5000 సిబ్బందితో ఏక కాలంలో రాజధానిలో జల్లెడ - 'ఆపరేషన్ సేఫ్ స్కూల్' పేరుతో ప్రత్యేక డ్రైవ్‌

హైదరాబాద్​ నగరంలో దాదాపు 500 పైగా పాన్ షాపుల్లో పోలీసుల జల్లెడ - పాల్గొన్న టాస్క్‌ఫోర్స్, స్పెషల్ టీమ్స్ విభాగాల పోలీసులు - స్కూళ్ల పరిసరాల్లో నిషేధిత పదార్థాల విక్రయిస్తే సహించబోమని హెచ్చరిక

Operation Safe School Hyderabad (ETV Bharat)
Published : April 18, 2026 at 8:50 PM IST

Operation Safe School Hyderabad : హైదరాబాద్‌ నగరంలో విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేందుకు పోలీసులు కఠిన చర్యలు ప్రారంభించారు. నగర వ్యాప్తంగా ఉన్న పాఠశాలల పరిసరాల్లో “ఆపరేషన్ సేఫ్ స్కూల్" పేరుతో భారీ తనిఖీలు నిర్వహించారు. పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ ఆదేశాల మేరకు జాయింట్ సీపీ, సీఆర్ హెడ్‌క్వార్టర్స్ ఆర్. వెంకటేశ్వర్లు ఆధ్వర్యంలో ఏకకాలంలో దాడులు నిర్వహించారు.

హైదరాబాద్ నగరంలోని పాఠశాల విద్యార్థులను వ్యసనాల ఊబిలోకి లాగుతున్న అసాంఘిక కార్యకలాపాలపై నగర పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. నగర సీపీ సజ్జనార్‌ ఆదేశాలతో ఆపరేషన్ సేఫ్ స్కూల్ పేరుతో ప్రత్యేక డ్రైవ్‌ నిర్వహించారు. విద్యాసంస్థల పరిసరాల్లో ఉన్న పాన్ షాపులపై పోలీసులు ఏక కాలంలో తనీఖీలు చేపట్టారు. ఈ తనిఖీల్లో టాస్క్ ఫోర్స్, స్పెషల్ టీమ్స్, నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ విభాగాలకు చెందిన 5000 సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. విద్యాసంస్థలకు 100 గజాల లోపు ఎలాంటి పొగాకు నికోటిన్ ఉత్పత్తులు అమ్మకూడదని నిబంధనలు ఉన్నాయి. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు దృష్ట్యా ఈ భారీ ఆపరేషన్‌ చేపట్టామని సీపీ సజ్జనార్‌ వెల్లడించారు.

భవిష్యత్తులో డ్రగ్స్​కు బానిసలయ్యే ప్రమాదం : నగర వ్యాప్తంగా 500 విద్యాసంస్థల సమీపంలోని దాదాపు 558 పాన్​షాప్స్​పైన రైడ్స్​ జరిపామని హైదరాబాద్ సీపీ వీసీ సజ్జనార్‌ పేర్కొన్నారు. విద్యాసంస్థలకు 100 గజాల లోపు పొగాకు ఉత్పత్తులు అమ్మొద్దని పాన్​ షాప యజమానులను హెచ్చరించారు. నికోటిన్​ను గేట్​వే డ్రగ్​గా ఆయన తెలిపారు. పిల్లలకు ఇది అలవాఅయితే భవిష్యత్తులో వారు డ్రగ్స్​కు బానిసలయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని వెల్లడించారు. పిల్లలు సురక్షితంగా ఉండాలని ఈ రైడ్స్​ జరిపినట్లు వివరించారు. చాలా షాపుల్లో సిగరెట్​, టొబాకో వస్తువులు లభించాయని వెల్లడించారు. వారిపైన కోప్టా, జేజే యాక్ట్​ కింద కేసులు వేశామని తెలిపారు.

"500 విద్యాసంస్థల సమీపంలోని దాదాపు 558 పాన్​షాప్స్​ పైన రైడ్స్​ జరిపాము. విద్యాసంస్థలకు 100 గజాల లోపు పొగాకు ఉత్పత్తులు అమ్మొద్దు. నికోటిన్​ను గేట్​వే డ్రగ్​ అంటారు. పిల్లలకు ఇది అలవాఅయితే భవిష్యత్తులో వారు డ్రగ్స్​కు బానిసలయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. పిల్లలు సురక్షితంగా ఉండాలని ఈ రైడ్స్​ జరిపాం. చాలా షాపుల్లో సిగరెట్​, టొబాకో వస్తువులు లభించాయి. వారిపైన కోప్టా, జేజే యాక్ట్​ కింద కేసులు వేశాం" - వీసీ సజ్జనార్‌, హైదరాబాద్ సీపీ

నిషేధిత పదార్థాల విక్రయిస్తే సహించం : విద్యాసంస్థల సమీపంలో ఉన్న పాన్ షాపులను లక్ష్యంగా చేసుకుని 500 ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక బృందాలు తనిఖీలు చేపట్టాయి. 10 మంది పోలీసులతో కూడిన బృందాలు రంగంలోకి దిగి గుట్కా, సిగరెట్లు, జర్ధా, నికోటిన్ పదార్థాలను భారీగా స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. పాఠశాలల చుట్టుపక్కల నిషేధిత పదార్థాల విక్రయాన్ని అసలు సహించబోమని సీఆర్ హెడ్‌క్వార్టర్స్ జాయింట్‌ సీపీ ఆర్. వెంకటేశ్వర్లు హెచ్చరించారు.

"ప్రతి టీమ్​కు కూడా ఒక నిర్ధిష్టమైన టార్గెట్​ని ముందుగానే సూచించాం. గతంలో మా ఎస్​బీ టీమ్​, టాస్క్​ఫోర్స్​ సహాయంతో వారు అమ్ముతున్న విషయాలను వీడియోల ద్వారా సమాచారం సేకరించాం. ఈ విషయం నిర్ధారించుకున్నాక రైడ్స్​ నిర్వహించాం. ఇకపై ఎవరైనా నిబంధనలను ఉల్లంఘించి నిషేధిత ఉత్పత్తులను పంపింతే వారిపై కఠినమైన చర్యలు ఉంటాయి" - ఆర్. వెంకటేశ్వర్లు, సీఆర్ హెడ్‌క్వార్టర్స్ జాయింట్‌ సీపీ

చెడు అలవాట్లకు దూరం చేసేందుకు : ఆపరేషన్‌ సేఫ్‌ స్కూల్ పేరుతో చేపట్టిన ప్రత్యేక డ్రైవ్‌ విద్యార్థులను చెడు అలవాట్ల నుంచి దూరంగా ఉంచేందుకు ఉపకరిస్తుందని పోలీసులు అంటున్నారు. ఈ భారీ ఆపరేషన్‌తో విద్యార్థులకు పోగాకు ఉత్పత్తులను వినియోగించకుండా అడ్డుకట్ట వేయవచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

