సోషల్ మీడియాలో అసభ్య పోస్టులు పెట్టేవారిపై పోలీసుల నజర్ - ఇకపై ఫిర్యాదు లేకున్నా సుమోటోగా కేసు
సామాజిక మాధ్యమాల్లో సైబర్ ప్యాట్రోలింగ్ - 4 నెలల్లో 100 మందిపై కేసులు నమోదు - అనుచిత కామెంట్లు, పోస్టులు చేసిన వారిపై ఫిర్యాదు రాకున్న సుమోటోగా కేసు నమోదు
Published : May 6, 2026 at 9:12 AM IST
Cyber Patrolling on Social Media : ప్రేమను ఒప్పుకోకపోయినా, చనువుగా ఉన్న యువతి దూరం పెట్టినా, నచ్చని రాజకీయ నాయకుడు, సినీనటుడు అవతలి వారు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా విమర్శించేందుకు కొందరు వ్యక్తులు విచ్చలవిడిగా కామెంట్లు చేసేందుకు సోషల్ మీడియాను వేదికగా చేసుకుంటున్నారు. ఏమైనా అంటే అభిప్రాయం పంచుకునే హక్కు ఉంది కదా అని ఇష్టానుసారంగా స్పందిస్తున్నారు. అలా చేయడం తప్పు అని తెలిసినా కొందరు హద్దు మీరి కేసుల్లో ఇరుక్కుంటున్నారని సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ ఇన్స్పెక్టర్ విజయకుమార్ పేర్కొన్నారు. ఇటీవల జరిగిన ఘటనల వివరాల ఇలా ఉన్నాయి.
- హైదరాబాద్కి చెందిన ఓ యువకుడు చదువు పూర్తి చేసి ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. పోలీసు ఉన్నతాధికారిపై ఫేస్బుక్లో అనుచిత పోస్టు చేశాడు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలియగానే ఆ యువకుడిని పని చేస్తున్న కంపెనీ నుంచి తొలగించింది.
- నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన మరో యువకుడు సినినటి ఫొటో మార్ఫింగ్ చేసి అసభ్యకర కామెంట్లతో పోస్టులు చేశాడు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
- ఇలా కొన్ని నెలలుగా సోషల్ మీడియాల్లో ఇబ్బందికర పోస్టులు, కామెంట్లతో మానసిక వేదనకు గురిచేసిన వారిపై సుమారు 20 మంది అరెస్టయ్యారు. ప్రస్తుతం మరో 25 మంది జాబితా సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
నాలుగు నెలల్లో సుమారు 100 కేసులు : ఇలా వేలాది మంది సోషల్ మీడియా వేదికగా ఇబ్బందికరంగా అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. వాట్సప్ గ్రూపుల్లో వచ్చిన మార్ఫింగ్ ఫొటోలు, వీడియోలకు స్పందించి కేసుల్లో ఇరుక్కుంటున్నారు. ఉద్యోగులపై కేసులు నమోదైన సందర్భాల్లో కొన్ని కంపెనీలు వారికి ఉద్యోగాల నుంచి తొలగిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్లో నాలుగు నెలల్లో సుమారు 100కు పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇలాంటి వారిపై బాధితులు ఫిర్యాదు చేయకున్నా పోలీసులు సైబర్ ప్యాట్రోలింగ్ ద్వారా సామాజిక మాధ్యమాల అకౌంట్పై నిఘా పెడుతున్నారు. ఎటువంటి ఫిర్యాదు లేకపోయిన అనుచిత వ్యాఖ్యలు లేదా పోస్టులు చేసే వ్యక్తులపై సుమోటోగా కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. భావస్వేచ్ఛ ముసుగులో అసభ్యకర పోస్టులు, ఎదుటివారిని ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా కామెంట్లు చేసినా వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
యువకులు, చిరుద్యోగులే అధికం : ఇలా నమోదైన కేసుల్లో అధికశాతం యువకులు, చిరుద్యోగులుంటున్నారు. వాట్సప్ గ్రూప్లో వచ్చిన పోస్టును ఫార్వర్డ్ చేసిన ఆటోడ్రైవర్ తప్పు తనేదంటూ పోలీసులను వేడుకున్నారు. దీంతో అతడికి అవగాహనలేదని నిర్ధారించుకున్నాక కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి విడిచిపెట్టారు. ఫేస్బుక్లో పరిచయమైన యువతి దూరం పెట్టడంతో సర్కారు ఉద్యోగి కుమారుడు మార్ఫింగ్ ఫొటోలతో వేధించాడు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు వల్ల కుమారుడి జీవితం నాశనమవుతుందని భయపడి తండ్రి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. పిల్లల తప్పిదాల కారణంగా పోలీసు స్టేషన్ వచ్చే తల్లిదండ్రులు కన్నీ పెట్టుకుంటున్నారని ఇన్స్పెక్టర్ పేర్కొన్నారు.
''సోషల్ మీడియాల్లో చేసే పోస్టులు, కామెంట్లు ఇబ్బందికరంగా ఉండకూడదు. ఎదుటి వారి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగేలా, కించపరిచేలా పోస్టు చేసే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. ఎవరైనా అసభ్యకరంగా స్పందించినట్లు గుర్తిస్తే వెంటనే సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్, 1930 నంబరుకు ఫిర్యాదు చేయండి'' - అరవింద్బాబు, డీసీపీ, నగర సైబర్క్రైమ్
పోస్టు చేసే ముందు ఇవి తెలుసుకోండి :
- కనిపించిన ప్రతి వీడియో లేదా పోస్ట్ చూసి కామెంట్లు పెట్టే వారిలో మీరు కూడా ఉన్నట్లయితే ఇకపై జాగ్రత్త వహించండి. అవతలి వ్యక్తిని రెచ్చగొట్టేలా లేదా అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలను పొరపాటున కూడా కామెంట్ చేయకుండి . అలా చేయడం వల్ల జరిమానా లేదా జైలు శిక్ష పడేందుకు అవకాశం ఉంది.
- ఐటీ సెక్షన్ 67 ప్రకారం రెచ్చగొట్టే వీడియోలు లేదా కంటెంట్ పోస్ట్ చేసినట్లయితే 3 సంవత్సరాలు
- జైలుశిక్ష లేదా లక్ష రూపాయల జరిమానా విధించవచ్చు. ఇలా పదే పదే ఇదే తప్పు ఐటీ సెక్షన్ 67A కింద 5 ఏళ్లు జైలు శిక్ష, 10 లక్షల జరిమానా విధిస్తారు.
'డబ్బులు ఇవ్వకుంటే నీ ప్రైవేట్ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేస్తా'
డబ్బున్న అమ్మాయిలే ఇతని టార్గెట్ - వలపు వలతో లక్షలు లాగేస్తాడు