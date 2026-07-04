అమ్మ ఒడిలోంచి నెల శిశువు కిడ్నాప్ - కోల్కతాకు తరలించే యత్నం - 48 గంటల్లో ఛేదించిన పోలీసులు
ఫుట్పాత్పై నిద్రిస్తున్న తల్లి నుంచి నెల శిశువును లాక్కెల్లిన దుండగులు - చందానగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు - కోల్కతాకు పాపను తరలిద్దామని ట్రాఫికర్ల పథకం - పాపను తల్లికి సురక్షితంగా అప్పజెప్పిన పోలీసులు
Published : July 4, 2026 at 10:19 AM IST
Polices Safes One Month Child : నెల రోజుల శిశువు కిడ్నాప్ కేసును చందానగర్ పోలీసులు ఛేదించారు. కేవలం 48 గంటల్లో పాపను సురక్షితంగా తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. కోల్కతాకు చెందిన మహిళ తనకు ఓ శిశువు కావాలని హైదరాబాద్లో ఉన్న తన చిన్నమ్మకు చెప్పింది. దీంతో నెల శిశువు కిడ్నాప్కు బీజం పడింది. సైబరాబాద్ సీపీ ఎం.రమేశ్ శుక్రవారం ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు.
పాపను తల్లి ఒడిలోంచి లాక్కున్నారు : కర్ణటకలోని బీదర్ జిల్లా బాల్కి గ్రామానికి చెందిన మాలన్ బౌరవ్ శాంతా బాయి, తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సర్కస్ ప్రదర్శిస్తుంటారు. వారు తమ జీవనాన్ని ఫుట్పాత్లపై సాగిస్తుంటారు. అలా జూన్ 30న లింగంపల్లిలోని ఫుట్పాత్పై ఆమె తన పాపతో నిద్రపోయింది. ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చి ఆమె నెల రోజుల శిశువును తన ఒడిలోంచి లాక్కున్నారు. పాపను రక్షించేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ దక్కలేదు. పాపను తీసుకుని నిందితులు ఆటోలో పారిపోయారు. ఆమె చందానగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు నేరేడ్మెట్లో నిందితులను గుర్తించి అరెస్టు చేశారు.
జూన్ 30వ తేదీన అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో రైల్వేస్టేషన్లో బీదర్కు చెందిన వలస కార్మికులు నిద్రిస్తున్నప్పుడు వారి నెల రోజుల పాపను కిడ్నాప్ చేశారు. రెండు గంటల తర్వాత పోలీసు స్టేషన్లో పాప తల్లిదండ్రులు చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇందులో మొత్తం ఐదుగురు నిందితులున్నారు. వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. అరెస్టు చేసి కోర్టు ముందు హాజరుపెడతాం. దేశవ్యాప్తంగా జులై 1 నుంచి ఆపరేషన్ ముస్కాన్ మొదలైంది. ఇందులో భాగంగా ప్రతి సంవత్సరం జనవరి, జులై నెలల్లో కనిపించకుండా పోయిన పిల్లలను ప్రత్యేకంగా రెస్క్యూ చేస్తాం. చైల్డ్ హోమ్స్కు పంపిస్తాం - రమేశ్ రెడ్డి, సైబరాబాద్ సీపీ
పాపను కోల్కతాకు తరలిద్దామని : కోల్కతాకు చెందిన రహనుమా అలీ అనే మహిళకు 2021లో వివాహం జరిగింది. కానీ ఇంకా పిల్లలు పుట్టలేదు. బజారాహిల్స్లో ఉండే తన చిన్నమ్మ నిమ్మి జహాని అలియాస్ సీమాకు ఓ పాపను దత్తతకు ఇప్పించమని చెప్పింది. సీమా నేరేడ్మెట్లో నివసించే తన స్నేహితురాలు నాజియాకు ఈ విషయాన్ని చెప్పింది. నాజియా తనకు కాబోయే భర్త వికారాబాద్కు చెందిన జుబేర్కు చెప్పింది. ఇతనికి రహనుమా 1.5 లక్షలు ఆన్లైన్లో పంపించింది. జుబేర్ వికారాబాద్లో తన స్నేహితుడైన ఇర్ఫాన్తో కలిసి పథకం రచించారు. ఇర్ఫాన్ చోరీ కేసుల్లో నిందితుడు. వీరిద్దరు కలిసి వారి స్నేహితుడైన ఆరిఫ్ నుంచి ఆటోను అద్దెకు తీసుకున్నారు.
పథకం ప్రకారం పాపను తల్లి నుంచి లాక్కుని వెళ్లిపోయారు. అనంతరం పాపను తీసుకుని నేరుగా నాజియా వద్దకు వచ్చి సీమా, రహనుమాకు సమాచారం తెలిపారు. ఈ నెల 1న కోల్కతా నుంచి రహనుమా తన బంధువు సర్వారితో కలిసి విమానంలో హైదరాబాద్కు వచ్చారు. పాపను తీసుకువెళ్లడానికి సిద్ధమవుతుండగా పోలీసులు చేరుకుని ఆ ముఠాను అరెస్టు చేశారు.
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