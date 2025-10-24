ETV Bharat / state

బంధువుల ఇంటికి బయలుదేరి దారి తప్పిన వృద్ధురాలు - అడవిలోనే 30 గంటలు

డ్రోన్​ సహాయంతో 30 గంటల తరువాత గుర్తించిన పోలీసులు - సురక్షితంగా ఇంటికి చేరిక

Police Used Drone to Search For Elderly Woman who Lost Her Way in Forest in Palnadu District
Police Used Drone to Search For Elderly Woman who Lost Her Way in Forest in Palnadu District (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 10:42 AM IST

Police Used Drone to Search For Elderly Woman who Lost Her Way in Forest in Palnadu District : బంధువుల ఇంటికి బయలుదేరిన ఓ వృద్ధురాలు జోరు వర్షంలో దారి తప్పి అడవిలో చిక్కుకుపోయింది. దిక్కు తోచని స్థితిలో భయంభయంగా అక్కడే గడిపింది. సుమారు 30 గంటల తరువాత పోలీసులు, బంధువులు గుర్తించి ఆమెను ఇంటికి చేర్చారు. ఈ ఘటన పల్నాడు జిల్లా బండ్లమోటు పోలీసు స్టేషన్​ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది.

పల్నాడు జిల్లా దుర్గి మండలం పోలేపల్లి గ్రామానికి చెందిన బాణావత్ బోడిబాయికి 60 సంవత్సరాలు. ఈ వృద్ధురాలు పల్నాడు జిల్లా బొల్లాపల్లి మండలం మేకలదిన్నెతండాలో బంధువుల ఇంటికి బుధవారం ఉదయం 10 గంటల ప్రాంతంలో బయలు దేరింది. రాయవరం వద్ద బస్సు ఎక్కి, గండిగనుమలతండాలో దిగిన ఆమె అక్కడి నుంచి కాలినడకన వెళ్లాలని భావించింది.

అయితే, అప్పుడే వర్షం కురుస్తుండటంతో మార్గమధ్యలో దారి తప్పి పొరపాటున దట్టమైన అడవిలోకి వెళ్లి పోయింది. అప్పటికే చీకటిపడడంతో బయటకు వచ్చే మార్గం తెలియక అలాగే నడుచుకుంటూ ఓ కొండపైకి చేరింది. అక్కడే రాత్రంతా బిక్కుబిక్కుమంటూ గడిపింది. ఓ వైపు జోరు వర్షంలో తడిస్తూ, మరోవైపు ఆకలితో అలమటించినా అలానే ఉంది ఆ వృద్ధురాలు.

అడవిలో డ్రోన్‌ సాయంతో వెతుకుతున్న బండ్లమోటు పోలీసులు
బొల్లాపల్లి అడవిలో డ్రోన్‌ సాయంతో వెతుకుతున్న బండ్లమోటు పోలీసులు (Eenadu)

రాత్రి 11 గంటలకు గాలించినా : ఇదిలా ఉండాగా అంతకుముందు సాయంత్రం ఆమె కుమారుడు మేకలదిన్నెతండాలోని బంధువులకు ఫోన్ చేసి తల్లి గురించి వాకబు చేశాడు.ఆమె ఊరికి రాలేదని వారు తెలియజేశారు. బంధువులు అలా చెప్పగానే, దారి తప్పినట్లు భావించారు. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికుల సహాయంతో అడవితో వెతకడం ప్రారంభించారు. రాత్రి 11 గంటల వరకు గాలించినా ఎటువంటి ఆచూకీ లభించలేదు. వెంటనే 100కు కాల్​ చేసి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. బండ్లమోటు పోలీసులు బృందాలుగా విడిపోయి గాలించినా ఫలితం దక్కలేదు.

వృద్ధురాలు గురువారం ఉదయం కొండ దిగి, తిరిగి అడవిలో నడుచుకుంటూ బయలుదేరింది. అప్పటికే బండ్లమోటు ఎస్సై సయ్యద్​ సమీర్​బాషా డ్రోన్​ సాయంతో వెతుకులాట ప్రారంభించారు. అడవిలోకి వెళ్లే దారులను జల్లెడ పడుతుండగా ఆమె ఆచూకీ తెలిసింది. సుమారు మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో గ్రామానికి 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో బోడిబాయిని గుర్తించారు. అనంతరం ఆమెను తండాకు తీసుకువెళ్లి, కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. ఆమె క్షేమంగా ఉందని పోలీసులు తెలిపారు.

వర్షాల కారణంగా దారి తప్పిన వృద్ధురాలిని పోలీసులు డ్రోన్ సాంకేతికత సహకారంతో ఆమెను 30 గంటల్లో సురక్షితంగా గుర్తించారు.

