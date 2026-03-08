వృద్ధులే టార్గెట్గా రెచ్చిపోతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - పోలీసులు సూచిస్తున్న జాగ్రత్తలు ఇవే!
సాంకేతికతతో పాటు పెరుగుతున్న సైబర్మోసాలు - అవగాహన, అప్రమత్తతతోనే సైబర్మోసాలకు అడ్డుకట్ట - సైబర్ మోసాలపై ఫిర్యాదులకు 1930 టోల్ఫ్రీం నంబర్ - సైబర్ సెక్యూరిటీ సెల్ డీఎస్పీ కేవీఎం ప్రసాద్
Published : March 8, 2026 at 8:26 PM IST|
Updated : March 8, 2026 at 8:59 PM IST
How to be Safe From Cyber Crimes : ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన సమస్యల్లో ఒకటి సైబర్ నేరాలు. ప్రజలకు పోలీసులు ఎంతగా అవగాహన కల్పిస్తున్నా సైబర్ నేరాలకు అడ్డుకట్ట పడటం లేదు. నేరగాళ్లు పంథా మార్చి మరీ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. తెలంగాణలోనే రోజుకు నాలుగు నుంచి ఐదు కోట్ల రూపాయల మేర సైబర్ నేరస్థులు కాజేస్తున్నారు. ఈ డబ్బు వివిధ దశలు దాటి క్రిప్టోలోకి మారి చైనాకు తరలిపోతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కొన్ని చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సైబర్ నేరాల బారిన పడకుండా ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు. ఇటీవల కాలంలో ఏ తరహా సైబర్ నేరాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి? డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో ఎవరైనా బెదిరిస్తే ఏం చేయాలి? మోసాలకు అనే విషయాలపై సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో హెడ్క్వార్టర్ డీఎస్పీ కేవీఎం ప్రసాద్ వివరణ ఇదే.
ఇన్వెస్ట్మెంట్ పేరుతో సైబర్ మోసాలు : రోజురోజుకు సాంకేతికత ఎంత వేగంగా పెరుగుతుందో అదే రీతిలో సైబర్ నేరాలు పెరుగుతున్నాయని సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డీఎస్పీ కేవీఎం ప్రసాద్ అన్నారు. ఇటీవల కాలంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ట్రేటింగ్ పేరుతో మోసాలు అధికంగా జరుగుతున్నాయని వివరించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే ప్రతి రోజూ నాలుగు కోట్ల మేర సైబర్ నేరగాళ్లు కాజేస్తున్నారని చెప్పారు. ఒకప్పుడు ఓటీపీ తరహా మోసాలు ఎక్కువగా జరిగేవని కానీ ప్రస్తుతం నేరాల తీరు మారిందని కేవీఎం ప్రసాద్ వివరించారు. కరోనా అనంతర కాలంలో డిజిటల్ చెల్లింపులు పెరిగాయని అదే క్రమంలో సైబర్ మోసాలు ఎక్కువయ్యాయన్నారు.
వృద్ధులే టార్గెట్గా రెచ్చిపోతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు : వృద్ధులే టార్గెట్గా సైబర్ నేరగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారని సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డీఎస్పీ కేవీఎం ప్రసాద్ అన్నారు. బ్యాంకుల్లో పెద్ద మొత్తంలో నగదు డిపాజిట్లు ఉన్న వారి వివరాలను సేకరించి వారిని మోసగించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారన్నారు. డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో వారిని భయబ్రాంతులకు గురిచేస్తూ సైబర్ కేటుగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారన్నారు. అసలు డిజిటల్ అరెస్టు అనేది చట్టంలో ఎక్కడా లేదని, అలాంటి బెదిరింపులకు ఎవరూ బయపడవద్దని ఆయన సూచించారు. అలాంటి మాయగాళ్ల మాటలు నమ్మి చాలా మంది డబ్బులు పోగొట్టుకుంటున్నారని చెప్పారు.
సైబర్ నేరాల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే? :
- మొబైల్కు గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే లింక్లను ఓపెన్ చేయొద్దు.
- అపరిచిత వ్యక్తుల నుంచి ఫ్రెండ్స్ రిక్వెస్ట్లు యాక్సెప్ట్ చేయొద్దు.
- యాప్లను గూగుల్ ప్లేస్టోర్ నుంచి మాత్రమే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- పేమెంట్ రావాలనుకున్నప్పుడు క్యూఆర్ కోడ్లు స్కాన్ చేయకూడదు.
- లింకుల ద్వారా యాప్లను డౌన్లోడ్ చేయవద్దు.
- జాబ్, లోన్లు ఇస్తామంటే డబ్బులు చెల్లించవద్దు.
- సైబర్ క్రైం విభాగం అప్డేట్లను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోండి.
- డిజిటల్ అరెస్ట్ అనేది అసలు లేదు. ఎవరూ నమ్మవద్దు.
- గుర్తుతెలియని వ్యక్తులకు ఆన్లైన్ ద్వారా డబ్బు పంపించవద్దు.
సైబర్ నేరానికి గురైతే వెంటనే ఇలా చేయండి : సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ ద్వారా రెగ్యులర్గా జరిగే క్రైంల గురించి ముందుగానే అలర్ట్స్ ఇస్తుంటామని సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డీఎస్పీ కేవీఎం ప్రసాద్ అన్నారు. కాలేజీలు, కమ్యూనిటీలు, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థలకు వెళ్లి అవగాహన కల్పిస్తున్నామన్నారు. సైబర్ నేరాగాళ్ల చేతిలో ఆర్థికంగా మోసపోయినట్లయితే వెంటనే 1930 నంబర్కు సంప్రదించి ఫిర్యాదు చేయాలన్నారు. CyberCrime.Gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయొచ్చన్నారు. సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి రాత పూర్వక ఫిర్యాదు ఇవ్వవచ్చు.
"డిజిటల్ అరెస్టు అనేది చట్టంలోనే లేదు. మోసగాళ్ల మాటలు నమ్మి ఎవరూ మోసపోవద్దు. ఇటీవల కాలంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ట్రేటింగ్ పేరుతో మోసాలు అధికంగా జరుగుతున్నాయి. అప్రమత్తంగా ఉండటం అవసరం. మీ ఫోన్లకు వచ్చే గుర్తుతెలియని లింక్లపై క్లిక్ చేయొద్దు. యాప్లను గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి మాత్రమే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. సైబర్ క్రైంనకు గురైనట్లయితే వెంటనే 1930 నంబర్కు సంప్రదించాలి. దగ్గర్లోని పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయాలి."- కేవీఎం ప్రసాద్, సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డీఎస్పీ
