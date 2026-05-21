ETV Bharat / state

యువకుడ్ని ముక్కలుగా నరికి బోరుబావిలో పడేసిన ఘటన - మృతదేహం వెలికితీతకు యత్నం

హత్యకు గురైన ఆంజనేయులు మృతదేహం వెలికితీతకు పోలీసుల యత్నం - ఎయిర్‌కంప్రెసర్, అగ్నిమాపక వాహనాలతో మృతదేహం వెలికితీతకు యత్నం - మంగళగిరి, మార్కాపురం నుంచి వచ్చిన ఫోరెన్సిక్, క్లూస్‌టీమ్‌లు

Police Trying to Retrieve Body of Murdered Anjaneyulu
Police Trying to Retrieve Body of Murdered Anjaneyulu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Police Trying to Retrieve Body of Murdered Anjaneyulu : మార్కాపురం జిల్లా యర్రగొండపాలెంలో అత్యంత దారుణంగా హత్యకు గురైన ఆంజనేయులు మృతదేహం ఆచూకీ కోసం పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. బోరుబావిలో నుంచి మృతదేహాన్ని వెలికి తీసేందుకు పోలీసుల యత్నంచారు. ఎయిర్‌కంప్రెసర్, అగ్నిమాపక వాహనాలతో మృతదేహం వెలికితీతకు ప్రయత్నించారు. మంగళగిరి, మార్కాపురం నుంచి వచ్చిన ఫోరెన్సిక్, క్లూస్‌టీమ్‌లను రప్పించారు. చివరికి బోరు బావిలోంచి దుప్పటి, చున్నీ, మృతదేహానికి సంబందించిన చిన్న చిన్న ముక్కలు, ఎముకలు బయటికి వచ్చాయి.

అసలేం జరిగిందంటే? : యర్రగొండపాలెం ఇందిరమ్మ కాలనీలో ఈ నెల 13న జరిగింది. బుధవారం స్థానిక పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో మార్కాపురం డీఎస్పీ నాగరాజు ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడించారు. వై.పాలెం గాయత్రి థియేటర్‌ సమీపంలో నివసించే దిగుడు ఆంజనేయులు (21) ఈ నెల 13 నుంచి కనిపించడం లేదని అతని బావ వెంకట్రావు ఈ నెల 16న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. అదృశ్యం కేసుగా పోలీసులు నమోదు చేశారు. సీఐ అజయ్‌కుమార్‌ నేతృత్వంలో ఎస్సై దేవకుమార్, సిబ్బంది దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

యువకుడ్ని ముక్కలుగా నరికి, బోరు బావిలో పడేసిన ఘటన - మృతదేహం వెలికితీతకు యత్నం (ETV Bharat)

ఈ దర్యాప్తులో ఇందిరమ్మ కాలనీకి చెందిన ఆవుల వెంకటనారాయణ, రమణ అనే దంపతులపై వారికి అనుమానం వచ్చి ఆ కోణంలో విచారించగా ఆంజనేయుల్ని చంపేసినట్లు పోలీసుల ముందు వారు నేరం అంగీకరించారు. 13న ఒక పెళ్లికి వచ్చిన ఆంజనేయులు ఆ రాత్రి ఇందిరమ్మకాలనీలోని తన ప్రియురాలి ఇంటికి వెళ్లాడు. పనిమీద వేరే ప్రాంతానికి వెళ్లిన యువతి తల్లిదండ్రులు రాత్రి 10.30 గంటలకు తిరిగి వచ్చి ఇంటి తలుపు తీసి చూడగా వీరిద్దరూ కనిపించారు. దీంతో ఆవేశం తట్టుకోలేక ఇంట్లోని అట్లపెనంతో ఆంజనేయులు తలపై రమణమ్మ బలంగా కొట్టింది. వెంటనే ఆంజనేయులు తేరుకుని వారిపై తిరగబడడంతో వెంకటనారాయణ అదే అట్లపెనంతో పాటు ఆయుధాలతో కొట్టి చంపేశారు.

కత్తితో ముక్కలుగా నరికి : మృతదేహాన్ని ఏం చేయాలో తెలియక రెండ్రోజులు ఇంట్లోనే ఉంచుకున్నారు. 14వ తేదీ రాత్రి కుమార్తెతో కలిసి ఆమె తల్లిదండ్రులు మృతదేహాన్ని కత్తితో ముక్కలుగా నరికి కాలనీ పక్కనే షీలా పాఠశాల వెనకాల పనిచేయని బోరు బావి రంధ్రంలో పడేశారు. విచారణలో ఈ వివరాలన్నీ చెప్పడంతో పోలీసులు బోరు బావిలోకి కెమెరాను పంపి అందులో శరీర భాగాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అనంతరం వెంకటనారాయణ, రమణ దంపతులను అరెస్టు చేసినట్లు డీఎస్పీ నాగరాజు తెలియజేశారు.

ఈ నేపథ్యంలో మృతదేహాన్ని వెలికి తీసేందుకు ఈరోజు (గురువారం) పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. మంగళగిరి నుంచి ఫోరెన్సిక్ టీం, మార్కాపురం నుంచి క్లూస్ టీంలు వచ్చాయి. ముందుగా నిందితుల ఇంటిని పరిశీలించారు. అనంతరం బోరు బావిలో ఉన్న మృతదేహాన్ని వెలికి తీసేందుకు ప్రయత్నించారు. ఎయిర్ కంప్రజర్, సెప్టిక్ ట్యాంక్, అగ్నిమాపక వాహనాలతో మృతదేహాన్ని బయటికి తీసేందుకు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేశారు. చివరికి బోరు బావిలోంచి దుప్పటి, చున్నీ, మృత దేహానికి సంబందించిన చిన్న చిన్న ముక్కలు, ఎముకలు బయటికి వచ్చాయి.

రాతి ప్రదేశం కావడంతో పూర్తిస్థాయిలో మృతదేహాన్ని బయటికి తీసే పరిస్థితి లేదు. దీంతో మృతదేహాన్ని బయటికి తీసేందుకు పోలీసు చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు మృతుని బంధువులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం మృతదేహం బయటికి తీసే ప్రయత్నాన్ని పోలీసులు ఆపేశారు. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు పంచానామాతోపాటు ఇతర దర్యాప్తు చేపడుతున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

'టార్చర్​ తట్టుకోలేకపోతున్నా' - స్నేహితుడితో కలిసి తల్లిని చంపిన కుమారుడు

కుమారైను దారుణంగా హత్యచేసిన తండ్రి- మృతదేహాన్ని ముక్కలుగా నరికిన వైనం- అసలు కారణం ఇదే!

TAGGED:

ANJANEYULU MURDER UPDATES
YERRAGONDAPALEM MURDER INCEDENT
YOUTH KILLED AND DUMPED IN BOREWELL
CRIME NEWS IN MARKAPURAM DISTRICT
POLICE RETRIEVE BODY OF ANJANEYULU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.