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ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసు - నేటి నుంచి 7 రోజుల పాటు నిందితుడి​ విచారణ

ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసులో నిందితుడు మల్లేశ్​ను పోలీసులు నేడు కస్టడీకి తీసుకుని ప్రశ్నించనున్నారు. సికింద్రాబాద్ జింఖానా మైదానంలో కలిసింది ఎవరు? అసాంఘిక శక్తులతో ఏమైనా లింకులు ఉన్నాయా? అనే కోణంలో విచారణ చేయనున్నారు.

Army weapons theft case
మద్రాస్​ రెజిమెంట్​లోని ఆయుధాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2026 at 9:49 AM IST

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Army Weapons Theft Case Update : దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టించిన బొల్లారం ఆర్మీ మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆయుధాల చోరీ కేసు విచారణలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు మాజీ హవల్దార్ మల్లేశ్‌ను నేటి నుంచి 7 రోజుల పాటు పోలీసులు కస్టడీకి తీసుకొని విచారణ చేయనున్నారు. మల్లేశ్‌ను పోలీస్ కస్టడీకి అనుమతిస్తూ సికింద్రాబాద్ కోర్టు ఇటీవల ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆయుధాల చోరీ వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలను, వాస్తవాలను వెలికి తీసేందుకు పోలీసులు దర్యాప్తు చెేపట్టనున్నారు.

నిందితుడు ప్రస్తుతం చంచల్‌గూడా జైలులో ఉన్నాడు. గత నెల 31న కేసు నమోదు చేసినప్పటి నుంచి 10 రోజుల పాటు డీజీపీ ఆధ్వర్యంలో పోలీసుల బృందాలు భిన్న కోణాల్లో దర్యాప్తు చేసి నిందితుడిని గుర్తించాయి. సికింద్రాబాద్ బొల్లారంలోని మద్రాస్ రెజిమెంట్​లో ఇటీవల అత్యాధునిక 20 ఆయుధాల చోరీ పోలీసులకు ముచ్చెమటలు పట్టించింది. విధి నిర్వహణలో అలసత్వం వహించినందుకు హవల్దార్ హోదాలో పని చేస్తున్న మల్లేశ్‌ను జూన్‌ నెలలో ఉన్నతాధికారులు ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారు. దీంతో వారిపై పగ పెంచుకుని నిందితుడు ఈ ఘాతుకానికి ఒడిగట్టినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో పోలీసులు గుర్తించారు.

విచారణలో పొంతన లేని సమాధానాలు

చోరీ చేసిన ఆయుధాలు ఏకే-47, పిస్టల్స్​, మందు గుండు సామగ్రిని నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా అమ్రాబాద్ మండలంలోని తన సొంతూరు జంగంరెడ్డి పల్లికి కారులో తీసుకెళ్లిన మల్లేశ్ గుంత తీసి దాచడమే కాకుండా వెంటవెంటనే స్థలాలు మార్చాడు. విచారణలో పొంతన లేని సమాధానాలు చెబుతుండటం, ఫోన్ డేటాను డిలీట్ చేయడంతో దర్యాప్తు సంస్థలు డేటాను రిట్రీవ్ చేస్తున్నాయి. నిందితుడిని సికింద్రాబాద్ జింఖానా మైదానంలో కలిసిన ఆ వ్యక్తి ఎవరు? గతంలో పని చేసిన ఈశాన్య, ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లోని అసాంఘిక శక్తులతో ఏమైనా లింకులు ఉన్నాయా? అన్న కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ఆయుధాలను ఎవరికి విక్రయిద్దామనుకున్నాడు?

ఇప్పటికే ఆర్మీ అధికారులు ఈ ఘటనపై జాతీయ ఏజెన్సీలకు నివేదిక ఇచ్చినట్లు సమాచారం. 7 రోజుల కస్టడీ సమయంలో మల్లేశ్‌తో పాటు ఈ కేసులోని ఇతర అనుమానితులను సైతం ఎదురెదురుగా కూర్చోబెట్టి పోలీసులు ప్రశ్నించనున్నారు. ఈ చోరీ చేసిన ఆయుధాలను ఎవరికి విక్రయించాలని చూశాడు? దీని వెనుక ఏదైనా అంతర్జాతీయ లేదా దేశీయ నెట్‌వర్క్ ఉందా? అనే అంశాలపై ఆరా తీయనున్నారు. దేశ భద్రతతో ముడిపడిన అత్యంత సున్నితమైన అంశం కావడంతో కస్టడీ విచారణలో మల్లేశ్ వెల్లడించే కీలక ఆధారాలు, వివరాలను తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసులు జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థలకు అందించనున్నారు.

చోరీ వెనుక అసలు కారణం?

ఆయుధాల చోరీ ఎందుకు చేశావని ప్రశ్నించినప్పుడు మల్లేశ్‌ తనకు హాలీవుడ్‌ సినిమాలంటే ఇష్టమని, అదే తరహాలో ఆయుధాలు సమకూర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ చోరీ చేశానని చెప్పినట్లు తెలిసింది. తనను ఉద్యోగం నుంచి పై అధికారులు ఉద్దేశపూర్వకంగానే తొలగించారనే కోపంతో ఇలా చేశానంటూ మరోసారి బదులిచ్చినట్లు తెలిపారు. కేసు దర్యాప్తు అనంతరం మరోసారి పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామని పోలీసులు తెలిపారు. చోరీ జరిగేటప్పుడు భద్రతా వైఫల్యంపై డీజీపీని అడగగా, ఆ ప్రాంతం పూర్తిగా ఆర్మీ పరిధిలో ఉంటుందని సమాధానం ఇచ్చారు.

ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసు - చిన్న ఆధారంతో చిక్కిన నిందితుడు

పోలీస్​ కస్టడీకి ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసు నిందితుడు - పూర్తి నెట్‌వర్క్‌పై ఆరా తీయనున్న పోలీసులు

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ACCUSED POLICE CUSTODY
ARMY WEAPONS THEFT CASE
FORMER ARMY HAVALDAR MALLESH
ARMY WEAPONS THEFT CASE

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