇప్పించమని చెప్పింది. సీమా నేరేడ్​మెట్​లో నివసించే తన స్నేహితురాలు నాజియాకు ఈ విషయాన్ని చెప్పింది. నాజియా తనకు కాబోయే భర్త వికారాబాద్​కు చెందిన జుబేర్​కు చెప్పింది. ఇతనికి రహనుమా 1.5 లక్షలు ఆన్​లైన్​లో పంపించింది. జుబేర్​ వికారాబాద్​లో తన స్నేహితుడైన ఇర్ఫాన్​తో కలిసి పథకం రచించారు. ఇర్ఫాన్​ చోరీ కేసుల్లో నిందితుడు. వీరిద్దరు కలిసి వారి స్నేహితుడైన ఆరిఫ్​ నుంచి ఆటోను అద్దెకు తీసుకున్నారు.

పథకం ప్రకారం పాపను తల్లి నుంచి లాక్కుని వెళ్లిపోయారు. అనంతరం పాపను తీసుకుని నేరుగా నాజియా వద్దకు వచ్చి సీమా, రహనుమాకు సమాచారం తెలిపారు. ఈ నెల 1న కోల్​కతా నుంచి రహనుమా తన బంధువు సర్వారితో కలిసి విమానంలో హైదరాబాద్​కు వచ్చారు. పాపను తీసుకువెళ్లడానికి సిద్ధమవుతుండగా పోలీసులు చేరుకుని ఆ ముఠాను అరెస్టు చేశారు.

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TAGGED:

నెల శిశువును కాపాడిన పోలీసులు
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