హద్దుమీరితే కటకటాలపాలే - సామాజిక మాధ్యమాలపై పోలీసుల నిఘా

ఏడాదిలో 718 ఖాతాలు మూసివేత - 224 మంది అడ్మిన్లకు నోటీసులు - పోలీసు చర్యలతో 38 గ్రూపులు డిలీట్​ - 340 వాట్సప్‌ గ్రూప్‌ అడ్మిన్లతో ప్రత్యేకంగా వాట్సప్‌ బ్రాడ్‌కాస్ట్‌ ఛానెల్‌

Police On Social Media And Cyber Frauds
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 3:35 PM IST

Police On Social Media And Cyber Frauds : ఇప్పుడంతా సోషల్‌ మీడియా యుగం. ప్రస్తుత కాలంలో సోషల్‌ మీడియా నిత్య జీవితంలో భాగమైపోయింది. ఇన్‌స్టాగ్రాం, ఫేస్‌బుక్‌, యూట్యూబ్‌, ఎక్స్‌ వంటి ప్లాట్‌ఫాంలు సమాచారంతో పాటు వినోదం పంచేందుకు అందరికీ ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఎక్కడ ఏ మూలన చిన్న సంఘటన జరిగినా నిమిషంలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్‌గా మారుతోంది.

ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా ఈ మాధ్యమాలను కొందరు వ్యక్తులు తమ స్వప్రయోజనాల, సొంత లాభాలు కోసం దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. ఇటువంటి వ్యక్తులపై పోలీసులు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. వారి ప్రతి కదలికనూ నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. ఇందుకోసం జిల్లాలో ప్రత్యేకంగా ఓ విభాగాన్నే ఏర్పాటుచేశారు. కఠినమైన చర్యలు తీసుకునే దిశగా ఈ విభాగం పని చేస్తుంది.

ఉల్లంఘనులపై దృష్టి : స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వినియోగిస్తున్న వారిలో దాదాపుగా అందరికీ ఇన్‌స్టా, ఫేస్‌బుక్, ఎక్స్‌ ఖాతాలు తప్పనిసరిగా ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కరూ వాట్సప్‌ కూడా వాడుతున్నారు. పదుల గ్రూపుల్లో ప్రతిఒక్కరూ సభ్యులుగా ఉంటున్నారు. తమ భావాలను ఆయా సోషల్​ మీడియా ఖాతాల ద్వారా ఇతరులతో పంచుకుంటున్నారు. ఇక్కడే కొంత మంది పరిధులు దాటుతున్నారు. విద్వేషాలు రేకెత్తించేలా అనేక మంది సామాజిక మాధ్యమంలో పోస్టింగులు పెడుతున్నారు. అనేక మంది ప్రజలను తప్పుదారి పట్టిస్తూ సమాజంలో అశాంతికి కారణమవుతున్నారు.

ఇటువంటి వారిపై, ఖాతాలపై జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలోని సైబర్‌ క్రైమ్‌ (సోషల్‌ మీడియా విభాగం) నిరంతరం నిఘా పెడుతోంది. వివిధ కారణాలతో గత సంవత్సర కాలంలో సుమారు 718 సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాలను మూసివేయించింది. అవాస్తవాలను ప్రచారం చేయడం, ఉద్రిక్తతలను రెచ్చగొట్టడం, వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడటం వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి. వాట్సప్‌ ద్వారా ఉల్లంఘనలకు పాల్పడిన 224 మంది గ్రూప్‌ అడ్మిన్లకు సైతం సైబర్‌ క్రైమ్‌ విభాగం నోటీసులు జారీ చేసింది. పోలీసు చర్యలతో 38 మంది వారి గ్రూపులను డిలీట్‌ చేశారు. మరికొందరు ఇన్‌యాక్టివ్‌ కూడా అయ్యారు.

సామాజిక చైతన్యం దిశగా : సామాజిక మాధ్యమాలను ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకువచ్చే మార్గాలుగా పోలీసులు వినియోగిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లాలోని దాదాపు 340 వాట్సప్‌ గ్రూప్‌ అడ్మిన్లతో ప్రత్యేకంగా వాట్సప్‌ బ్రాడ్‌కాస్ట్‌ ఛానెల్‌ను నిర్వహిస్తున్నారు. పౌర స్పృహ, సమకాలీన అంశాలు తదితర అంశాలపై రోజూ వీటిలో పోస్టర్లు విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ గ్రూపుల్లో 51 వేల మంది వరకు సభ్యులున్నారు.

తస్మాత్‌ జాగ్రత్త : చిన్న చిన్న వివాదాస్పద పోస్టుల విషయంలో హెచ్చరికలతో వదిలేస్తున్నా, సామాజిక విద్వేషాలు రెచ్చగేట్టేలా వ్యవహరిస్తే మాత్రం కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. వీటిలో యువత, విద్యార్థులు భాగస్వాములుగా ఉంటే వారి కెరీర్‌కు తీవ్ర నష్టం కలుగక తప్పదు. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉండదు. ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలపైనా కూడా ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది.

ముఖ్యమైన దుర్వినియోగ అంశాలు:

  • నకిలీ వార్తలు : వాస్తవాలను తనిఖీ చేయకుండా వాట్సాప్, ఫేస్‌బుక్ వంటి వేదికల్లో తప్పుడు సమాచారాన్ని షేర్ చేయడం వల్ల సమాజంలో భయాందోళనలు రేకెత్తుతున్నాయి. రాజకీయ విద్వేషాలు, మతపరమైన ఘర్షణలకు ఈ నకిలీ వార్తలే ప్రధాన కారణమవుతున్నాయి.
  • సైబర్ వేధింపులు : అనామక అకౌంట్ల ద్వారా ఇతరులను కించపరచడం, ట్రోలింగ్ చేయడం, అసభ్యకరమైన కామెంట్లతో మానసిక వేదనకు గురిచేయడం పెరిగిపోతోంది. ముఖ్యంగా యువత, మహిళలు ఈ వేధింపులకు ఎక్కువగా బలవుతున్నారు.
  • వ్యక్తిగత గోప్యతకు భంగం : హ్యాకర్లు సోషల్ మీడియా ఖాతాలను హ్యాక్ చేసి వ్యక్తిగత ఫోటోలు, సమాచారాన్ని దొంగిలిస్తున్నారు. దీని ద్వారా బ్లాక్‌మెయిలింగ్‌కు కూడా పాల్పడుతూ ఆర్థికంగా, మానసికగా వేధిస్తున్నారు.
  • ఆర్థిక మోసాలు : ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలు, లాటరీల పేరుతో వచ్చే లింకులను క్లిక్ చేయడం ద్వారా సామాన్యులు తమ బ్యాంకు ఖాతాల్లోని నగదును కోల్పోతున్నారు. కేవైసీ అప్‌డేట్, గిఫ్ట్ కార్డుల పేరుతో సైబర్ నేరగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు.
  • సమయం వృధా, వ్యసనం: సోషల్ మీడియాకు బానిసలవ్వడం వల్ల విద్యార్థులు చదువుపై దృష్టి పెట్టలేకపోతున్నారు. ఇది శారీరక శ్రమను తగ్గించి, నిద్రలేమి, ఒత్తిడి వంటి ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తోంది.

