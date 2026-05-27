పోలీస్ కస్టడీకి బండి భగీరథ్ - సీన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కోసం అరణ్య ఫామ్హౌస్కు తరలింపు
పోక్సో కేసులో బండి భగీరథ్ను కస్టడీలోకి తీసుకున్న పోలీసులు - సీన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కోసం అరణ్య ఫామ్హౌస్కు భగీరథ్- కోర్టు అనుమతితో 3 రోజులపాటు విచారణ
Published : May 27, 2026 at 4:14 PM IST|
Updated : May 27, 2026 at 4:55 PM IST
Bandi Bhagirath Custody : పోక్సో కేసులో కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి సాయి భగీరథ్పై నమోదైన పోక్సో (POCSO) కేసు ప్రస్తుతం దర్యాప్తు దశలో ఉంది. మంగళవారం బండి భగీరథ్ని 3 రోజులపాటు పోలీసు కస్టడీకి మల్కాజిగిరి కోర్టు అనుమతి ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. బుధవారం పోలీసులు భగీరథ్ని కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు. వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి పెట్బషీరాబాద్ పీఎస్కు తరలించారు. అనంతరం మొయినాబాద్లోని అరణ్య ఫామ్హౌస్కు సీన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కోసం తీసుకెళ్లారు.
అరణ్య ఫామ్హౌస్లో సీన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అనంతరం బండి భగీరథ్నుకూకట్పల్లి డీసీపీ కార్యాలయానికి తీసుకొచ్చారు. కూకట్పల్లి డీసీపీ ఆధ్వర్యంలో భగీరథ్ను ప్రశ్నించనున్నారు. 7 రోజులపాటు కస్టడీకి ఇవ్వాలని పోలీసులు కోరినా, కోర్డు కేవలం 3 రోజులపాటు మాత్రమే కస్టడీకి అనుమతి ఇచ్చింది.