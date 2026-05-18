డ్రగ్స్పై దండయాత్ర - మూలాలు గుర్తించి నిర్మూలిస్తున్న పోలీసులు
పోలీసుల 'మత్తు పదార్థాల నిర్మూలన ఉద్యమం' ప్రారంభం - వ్యాపక పరీక్షలు ముమ్మరం - పాజిటివ్ వచ్చిన వారికి కౌన్సెలింగ్ - NTR జిల్లాలో 4,664 మందికి పరీక్షలు - 1,188 మందికి పాజిటివ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 12:08 PM IST
Police Focus On Drugs In Vijayawada : YSRCP ప్రభుత్వ హయాంలో రాష్ట్రంలో గంజాయి ఇతర మత్తు పదార్థాల వినియోగం అదుపు తప్పి ప్రజలలో మరింత వ్యాప్తి చెందుతోంది. గత ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం, ఉదాసీనత కారణంగా ఎంతోమంది యువత మత్తు పదార్థాల వ్యసనమనే ఊబిలో చిక్కుకుపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో మత్తు పదార్థాల ముప్పును గుర్తించి దాని మూలాలను పెకిలించి వేసేందుకు విజయవాడ కమిషనరేట్ పోలీసులు దశలవారీగా ఒక ‘నిర్మూలన ఉద్యమాన్ని’ ప్రారంభించారు. దీని ఫలితంగా, రాత్రి వేళల్లో జరిగే నేరాల సంఖ్యలో గణనీయమైన తగ్గుదల ఇప్పుడు కనిపిస్తోంది.
రెండోసారి పాజిటివ్ వస్తే క్రిమినల్ కేసు నమోదు : పరీక్షల్లో పాజిటివ్ వచ్చిన వ్యక్తులకు కౌన్సెలింగ్ అందిస్తారు. మొదట SHO (స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్) స్థాయిలో, ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలోని కౌన్సెలింగ్ కేంద్రాల వద్ద మానసిక వైద్య నిపుణులు (Psychiatrists) వారికి మత్తు పదార్థాల వినియోగం వల్ల కలిగే దుష్ప్రభావాల గురించి అవగాహన కల్పిస్తారు. దీని అనంతరం వారి పేర్లను పోలీసు శాఖ అంతర్గత డేటాబేస్లో నమోదు చేస్తారు. ఆ వ్యక్తికి పరీక్షల్లో నెగటివ్ వచ్చేంత వరకు సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్ల ద్వారా ఈ చర్యలు కొనసాగుతాయి. ఒకవేళ ఆ వ్యక్తికి రెండోసారి కూడా పాజిటివ్ వస్తే వారిపై NDPS (నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టాన్సెస్) చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేస్తారు.
మత్తు పదార్థాల మూలాలను గుర్తించేందుకు పాజిటివ్ వచ్చిన వ్యక్తులకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలను పోలీసులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు. వీటిలో వారి కాల్ డేటా రికార్డులు, ఆర్థిక లావాదేవీలు, బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలు, సోషల్ మీడియా ఖాతాలు, వారి స్నేహితుల వివరాల వంటివి ఉన్నాయి. సింగ్నగర్ పరిధిలో జరిగిన ఒక సంఘటనలో యువకుడికి పరీక్షల్లో పాజిటివ్ వచ్చింది. అతను 'సారమ్మ' అనే వ్యక్తి వద్ద గంజాయి కొనుగోలు చేసినట్లు తెలియడంతో పోలీసులు ఈ విషయంపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఆమె తన ఏజెన్సీ ద్వారా 'జయసూర్య' అనే వ్యక్తి సహకారంతో గంజాయిని సేకరించి విక్రయిస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. అంతేకాకుండా తన అక్రమ వ్యాపారం కోసం మైనర్లను, యువకులను డబ్బు ఆశ చూపి వాడుకుంటున్నట్లు కూడా గుర్తించారు. నున్న పోలీసులు ఆమెను అరెస్టు చేశారు.
అత్యధికులు 18 నుంచి 25 ఏళ్ల వయసువారే : పరీక్షల్లో పాజిటివ్ వచ్చిన 978 మంది వ్యక్తులకు సంబంధించిన వివరాలను పోలీసులు సేకరించి డేటా రూపంలో పొందుపరిచారు. వీరిలో 551 మంది 18 నుంచి 25 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గలవారు. ఆ తర్వాతి అతిపెద్ద సమూహం 25 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల 176 మంది వ్యక్తులతో కూడి ఉంది.
డ్రగ్స్పై దండయాత్ర : "డ్రగ్స్పై దండయాత్ర 1.0" (మత్తు పదార్థాలపై సమరం) అనే నినాదంతో ఐదుగురు మహిళా పోలీసు అధికారుల బృందం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఒక అవగాహన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. వీరు 34 రోజుల పాటు 550 కిలోమీటర్ల మేర సైకిల్ ర్యాలీని నిర్వహిస్తూ వివిధ అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు.
డ్రగ్స్ పై దండయాత్ర 2.0 : పోలీసులు ఈ మాదక ద్రవ్యాల వ్యతిరేక కార్యక్రమాన్ని గత నెల 6వ తేదీన ప్రారంభించారు. గతంలో గుర్తించిన 149 'హాట్స్పాట్ల' (అధిక నేరాల ప్రాంతాల)తో పాటు, ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు.ముఖ్యంగా జేబు దొంగలు, గొలుసు దొంగలు, ఆన్లైన్ బెట్టింగ్లో పాల్గొనేవారు, రౌడీ షీటర్లు, హిస్టరీ షీటర్లు, నేర చరిత్ర కలిగిన ఎవరినైనా లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. పరీక్షించిన సుమారు 5,000 మంది వ్యక్తులలో, 1,188 మందికి పాజిటివ్ ఫలితం వచ్చింది. ఈ పరీక్షల కోసమే ప్రత్యేకంగా ఒక బస్సును, దానితో పాటు ఒక వైద్యుడిని, ప్రయోగశాల సాంకేతిక నిపుణులను నియమించారు. 'రాపిడ్ టెస్ట్ కిట్ల'ను ఉపయోగించి కొకైన్, నల్లమందు, ఆంఫెటమైన్లు, బార్బిట్యురేట్లు, బెంజోడియాజెపైన్లు లేదా గంజాయి సేవించిన వ్యక్తులను అధికారులు గుర్తిస్తున్నారు. 3.0 దశలో విద్యా సంస్థలపై ప్రత్యేక దృష్టి.
"మేము జూన్ నెలలో 'Crusade Against Drugs 3.0' (మత్తు పదార్థాలపై సమరం 3.0) కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మేము విద్యార్థులపై పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం. వారందరికీ నెగటివ్ ఫలితం వస్తే, పోలీసు శాఖ ఆ విద్యా సంస్థకు 'మాదక ద్రవ్యాల రహిత ప్రాంగణం' (Drug-Free Campus) ధృవీకరణ పత్రాన్ని జారీ చేస్తుంది. కమిషనరేట్ పరిధిలోని అన్ని విద్యా సంస్థలు ఈ ధృవీకరణ పత్రాన్ని పొందడం తప్పనిసరి అని మేము నిర్ధారిస్తాం". -ఎస్.వి. రాజశేఖర బాబు, పోలీస్ కమిషనర్
