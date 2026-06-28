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అద్దెకు బాయ్‌ఫ్రెండ్ - లైంగిక సేవల పేరిట వీడియోలు : లైకుల కోసం ఆకతాయిల అడ్డదారులు

సామాజిక మాధ్యమాల్లో అసభ్య పోస్టులు పెట్టేవారిపై పోలీసుల నజర్ - వీక్షకులను ఆకర్షించేందుకు అసభ్య పోస్టులు పెడుతున్న ఆకతాయిలు - సైబర్​ పెట్రోలింగ్​ ద్వారా ఖాతాలను గుర్తిస్తున్న పోలీసులు

INDECENT POSTS ON SOCIAL MEDIA
INDECENT POSTS ON SOCIAL MEDIA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 28, 2026 at 10:05 AM IST

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Police Action Against Social Media Indecent posts : సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్ల పేరుతో కొంతమంది చేష్టలు రోజురోజుకూ పరాకాష్టకు చేరుతున్నాయి. వ్యూస్, లైకుల కోసం నైతికతను పక్కనపెట్టి అడ్డదారుల్లో వెళ్తున్నారు. హైదరాబాద్‌ నగరంలో అర్ధరాత్రి మద్యం దొరికే ప్రదేశాలు, ఆన్‌లైన్‌లోని అశ్లీల వీడియోల వెబ్‌సైట్లు, నగరంలో ఫలానా ప్రాంతంలో వ్యభిచారం జరుగుతోందంటూ మహిళలతో మాట్లాడుతున్న వీడియోలను కొంతమంది ఆకతాయిలు పోస్టు చేస్తున్నారు.

  • హైదరాబాద్​ నగరానికి చెందిన ఓ యువకుడు బీటెక్​ పూర్తి చేశాడు. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న అతడు సోషల్ మీడియాలో ఫాలోవర్లను పెంచుకునేందుకు అడ్డదారులు తొక్కాడు. అద్దెకు బాయ్‌ఫ్రెండ్, లైంగిక సేవలంటూ వీడియోలను చిత్రీకరించాడు. వాటిని సోషల్​ మీడియాలో పెట్టాడు. కొద్ది రోజుల్లోనే వ్యూస్, లైకులు విపరీతంగా వచ్చాయి. గుర్తించిన పోలీసులు ఈ వీడియోలు వ్యభిచారాన్ని ప్రోత్సహించే విధంగా ఉన్నాయని పలు సెక్షన్ల కింద ఛానల్‌పై కేసు నమోదు చేశారు.
  • నిజామాబాద్‌ జిల్లాకు చెందిన ఓ కుర్రాడు డిగ్రీ చదివాక కోచింగ్‌ కోసం హైదరాబాద్‌ నగరానికి వచ్చాడు. అమీర్‌పేటలోని ఓ రూమ్​లో ఉంటూ అర్ధరాత్రి ఫ్రెండ్స్​తో కలిసి తిరుగుతూ సరదాగా వీడియోలు చేసేవాడు. వీటికి వ్యూస్‌ పెరగడంతో అడ్డదారులు తొక్కడం ప్రారంభించాడు. నగరంలో ఫలానా ప్రాంతంలో వ్యభిచారం జరుగుతోందంటూ వీడియోలతో సహా చిత్రీకరించి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేయడంతో పోలీసులకు అడ్డంగా బుక్కయ్యాడు.

అందరూ విద్యార్థులే : సామాజిక మాధ్యమాల్లో అసభ్య పోస్టులు, కామెంట్లతో కూడిన వీడియోలు పెడుతున్న కేసుల్లో పోలీసులకు చిక్కేవారిలో అధిక శాతం మంది డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులే ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కేసుల్లో పట్టుబడి పోలీసులు విచారణకు పిలిచినప్పుడు తల దించుకుంటున్నారు. ‘సామాజిక మాధ్యమాల్లో లైక్స్‌ కోసమే ఇదంతా చేశాం. ఇలా చేయడం తప్పని మాకు తెలియదు’ అంటూ పోలీసుల వద్ద బుకాయిస్తున్నారు. సమాచారం అందించే వీడియో కంటెంట్ చేస్తే అంతగా ఆదరణ ఉండడం లేదని, లైక్స్‌ అధికంగా వస్తే వేగంగా పాపులర్‌ అవుతామనే ఇలా చేసినట్లుగా వారు అంగీకరిస్తున్నారు.

ఈ ఏడాది 456 కేసులు : సమాజంలో వర్గాల మధ్య చిచ్చుపెట్టేవిధంగా సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు చేసే వారిపై నిఘా పెట్టేందుకు సైబర్‌ పెట్రోలింగ్‌ను పోలీసులు విస్తృతం చేస్తున్నారు. అలా చేసిన వారిపై పోలీసులే సుమోటోగా కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. తీవ్రతను బట్టి పలు సెక్షన్లను జోడిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు నాలుగు కమిషనరేట్లలో కలిపి 456 కేసులు నమోదయ్యాయి.

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POLICE ACTION AGAINST SM POSTS
POLICE CYBER PATROLLING IN TG
INDECENT POSTS ON SOCIAL MEDIA
సోషల్ మీడియాలో అసభ్య పోస్టులు
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