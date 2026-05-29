ముగిసిన బండి భగీరథ్ పోలీసు కస్టడీ - కోర్టు ఆదేశాలతో చర్లపల్లి జైలుకు తరలింపు

ముగిసిన బండి భగీరథ్‌ 3 రోజుల పోలీసు విచారణ - కోర్టులో హాజరుపర్చిన అనంతరం భగీరథ్‌ను మళ్లీ చర్లపల్లి జైలుకు తరలింపు - పోక్సో కేసులో ఇప్పటికే రిమాండ్‌ ఖైదీగా ఉన్న బండి భగీరథ్‌

Published : May 29, 2026 at 1:03 PM IST

Bandi Bhagirath Pocso Case Investigation Update : పోక్సో కేసులో నిందితుడైన బండి భగీరథ్‌ను పోలీసులు మూడో రోజు విచారణ చేశారు. పేట్​బషీరాబాద్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌లో అతడిని పలు ప్రశ్నలు అడిగారు. నేటితో భగీరథ్ మూడు రోజుల పోలీస్‌ కస్టడీ ముగిసింది. ఈ నేపథ్యంలో నిందితుడిని మల్కాజ్​గిరి కోర్టులో న్యాయమూర్తి ఎదుట హాజరుపర్చారు. అనంతరం కోర్టు ఆదేశాలతో చర్లపల్లి జైలుకు తరలించారు.

ఇన్​స్టా, వాట్సాప్ చాటింగ్ ఆధారంగా : విచారణలో పోలీసులు ప్రధానంగా బాధితురాలితో సోషల్​ మీడియా ప్లాట్​ఫామ్స్​ అయిన ఇన్‌స్టాగ్రామ్, వాట్సప్, స్నాప్‌చాట్‌లలో చాటింగ్‌లకు సంబంధించిన వాటిపై ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. ఇందులో ఇప్పటికే కొన్ని ఆధారాలను సేకరించారు. వాటి ఆధారంగానే బండి భగీరథ్‌ను లోతుగా ప్రశ్నించినట్లు తెలుస్తోంది. కేసు దర్యాప్తు అధికారి డీసీపీ రితిరాజ్, పేట్‌బషీరాబాద్‌ సీఐ విజయ్‌వర్ధన్‌ ఆధ్వర్యంలో(పోలీసు కస్టడీ) నిందితుడి పోలీసు విచారణను పూర్తి చేశారు.

