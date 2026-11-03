6నెలల రెక్కీ, 5 నిమిషాల్లోనే చోరీ - క్యారెట్లేన్ షోరూమ్ దోపిడీ వెనక స్కెచ్
Chaddar Gang In Police Custody - మేడిపల్లిలోని క్యారెట్లేన్ నగల షాప్లో చోరీ చేసిన చద్దర్ గ్యాంగ్ దొరికింది. రెక్కీ నిర్వహించి పథకం ప్రకారం నగల దుకాణాన్ని ఈ గ్యాంగ్ లూటీ చేసింది.
Published : November 3, 2026 at 2:35 PM IST
చదువుకోకపోయినా సాంకేతిక అంశాలపై మాత్రం చాలా పట్టు సాధించారు. పోలీసు ఉద్యోగం చేయకపోయినా సెక్యూరిటీ అంశాలపై లోతుగానే అధ్యయనం చేశారు. తప్పు చేసినా తప్పించుకునే మార్గాలను బాగా అన్వేషించారు. సీసీ కెమెరా నిఘా నుంచి తప్పించుకోవడం, సెక్యూరిటీ అలారం మోగడానికి ముందే పరారవ్వడంలో బాగా రాటుదేలారు. వారే బిహార్కు చెందిన చద్దర్ గ్యాంగ్. ఇదేంటి పేరు విచిత్రంగా ఉంది అనుకుంటున్నారా. అవును మరి సీసీ కెమెరాల కంటికి చిక్కకుండా ఒంటినిండా చద్దర్ కప్పుకుని దొంగతనాలు చేయడం వీరి స్పెషాలిటీ. అందుకే వీరిని చద్దర్ గ్యాంగ్ అంటారు. సెక్యూరిటీ లేని షాపులు లూటీ చేయడంలో వీరు సిద్ధహస్తులు.
జ్యూవెలరీ షోరూమ్లో దోపిడి
హైదరాబాద్ శివారులోని మేడిపల్లిలో రెప్పపాటు వేగంతో జ్యూవెలరీ షాపును దోచుకున్న చద్దర్ గ్యాంగ్ ముఠా ఎట్టకేలకు పోలీసులకు చిక్కింది. క్యారెట్లేన్ టాటా ప్రొడెక్ట్ డైమండ్ జ్యూవెలరీ షోరూమ్లో గతనెల 5న తెల్లవారుజామున 4గంటల ప్రాంతంలో ఈ గ్యాంగ్ దోపిడీకి పాల్పడింది. ఆటోలో వచ్చిన ఏడుగురు ముఠా సభ్యులు సెక్యూరిటీ గార్డు లేని షోరూమ్ షట్టర్లను ఇనుపరాడ్లతో తొలగించి లోపలకి చొరబడ్డారు. అద్దం పగులగొట్టి నగల దుకాణంలోకి చేరుకున్నారు. నగల దుకాణంలోని సెక్యూరిటీ సిస్టంపై బాగా అవగాహన ఉన్న గ్యాంగ్ 5 నిమిషాల్లో అలారం మోగుతుందని తెలిసే వచ్చిన పని చకాచకా కానిచ్చేశారు. డిస్ప్లేలో ఉంచిన సుమారు 45 లక్షల విలువైన బంగారు, వజ్రాభరణాలు ఎత్తుకెళ్లారు. మొత్తం 5 నిమిషాల్లోనే షోరూమ్ను దోచుకుని ఉప్పల్ మీదుగా ఇతర రాష్ట్రాలకు పారిపోయారు.
సెక్యూరిటీ గార్డులు లేని షోరూంలే గురి
బిహార్కు చెందిన ధీరజ్ ఆరునెలల క్రితం ఉపాధి కోసం హైదరాబాద్ చేరుకున్నాడు. లారీ డ్రైవర్ వికాస్ యాదవ్ ఇంట్లో ఆశ్రయం పొందాడు. ఏయే ప్రాంతాల్లో ఆభరణాల దుకాణాలు ఉన్నాయి. వాటి వద్ద భద్రతా ఏర్పాట్లు ఎలా ఉన్నాయని రెక్కీ నిర్వహించాడు. చివరకు రాత్రివేళల్లో సెక్యూరిటీ గార్డులు లేని మేడపల్లి క్యారెట్లేన్ జ్యూవెలరీ షోరూమ్ను ఎంచుకున్నాడు. చిన్నప్పటి నుంచే నేరాలకు అలవాటుపడిన ధీరజ్ సహానీ కొందరు యువకులతో కలిసి చద్దర్ గ్యాంగ్ను ఏర్పాటు చేశాడు. దొంగతనం చేసేప్పుడు సీసీ కెమెరాలకు, ఇతరులకు కనిపించకుండా ఉండడానికి ఓ పెద్ద చద్దర్ను అడ్డుగా పెట్టుకుని వీరు చోరీలకు పాల్పడేవారు. పక్కాగా రెక్కీ చేసిన తర్వాత ధీరజ్ తన గ్యాంగ్కు సమాచారం ఇవ్వగా వారంతా వచ్చి షోరూమ్ను దోచుకుని పరారయ్యారు.
"దాదాపు ఆరు నెలల నుంచి వీరు వివిధ షాపులను రెక్కీ చేశారు. వీరిని పట్టుకోడానికి దాదాపు నాలుగు టీంలను బయటి రాష్ట్రాలకు పంపించాం. విచారణ జరిపిన తర్వాత బిహార్కు చెందిన చద్దర్ గ్యాంగ్ అని తెలిసింది. దొంగతనం చేసిన ముగ్గురు నిందితులను బీహార్ నుంచి తీసుకొచ్చాం. ఇలాంటి వాటి పట్ల వ్యాపారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి" - సుమతి, మల్కాజిగిరి సీపీ
ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పడి దర్యాప్తు
నగల దుకాణంలో చోరీ జరగడంతో వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజ్, ఫింగర్ ప్రింట్స్, సాంకేతిక ఆధారాల సహాయంతో దర్యాప్తు చేశారు. నాలుగు ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పడి జాతీయ రహదారుల వెంబడి శోధిస్తూ విచారణ చేపట్టారు. దోపిడీ చేసిన తర్వాత బంగారాన్ని విక్రయించి సొమ్ము చేసుకున్న నిందితులు సొమ్మును ఇతరుల ఖాతాలకు బదిలీ చేసుకుని పంచుకున్నారు. పక్కా సమాచారంతో పోలీసులు బిహార్ వెళ్లి ప్రధాన నిందితుడు ధీరజ్ సహా ముగ్గురిని పట్టుకోగా మరో ఇద్దరు నేపాల్ పారిపోయినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. త్వరలోనే వారిని కూడా పట్టుకుంటామన్నారు. నిందితుల నుంచి కొంత నగదు పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మరికొంత నగదును బ్యాంకులో నిలిపివేయించారు.
ఛద్దర్ గ్యాంగ్ పనే - మేడిపల్లి క్యారెట్ లేన్ జ్యుయెలరీలో చోరీ కేసును ఛేదించిన పోలీసులు