ETV Bharat / state

తక్కువ చెల్లించండి - ఎక్కువ లాభపడండి : లక్కీ డ్రా పేరుతో కొత్త రకం దోపిడీ

సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్ల హల్‌చల్‌ - లక్కీ డ్రా పేరుతో అమాయకులకు గాలం - కారు, ఐఫోన్లు, ఖరీదైన బైకులు, ప్లాట్లు గెలుచుకోవచ్చంటూ ప్రచారం - ఎవరినీ ఉపేక్షించే ప్రసక్తే లేదంటున్న పోలీసులు

Lucky Draw Scams In Telangana
Lucky Draw Scams In Telangana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 20, 2026 at 12:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Lucky Draw Scams In Telangana : రండి బాబూ రండి. అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోండి. తక్కువ మొత్తం చెల్లించండి. ఎక్కువగా లాభపడండి. సామాజిక మాధ్యమాలను అడ్డం పెట్టుకుని ఇటీవల బాగా పెరిగిపోయిన లక్కీ డ్రా పద్ధతిది. ఎక్కడ చూసినా ఇదే వ్యాపారం. ఇలా అమాయక ప్రజలను బురిడీ కొట్టిస్తున్న ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్ల ఆగడాలపై పోలీసులు కఠిన చర్యలకు ఉపక్రమించారు. లక్కీ డ్రా పేరుతో సాగుతున్న ఈ కొత్త రకం దోపిడీపై చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఈ దందా ఎలా నడుస్తోందో తెలుసా?

సామాన్యుల ఆశలే పెట్టుబడులుగా : సులభంగా డబ్బు సంపాదించేందుకు కొందరు సోషల్‌ మీడియా ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్లు ఎంచుకున్న మార్గమిది. లక్కీ డ్రా పేరిట అమాయకులను మోసం చేస్తున్నారు. లక్కీ డ్రా నిర్వహిస్తూ బహుమతులు అంటూ ప్రచారం చేస్తూ ప్రజల నుంచి భారీగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో కొంతకాలంగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో కొంతమంది ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్లు కేవలం రూ.399 చెల్లిస్తే చాలు లక్కీ డ్రా ద్వారా ఫార్చ్యూనర్ కారు, ఐఫోన్లు, ఖరీదైన బైకులు, టీవీలు, ప్లాట్లు గెలుచుకోవచ్చంటూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. సామాన్యుల ఆశను పెట్టుబడిగా మార్చుకుని రూ.లక్షలు వసూలు చేస్తున్నారు.

లక్కీ డ్రా పేరుతో అమాయకులను మోసం (ETV)

దేవస్థానం మీద ఒట్టు వేసి మరీ ప్రచారాలు : ఈ దందాపై సినీ నటి, బీజేపీ నేత కరాటే కల్యాణి పంజాగుట్ట పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానం మీద ఒట్టు వేసి మరీ ప్రచారాలు చేస్తున్నట్లు కల్యాణి తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. కరాటే కల్యాణి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పంజాగుట్ట పోలీసులు ప్రాథమిక విచారణ అనంతరం ఇద్దరు వ్యక్తులపై పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్​లో కేసు నమోదు చేశారు. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ నిబంధనలు ఉల్లంఘంచినట్లు గుర్తించారు. గతంలో సెలబ్రిటీలు, ఇన్​ఫ్లూయెన్సర్లు బెట్టింగ్ యాప్‌లను విచ్చలవిడిగా ప్రమోట్ చేసేవారు. ప్రభుత్వం వాటిపై ఆంక్షలు విధించడంతో ఇప్పుడు లక్కీ డ్రాల పేరుతో ప్రజలను దోచుకుంటున్నారని పోలీసులు గుర్తించారు. గిఫ్టుల పేరుతో డబ్బులు వసూలు చేయడం చట్టరీత్యా నేరమన్నారు.

"క్రేజీ బాయ్​ నరేంద్ర, ప్రవీణ్ క్యాసా అనే ఇద్దరు లక్కీడ్రా పేరుతో ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని కరాటే కల్యాణి ఫిర్యాదు చేశారు. వీరు కేవలం రూ.349లకే ఫార్చ్యూనర్ కారు​ గెలుచుకునే అవకాశమని ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో పోస్ట్​ చేశారు. అంతేకాకుండా నరేంద్ర టీటీడీ దేవస్థానంలో నిలబడి ఈ వీడియో తీయడంతో తమ సెంటిమెంట్​ను అవమానించారని కల్యాణి ఫిర్యాదులో తెలిపారు. " - రామకృష్ణ, పంజాగుట్ట సీఐ

సెలబ్రిటీలైనా సరే ఉపేక్షించేది లేదు : ఈ తరహా కేటుగాళ్ల మాయలో పడవద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. మోసాలకు పాల్పడే వారు సోషల్ మీడియా స్టార్లైనా, సెలబ్రిటీలైనా సరే ఎవరినీ ఉపేక్షించే ప్రసక్తే లేదని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రజల అమాయకత్వాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని దోచుకుంటే ఊరుకోబోమన్నారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలను నమ్మి డబ్బులు చెల్లించవద్దని ప్రజలకు పోలీసులు విజ్జప్తి చేస్తున్నారు. అనధికారిక లక్కీ డ్రాలు నిర్వహించడం చట్ట విరుద్ధమన్నారు. ఏదైనా మోసం జరిగినట్లు గుర్తిస్తే వెంటనే డయల్ 100కు లేదా సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు.

నిషేదం అని తెలిసి కూడా : చాలా కాలం క్రితమే తెలంగాణలో లాటరీ, లక్కీ డ్రా వంటిని నిషేదించడం జరిగింది. ఇది తెలిసి కూడా పబ్లిక్​ను​ అట్రాక్ట్​ చేయడానికి కొందరు సోషల్​ మీడియా ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్లు తమ సబ్​స్క్రైబర్లను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని సీఐ తెలిపారు. వస్తువులు మాత్రమే కాకుండా లాండ్స్​, ప్లాట్స్​ను కూడా లాటరీలో పెడుతున్నారని చెప్పారు. ఇలాంటి మోసాలు చేసేవారు చట్టాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు. ప్రజలు కూడా ఇలాంటివి నమ్మి, తక్కువ మొత్తమేగా పోయేదని వారి వలలో పడొద్దని సూచించారు. అలాగే తెలియని లింక్స్​ క్లిక్​ చేసినా, మన అకౌంట్లోని డబ్బు పోయే అవకాశం ఉందని అన్నారు. మనం అప్రమత్తంగా లేకపోతే ఇటువంటి మోసాలు చేసేవారికి పావులా మారతామని చెప్పారు.

లక్కీ డ్రా పేరుతో మోసాలు - సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్లకు వీసీ సజ్జనార్‌ వార్నింగ్‌

రూ.500లతో రూ.16 లక్షల ఇంటికి యజమాని అయిన 10 నెలల పాప - ఎలాగంటే?

TAGGED:

LUCKY DRAW SCAMS IN TELANGANA
FAKE LUCKY DRAWS
లక్కీ డ్రా పేరుతో మోసాలు
LUCKY DRAW SCAM IS SEVERE OFFENCE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.