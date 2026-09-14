గణేశ్ ఉత్సవాల్లో 'ఏఐ డ్రోన్'తో పోలీసుల నిఘా - ఏ చిన్న అలజడి జరిగినా ఇట్టే పట్టేస్తారు!
గణేశ్ ఉత్సవాలకు హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా భారీ జనసందోహంతో కూడిన ర్యాలీలు, శోభాయాత్ర వేడుకలు జరుగుతాయి. ఇలాంటి పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని నిఘాపెట్టగలిగే ఏఐ సాంకేతికతతో కూడిన డ్రోన్లు ఆకాశం నుంచే గస్తీ నిర్వహించనున్నాయి.
Published : September 14, 2026 at 10:54 AM IST
AI Drones in Ganesh Chaturthi Celebrations : తెలంగాణలో వినాయక చవితి వేడుకల కోలాహలం మొదలైంది. గణేశ్ నవరాత్రుల వేళ యువత చేసే సందడి అంతాఇంతా కాదు. గణపతిని స్వాగతిస్తూ హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో భారీ ఊరేగింపులు నిర్వహించారు. మండపాల వద్ద భారీ సెట్టింగ్లు ఏర్పాటు చేశారు.
అయితే జనసందోహం కూడిన సందర్భాల్లో కొన్నిసార్లు అనుకోని ఘటనలు జరిగే ప్రమాదముంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. వీటిలో డ్రోన్లు ఎంతో కీలకంగా వ్యవహరించనున్నాయి. హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా గణేశ్ ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతాయి.
ఈ నేపథ్యంలోనే భారీ జన సందోహంతో కూడిన ర్యాలీలు, గణేశ్ శోభాయాత్ర లాంటి వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. అయితే ఇలాంటి సందర్భాల్లో పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని నిఘా పెట్టగలిగే సాంకేతికత ఎంతో అవసరం. దీనిలో భాగంగానే ఉత్సవాలు సజావుగా సాగేందుకు పోలీసులు ఆకాశం నుంచే నిఘా పెట్టగలిగే అస్త్రాన్ని వినియోగించనున్నారు. టీజీ క్వెస్ట్లో భాగంగా పోలీస్ శాఖ ప్రవేశపెట్టిన అత్యాధునిక ఏఐ ఇంటిగ్రేటెడ్ పోలీసింగ్ వ్యవస్థ ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతోంది.
ఏఐ సాంకేతికతతో కూడిన డ్రోన్ వ్యవస్థ
దీనిలో భాగంగా ఏఐ సాంకేతికతతో కూడిన డ్రోన్లు ఆకాశం నుంచే గస్తీ నిర్వహించనున్నాయి. అత్యంత వేగంగా పరిస్థితుల్ని అంచనా వేసి అప్రమత్తం చేసేలా దీన్ని రూపొందించారు. గత సంవత్సరం మేడారం జాతర సందర్భంగా ఈ సాంకేతికతను వాడారు. ఇప్పుడు నగరంలో నిర్వహించనున్న గణేశ్ ఉత్సవాలకు మల్కాజిగిరి పోలీసులు ఈ వ్యవస్థను వినియోగించనున్నారు.
పోలీసులకు అదనపు బలం
సాధారణంగా ప్యాట్రోలింగ్ అంటే పోలీసులు వాహనాల్లో లేదా కాలినడకన గస్తీ నిర్వహిస్తుంటారు. అయితే ఈ ఏఐ డ్రోన్ వినియోగించడంతో వారి పోలీసులు మరింత సమర్థతతో పనిచేయవచ్చు. ఈ డ్రోన్లు ఆకాశం నుంచి అచ్చం పోలీసుల మాదిరి కాపలా కాస్తూ పని చేస్తాయి. వేలాది మంది జనంలోనూ అసాధారణ ప్రజల కదలికల్ని తేలిగ్గా గుర్తిస్తాయి. ఒక్క డ్రోన్ 3 - 4 ప్యాట్రోలింగ్ యూనిట్లకు సరిసమానమని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
గతంలో కేవలం లైవ్ ఫీడ్
వాస్తవానికి కొన్నేళ్ల నుంచి గణేశ్ నిమజ్జనం, ఇతర భారీ వేడుకల సందర్భాల్లో పోలీసులు డ్రోన్లను వినియోగిస్తున్నారు. అయితే వీటిని కేవలం లైవ్ ఫీడ్ ద్వారా పరిస్థితుల్ని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించేవారు. తాజా డ్రోన్లు మాత్రం కృత్రిమ మేధస్సుతో పని చేస్తుంది. రియల్టైమ్లో పరిస్థితిని అంచనా వేసి ఎప్పటికప్పుడు కమాండ్ కంట్రోల్కు సమాచారం చేరవేస్తుంది. వీటికి అదనంగా సీసీ కెమెరాలతో పర్యవేక్షించనున్నారు.
డ్రోన్ల పనితీరు ఇలా
- భారీ జన సందోహంలో గందరగోళం జరిగితే వెంటనే దాన్ని గుర్తించి ఆ ప్రాంతాన్ని చిత్రీకరించి కంట్రోల్ రూమునకు సమాచారం అందిస్తుంది.
- కంట్రోల్ రూమ్లో ఉండే సిబ్బంది ఈ సమాచారాన్ని ఘటనా స్థలానికి దగ్గరలో ఉండే పోలీసులకు పంపించి వారిని అప్రమత్తం చేస్తారు.
- థర్మల్ ఇమేజింగ్, రాత్రి సమయంలో స్పష్టంగా చిత్రీకరించే సామర్థ్యం, జూమ్ చేసి చూసే లెన్సులు వీటి సొంతం.
- ఈ డ్రోన్లలో ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ వ్యవస్థ ఉంటుంది.
- ఈ డ్రోన్ల ద్వారా పాత నేరస్థుల మీద నిఘా పెట్టవచ్చు.
- తప్పిపోయిన వారిని గుర్తించే అవకాశమూ ఉంది.
వీలైనంత త్వరగా అప్రమత్తం చేయొచ్చు
ఈ డ్రోన్ల వినియోగంతో పోలీస్ బలగాలను సరైన రీతిలో వినియోగించవచ్చు. అవసరమైన చోట్లలో అదనపు బలగాలను మోహరించవచ్చు. ఈ డ్రోన్ కెమెరాలో ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ వ్యవస్థ ఉండటంతో జనంలో తప్పిపోయిన వారిని సైతం సులువుగా గుర్తించవచ్చు. జన సమూహంలో దొంగతనాలు జరగకుండా నిలువరించవచ్చు. ఎలాంటి గొడవలు, కొట్లాటలు జరగకుండా ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించవచ్చు. ప్రమాదాలు సంభవిస్తే పోలీసులను, ప్రజలను వీలైనంత త్వరగా అప్రమత్తం చేయవచ్చు.
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