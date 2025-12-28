రప్పా రప్పా అని రెచ్చిపోతే జైలుకే - ఇప్పటివరకు 16 కేసులు నమోదు, 63 మంది అరెస్టు

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 7:23 AM IST

Police taken action against YSRCP leaders across AP: వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్‌ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా పైశాచికత్వం, ఉన్మాదంతో పేట్రేగిపోయిన ఆ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలపై పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. రాజకీయం ముసుగులో రౌడీయిజాన్ని, అరాచకాన్ని ఏ మాత్రం ఉపేక్షించేది లేదంటూ తమ చర్యల ద్వారా కఠిన హెచ్చరికలు పంపిస్తున్నారు. ఉన్మాద మూకపై ఇప్పటివరకు 16 కేసులు నమోదు చేసి 63 మందిని అరెస్టు చేశారు.

రప్పా రప్పా నరుకుతామంటూ రెచ్చిపోయిన వారికి జైలేనంటూ పోలీసులు గట్టి హెచ్చరికలు పంపుతున్నారు. ఈ నెల 21న, ఆ తర్వాత రాష్ట్రంలోని అనేక చోట్ల వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, కొందరు రౌడీషీటర్లు, నేరచరితులతో కలిసి నడిరోడ్డుపైన పెద్ద కత్తులు, తల్వార్లు చేత పట్టుకుని ప్రదర్శనలిస్తూ, పొట్టేళ్లను నరుకుతూ, ఆ రక్తంతో జగన్‌ ఫ్లెక్సీలకు అభిషేకం చేశారు. 2029లో రప్పా రప్పా నరుకుతామని ప్రజలను తీవ్ర భయభ్రాంతులకు గురిచేసి, దాడులకు తెగబడుతూ, రెచ్చగొట్టే చర్యలకు పాల్పడ్డారు. ఆ చిత్రాలు, వీడియోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు పెట్టి వైరల్‌ చేస్తూ బెదిరిస్తున్నారు. వీరిపై ప్రజల నుంచి అందిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా పోలీసులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం 16 కేసులు నమోదు చేశారు.

తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 1, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో 6, అనంతపురంలో 6, చిత్తూరు జిల్లాలో 3 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఆయా కేసుల్లో మొత్తం 100 మందికి పైగానే నిందితులున్నారు. నేరపూరిత కుట్రతో వ్యవస్థీకృతంగానే వీరంతా ఇలాంటి ఉన్మాద చర్యలకు పాల్పడుతున్నట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. వారిలో 63 మందిని అరెస్టు చేసి న్యాయస్థానంలో హాజరుపరిచారు. పరారీలో ఉన్న వారి కోసం గాలిస్తున్నారు. మరికొందరికి నోటీసులిచ్చి విచారించారు. కొందర్ని నడిరోడ్డుపై నడిపించుకుంటూ ప్రదర్శనగా తీసుకెళ్లి వారు ఎంతటి అరాచకశక్తులో ప్రజలందరికీ తెలిసేలా చేశారు.

ఉన్మాద చర్యలకు పాల్పడేవారికి హెచ్చరిక: తూర్పుగోదావరి జిల్లా నల్లజర్ల మండలం తూర్పుచోడవరంలో అందరూ చూస్తుండగా పెద్ద కత్తితో పొట్టేలు తల నరికి ఆ రక్తంతో జగన్‌ చిత్రమున్న ఫ్లెక్సీకి అభిషేకం చేసి రెచ్చగొట్టేలా వ్యాఖ్యలు చేసిన ఏడుగుర్ని అరెస్టు చేశారు. వారిని రోడ్డుపై నడిపించుకుంటూ కోర్టుకు తీసుకెళ్లారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ముత్యాలవాండ్లపల్లిలో ఓ గర్భిణిపై దాడి చేసిన అజయ్‌దేవ్‌ను కదిరి ప్రధాన రోడ్లపై నడిపించుకుంటూ పోలీసు స్టేషన్‌కు తీసుకెళ్లారు. ఇలా కఠిన చర్యలు తీసుకొని ఉన్మాదమూకలకు తీవ్ర హెచ్చరికలు పంపిస్తున్నారు.

కనగానపల్లె మండలం భానుకోటలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల వద్ద ఈ నెల 21న రాత్రి పొట్టేలు తల నరికి ఆ రక్తంతో జగన్‌ చిత్రమున్న ఫ్లెక్సీకి అభిషేకం చేశారు. అంతే కాదు ప్రజల్ని తీవ్ర భయభ్రాంతులకు గురిచేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు సద్దల బాలరాజు, గుంతపల్లి సుధాకర్, వడ్డే గోవింద్, సద్దల రాకేశ్‌ తదితరులపై కేసు నమోదు చేసి 13 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వీరందరికీ న్యాయస్థానం రిమాండ్‌ విధించింది. ధర్మవరంలోని శివరామ్‌నగర్‌లో రౌడీషీటర్‌తో కలిసి అరాచకం సృష్టించటమే కాకుండా పొట్టేలును నరికి రక్తాభిషేకం చేసిన 8 మందిని అరెస్టు చేసి న్యాయస్థానంలో హాజరుపరచగా కోర్టు వారికి రిమాండ్‌ విధించింది.

పైశాచిక చర్యలను ఉపేక్షించం: పైశాచిక, ఉన్మాద చర్యల ద్వారా రాష్ట్రంలో అలజడులు, అశాంతి సృష్టించాలని ప్రయత్నిస్తే ఏ ఒక్కర్నీ ఉపేక్షించేది లేదని డీజీపీ హరీష్‌కుమార్‌ గుప్తా హెచ్చరించారు. పొట్టేళ్లను నరుకుతూ చిత్రపటాలకు రక్తాభిషేకం చేసిన వారిని, నడిరోడ్డుపై కత్తులతో ప్రదర్శన చేసిన ప్రతి ఒక్కర్నీ గుర్తించామని అన్నారు. వీరందరిపైనా కేసులు నమోదు చేశామని వారిపై చట్టప్రకారం చర్యలు తప్పవని తెలిపారు.

2029లో మా ప్రభుత్వం వచ్చాక గంగమ్మ జాతరలో పొట్టేలు నరికినట్టే ప్రతిపక్షం వారిని రప్పా రప్పా నరుకుతామంటూ శ్రీసత్యసాయి జిల్లా రామగిరి మండలం పోలేపల్లిలో పేట్రేగిపోయిన 10 మంది నిందితుల్ని అదుపులోకి తీసుకుని వారికి బీఎన్‌ఎస్‌ సెక్షన్‌ 35 కింద నోటీసులిచ్చారు. ఉన్మాద, పైశాచిక చర్యల ద్వారా రాష్ట్రంలో అలజడులు, అశాంతి సృష్టించాలని ప్రయత్నిస్తే ఏ ఒక్కర్నీ ఉపేక్షించేది లేదని ప్రభుత్వం తేల్చిచెబుతోంది. నడిరోడ్డుపై కత్తులతో ప్రదర్శన చేసిన వారిని, పొట్టేళ్లను నరుకుతూ చిత్రపటాలకు రక్తాభిషేకం చేసిన ప్రతి ఒక్కర్నీ గుర్తించి అందరి పైనా కేసులు నమోదు చేస్తున్నట్లు సర్కారు వెల్లడించింది. వారికీ చట్టప్రకారం చర్యలు తప్పవని స్పష్టం చేసింది.

