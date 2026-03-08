ETV Bharat / state

వృద్ధులే టార్గెట్​గా రెచ్చిపోతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - పోలీసులు సూచిస్తున్న జాగ్రత్తలు ఇవే!

సాంకేతికతతో పాటు పెరుగుతున్న సైబర్​మోసాలు - అవగాహన, అప్రమత్తతతోనే సైబర్​మోసాలకు అడ్డుకట్ట - సైబర్​ మోసాలపై ఫిర్యాదులకు 1930 టోల్​ఫ్రీం నంబర్​ - సైబర్​ సెక్యూరిటీ సెల్ డీఎస్పీ కేవీఎం ప్రసాద్​

How to be Safe From Cyber Crimes
How to be Safe From Cyber Crimes (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 8, 2026 at 8:26 PM IST

|

Updated : March 8, 2026 at 8:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

How to be Safe From Cyber Crimes : ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన సమస్యల్లో ఒకటి సైబర్ నేరాలు. ప్రజలకు పోలీసులు ఎంతగా అవగాహన కల్పిస్తున్నా సైబర్ నేరాలకు అడ్డుకట్ట పడటం లేదు. నేరగాళ్లు పంథా మార్చి మరీ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. తెలంగాణలోనే రోజుకు నాలుగు నుంచి ఐదు కోట్ల రూపాయల మేర సైబర్ నేరస్థులు కాజేస్తున్నారు. ఈ డబ్బు వివిధ దశలు దాటి క్రిప్టోలోకి మారి చైనాకు తరలిపోతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కొన్ని చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సైబర్ నేరాల బారిన పడకుండా ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు. ఇటీవల కాలంలో ఏ తరహా సైబర్ నేరాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి? డిజిటల్​ అరెస్టు పేరుతో ఎవరైనా బెదిరిస్తే ఏం చేయాలి? మోసాలకు అనే విషయాలపై సైబర్​ సెక్యూరిటీ బ్యూరో హెడ్​క్వార్టర్​ డీఎస్పీ కేవీఎం ప్రసాద్​ వివరణ ఇదే.

ఇన్వెస్ట్​మెంట్ పేరుతో సైబర్ మోసాలు : రోజురోజుకు సాంకేతికత ఎంత వేగంగా పెరుగుతుందో అదే రీతిలో సైబర్ నేరాలు పెరుగుతున్నాయని సైబర్​ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డీఎస్పీ కేవీఎం ప్రసాద్​ అన్నారు. ఇటీవల కాలంలో ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ అండ్ ట్రేటింగ్​ పేరుతో మోసాలు అధికంగా జరుగుతున్నాయని వివరించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే ప్రతి రోజూ నాలుగు కోట్ల మేర సైబర్ నేరగాళ్లు కాజేస్తున్నారని చెప్పారు. ఒకప్పుడు ఓటీపీ​ తరహా మోసాలు ఎక్కువగా జరిగేవని కానీ ప్రస్తుతం నేరాల తీరు మారిందని కేవీఎం ప్రసాద్​ వివరించారు. కరోనా అనంతర కాలంలో డిజిటల్​ చెల్లింపులు పెరిగాయని అదే క్రమంలో సైబర్​ మోసాలు ఎక్కువయ్యాయన్నారు.

వృద్ధులే టార్గెట్​గా రెచ్చిపోతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు : వృద్ధులే టార్గెట్​గా సైబర్ నేరగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారని సైబర్​ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డీఎస్పీ కేవీఎం ప్రసాద్​ అన్నారు. బ్యాంకుల్లో పెద్ద మొత్తంలో నగదు డిపాజిట్లు ఉన్న వారి వివరాలను సేకరించి వారిని మోసగించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారన్నారు. డిజిటల్​ అరెస్టు పేరుతో వారిని భయబ్రాంతులకు గురిచేస్తూ సైబర్​ కేటుగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారన్నారు. అసలు డిజిటల్​ అరెస్టు అనేది చట్టంలో ఎక్కడా లేదని, అలాంటి బెదిరింపులకు ఎవరూ బయపడవద్దని ఆయన సూచించారు. అలాంటి మాయగాళ్ల మాటలు నమ్మి చాలా మంది డబ్బులు పోగొట్టుకుంటున్నారని చెప్పారు.

సైబర్​ నేరాల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే? :

  • మొబైల్​కు గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే లింక్​లను ఓపెన్​ చేయొద్దు.
  • అపరిచిత వ్యక్తుల నుంచి ఫ్రెండ్స్​ రిక్వెస్ట్​లు యాక్సెప్ట్​ చేయొద్దు.
  • యాప్​లను గూగుల్​ ప్లేస్టోర్​ నుంచి మాత్రమే డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలి.
  • పేమెంట్​ రావాలనుకున్నప్పుడు క్యూఆర్​ కోడ్​లు స్కాన్​ చేయకూడదు.
  • లింకుల ద్వారా యాప్​లను డౌన్​లోడ్​ చేయవద్దు.
  • జాబ్​, లోన్​లు ఇస్తామంటే డబ్బులు చెల్లించవద్దు.
  • సైబర్​ క్రైం విభాగం అప్​డేట్లను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోండి.
  • డిజిటల్​ అరెస్ట్​ అనేది అసలు లేదు. ఎవరూ నమ్మవద్దు.
  • గుర్తుతెలియని వ్యక్తులకు ఆన్​లైన్​ ద్వారా డబ్బు పంపించవద్దు.

సైబర్​ నేరానికి గురైతే వెంటనే ఇలా చేయండి : సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో సోషల్​ మీడియా హ్యాండిల్స్​ ద్వారా రెగ్యులర్​గా జరిగే క్రైంల గురించి ముందుగానే అలర్ట్స్ ఇస్తుంటామని సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డీఎస్పీ కేవీఎం ప్రసాద్​ అన్నారు. కాలేజీలు, కమ్యూనిటీలు, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థలకు వెళ్లి అవగాహన కల్పిస్తున్నామన్నారు. సైబర్ నేరాగాళ్ల చేతిలో ఆర్థికంగా మోసపోయినట్లయితే వెంటనే 1930 నంబర్​కు సంప్రదించి ఫిర్యాదు చేయాలన్నారు. CyberCrime.Gov.in వెబ్​సైట్​ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయొచ్చన్నారు. సంబంధిత పోలీస్​ స్టేషన్​కు వెళ్లి రాత పూర్వక ఫిర్యాదు ఇవ్వవచ్చు.

"డిజిటల్​ అరెస్టు అనేది చట్టంలోనే లేదు. మోసగాళ్ల మాటలు నమ్మి ఎవరూ మోసపోవద్దు. ఇటీవల కాలంలో ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ అండ్ ట్రేటింగ్​ పేరుతో మోసాలు అధికంగా జరుగుతున్నాయి. అప్రమత్తంగా ఉండటం అవసరం. మీ ఫోన్లకు వచ్చే గుర్తుతెలియని లింక్​లపై క్లిక్ చేయొద్దు. యాప్​లను గూగుల్​ ప్లే స్టోర్​ నుంచి మాత్రమే డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలి. సైబర్​ క్రైంనకు గురైనట్లయితే వెంటనే 1930 నంబర్​కు సంప్రదించాలి. దగ్గర్లోని పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేయాలి."- కేవీఎం ప్రసాద్​, సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డీఎస్పీ

లోన్​ల కోసం మీ గుర్తింపు కార్డులు ఇస్తున్నారా? - ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్​ నోటీసులు వస్తాయి జాగ్రత్త!

బ్యాంకు మేనేజర్​నే బురిడీ కొట్టించిన సైబర్ నేరగాళ్లు! - రూ.1.44 కోట్లు స్వాహా

Last Updated : March 8, 2026 at 8:59 PM IST

TAGGED:

HOW TO BE SAFE FROM CYBER CRIMES
HOW TO REPORT CYBER CRIME
CYBER CRIME HELPLINE NUMBER
సైబర్ నేరాలను అరికట్టడం ఎలా
HOW TO BE SAFE FROM CYBER CRIMES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.