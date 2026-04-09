విజయవాడ ఉగ్ర లింకుల కేసు - పోలీసుల కస్టడీకి ఆరుగురు నిందితులు
రెండో విడతలో పోలీసులు కస్టడీకి ఆరుగురు నిందితులు - కస్టడీలో నిందితులను 5 రోజులు విచారించనున్న పోలీసులు - విజయవాడ ఉగ్ర లింకుల కేసులో ఇప్పటివరకు 12 మంది అరెస్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 10:13 PM IST
Vijayawada Terror Links Case Second Phase Custody : విజయవాడ టెర్రర్ లింకుల కేసులో రెండో విడతలో ఆరుగురు నిందితులను పోలీసులు కస్టడీకి తీసుకున్నారు. పాట్నాకు చెందిన సద్దాం దిల్కష్, దిల్లీకి చెందిన లక్కీ అహ్మద్, రాజస్థాన్కు చెందిన జిషాన్ అబ్దుల్ మాజీద్, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రానికి చెందిన మీర్ అష్రఫ్ అలీ, మహారాష్ట్ర పుణెకు చెందిన షారుక్ ఖాన్, నవీ ముంబయికి చెందిన ఫైజూర్ రెహమాన్ను పోలీసులు తొలిరోజు కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు. రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్ నుంచి వీరిని విజయవాడ తీసుకురావడం వల్ల తొలిరోజు కొద్దిసేపు కస్టడీ విచారణ సాగింది.
ముందుగా ఆరుగురు నిందితులకు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో సాధారణ వైద్యపరీక్షలు నిర్వహించిన అనంతరం కేసు నమోదైన కొత్తపేట పోలీసు స్టేషన్కు తరలించారు. అక్కడి నుంచి కష్టడీ విచారణ జరిగే ప్రాంతానికి తీసుకువెళ్లారు. కస్టడీలో ఆరుగురు నిందితులను ఐదు రోజులపాటు విచారించనున్నారు. విజయవాడ టెర్రర్ లింకుల కేసులో ఇప్పటివరకు 12 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేయగా, తొలివిడతలో ఐదుగురిని కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించారు.
రెండో విడతగా మిగిలిన ఆరుగురికి 5 రోజులపాటు కస్టడీలో విచారణ చేయనున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ఉగ్రవాద భావజాల వ్యాప్తికి ఎలా ఆకర్షితులయ్యారు? ఎవరు ప్రోత్సహించారు? దేశ వ్యాప్తంగా విస్తరించిన నెట్ వర్క్లో ఎవరెవరి పాత్ర ఉందనే అంశాలపై పోలీసులు ప్రశ్నించనున్నారు. ఈ కేసులో ఓ మైనర్ బాలుడికి మాత్రం కస్టడీ నుంచి మినహాయింపునిచ్చారు.
వెలుగులోకి సంచలన విషయాలు : మరోవైపు విజయవాడ ఉగ్రమూలాల కేసు దర్యాప్తులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. జిహాదీ కార్యకలాపాల్లో మహిళలను భాగస్వాముల్ని చేసేందుకు విదేశీ హ్యాండ్లర్లు మహిళలతో 'ఖవాతీన్' పేరిట ఏకంగా ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటుచేసుకున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా మహిళల్ని ఈ ఉచ్చులోకి లాగేవారని నిర్థారించారు. ఈ కేసులో పట్టుబడిన హైదరాబాద్కు చెందిన సైదాబేగం 'ఖవాతీన్' బాధ్యతలు చూసేవారని గుర్తించారు. ఆమెకు పాకిస్థాన్, జమ్మూకశ్మీర్లోని జిహాదీలతో సంబంధాలున్నాయని రాష్ట్ర కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ సెల్ దర్యాప్తులో తేలింది.
భారత్లో ఇస్లామిక్ రాజ్య స్థాపనే లక్ష్యంగా యువతను జిహాద్ వైపు మళ్లించినవారిలో అల్ హకీం షుకూర్ కాకుండా మరో ఐదుగురు విదేశీ హ్యాండ్లర్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, UAE, అఫ్గానిస్థాన్, సిరియా దేశాలకు చెందిన మహమ్మద్ హుజైఫా, నింజా, హేంరోక్సీ, అబూ మహరీబ్, అబూ బలూచీలు హ్యాండ్లర్లుగా వ్యవహరించినట్లు వెల్లడైంది. వీరంతా నిషేధిత ఉగ్రవాద సంస్థలైన ఐసిస్, అల్ఖైదా ఇన్ ఇండియన్ సబ్కాంటినెంట్ AQIS తరఫున పనిచేస్తున్నట్లు తేలింది.
వీరు సామాజిక మాధ్యమాల్లో జిహాద్ వీడియోలను పోస్టు చేస్తూ వాటిపట్ల ఆకర్షితులయ్యే యువతను ప్రేరేపించి ఉగ్రవాదులుగా మారుస్తున్నట్లు నిర్ధారణైంది. ఈ క్రమంలోనే విజయవాడకు చెందిన మహమ్మద్ రహమతుల్లా షరీఫ్ సహా మిగతా నిందితులంతా కలిసి 40కి పైగా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాల ద్వారా పాకిస్థాన్, అఫ్గానిస్థాన్, సిరియాల్లోని విదేశీ హ్యాండ్లర్లతో నిత్యం సంప్రదింపులు కొనసాగిస్తున్నట్లు వెలుగుచూసింది.
