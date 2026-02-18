ETV Bharat / state

మహాదేవునికి మాదకద్రవ్యాలు, రీల్స్ పిచ్చితో ఓవరాక్షన్ - వార్నింగ్ ఇచ్చిన సీపీ

శివరాత్రి రోజున శివుడికి దైవప్రసాదం పేరుతో మాదకద్రవ్యాలంటూ యువకుల రీల్స్ - ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన సీపీ సజ్జనార్ - ముగ్గురు యువకులను అదుపులోకి తీసుకున్న చార్మినార్ టాస్క్​ఫోర్స్ పోలీసులు

CP SAJJANAR
CP SAJJANAR (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 18, 2026 at 11:35 AM IST

Three Young Boys in Police Custody with CP Sajjanar Post in Hyderabad : మహా శివరాత్రి రోజున దేవుడికి మాదకద్రవ్యాలు చూపిస్తూ కొందరు యువకులు రీల్స్‌ చేయడంపై హైదరాబాద్‌ పోలీసు కమిషనర్‌ సీపీ సజ్జనార్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ చర్యలకు పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్​లో పోస్టు పెట్టారు. ఈ వ్యవహారంపై వెంటనే స్పందించిన చార్మినార్‌ జోన్‌ టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పోలీసులు ఫలక్‌నుమా ప్రాంతంలోని జంగమ్‌మెట్‌కు చెందిన ముగ్గురు యువకులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తదుపరి చర్యల నిమిత్తం ఫలక్‌నుమా పోలీస్​ స్టేషన్​కు అప్పగించారు.

ఏం జరిగిందంటే : శివరాత్రి రోజున శివుడికి దైవప్రసాదం పేరుతో కొందరు యువకులు మాదక ద్రవ్యాలు చూపించిన వీడియో ఒకటి సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా అయ్యింది. అది కాస్తా సీపీ సజ్జనార్​ దృష్టికి వచ్చింది. దీంతో ఆయన ఆ వీడియోను సామాజిక మాధ్యమం ‘ఎక్స్‌’లో పోస్టు చేశారు. దేవుడి ముందు మాదకద్రవ్యాలు చూపిస్తూ రీల్సా? అంటూ మండిపడ్డారు. ఫేమస్ అవ్వడం కోసం ఎంతకైనా తెగిస్తారా? అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దేవుడికి మాదకద్రవ్యాలు చూపించడం అత్యంత హేయమైన చర్య అని, ఒకరకంగా వికృతమైన ఉన్మాదమని అన్నారు.

సోషల్​ మీడియా వ్యసనాలకు వాకిలిగా కాదు : సీపీ సజ్జనార్ పోస్ట్​ ఇలా.. "మహాశివరాత్రి భక్తికి నిదర్శనం, ముక్తికి సోపానం. పరమ పవిత్రమైన ఈ పర్వదినాన, దైవ ప్రసాదం పేరుతో మత్తు పదార్థాలను ప్రదర్శించడం అత్యంత హేయమైన చర్య. అది వికృతమైన ఉన్మాదం! మేమేదో సాహసం చేశామని అనుకుంటున్నారా!? అస్సలు కాదు. ఇది కటకటాల వెనుకకు చేర్చే తీవ్రమైన నేరం! ఒక్కసారి NDPS చట్టం ప్రయోగిస్తే జీవితాంతం పశ్చాత్తాప పడాల్సి వస్తుంది. లైకుల కోసం, లోకాన్నే మరిచి, వ్యూస్ కోసం - విలువలనే వదిలి, రీల్స్ కోసం రోడ్డున పడి, మత్తులో మునిగి జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటారా!? చెప్పండి. క్షణికానందం ఇచ్చే లైకులు, వ్యూస్ కోసం మీ బంగారు భవిష్యత్తును బలిపెట్టకండి. ఇటువంటి చర్యలను ఏమాత్రం ఉపేక్షించం. బాధ్యులపై చట్టరీత్యా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. సోషల్ మీడియాను మీ సృజనాత్మకతకు వేదికగా మార్చుకోండి వ్యసనాలకు వాకిలిగా కాదు" అని రాసుకొచ్చారు.

స్పందించిన చార్మినార్ పోలీసులు : సీపీ పోస్టు వ్యవహారంపై తక్షణమే స్పందించిన చార్మినార్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు ఫలక్‌నుమా జంగమ్‌మెట్‌కు చెందిన సభావత్ శ్రీ చరణ్, వర్తేవత్ విజయ్ కృష్ణలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తదుపరి చర్యల నిమిత్తం వారిని ఫలక్‌నుమా పోలీసులకు అప్పగించారు.

"సోషల్ మీడియాలో వచ్చే లైకులు, వ్యూస్ మిమ్మల్ని కాపాడవు. అవి కేవలం క్షణికానందం మాత్రమే. కానీ చట్టం వేసే శిక్ష మాత్రం జీవితకాలం వెంటాడుతుంది. సోషల్ మీడియా మత్తులో పడి మీ బంగారు భవిష్యత్తును 'కటకటాల' పాలు చేసుకోకండి!" - వి.సి.సజ్జనార్, హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్

సీపీ సజ్జనార్​ సమాజం అవగాహన కోసం సోషల్​ మీడియాలో యాక్టివ్​ ఉంటారు. ప్రస్తుత సమస్యలను పోస్టు చేస్తూ ఉంటారు. మంచి పని చేసిన వారిని ప్రోత్సహిస్తుంటారు. ఆయన ఎక్స్​ అకౌంట్​కు సుమారు లక్ష 80 వేలకు పైగా ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. ఇంతుకు ముందు తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఎండీగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన పలు అంశాలపై ట్వీట్​ చేస్తుండేవారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాదకద్రవ్యాలు విక్రయించినా, కొనుగోలు చేసినా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటోంది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో రీల్స్ కోసం తప్పుడు ప్రచారం, హేయమైన చర్యలకు పాల్పడే తప్పవని తెలంగాణ పోలీసులు ఇప్పటికే పలుమార్లు హెచ్చరించారు.

ఎవరి విషయంలోనైనా చట్టం తనపని తాను చేసుకుపోతుంది : సజ్జనార్‌

నిశ్చింతగా ఉండండి, ఆ ప్రచారం పూర్తిగా అసత్యం : సీపీ సజ్జనార్‌

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

