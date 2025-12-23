ETV Bharat / state

తగ్గుతున్న నిఘా, పెరుగుతున్న కేసులు - పాత నేరస్థులపై పోలీస్ శాఖ నిర్లక్ష్యం

జైళ్ల నుంచి విడుదలయ్యాక నిఘా కరవు - ‘సర్వే సమాచారం’ నిష్ప్రయోజనంగా మారిందనే విమర్శలు - నేరస్థులను గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక సిబ్బందిని కేటాయించని పోలీస్​ శాఖ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 23, 2025 at 9:57 AM IST

No Surveillance on Former Criminals : రాష్ట్రంలో పాత నేరస్థులు మళ్లీ కేసుల్లో ఇరుక్కుంటున్న కేసులు ఎక్కువైపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో పాత నేరస్థుల మనస్తత్వం తెలిసిన పోలీసులు చెప్పిన మాటలివి. 'తెలిసో తెలియకో చేసిన నేరంలో ఒకసారి జైలుకు వెళ్లి వచ్చినప్పుడే నేరస్థుడిలో మార్పు అనేది కనిపించాలి. కానీ రెండోసారి కూడా నేరానికి పాల్పడి కటకటాల పాలైతే మాత్రం అతడు అంత సులువుగా మారేందుకు అవకాశం ఉండదు.' అందుకే పాత నేరస్థులపై తరచూ నిఘా ఉంచాలని సీనియర్​ పోలీసులు చెబుతూ ఉంటారు. ఇందుకు జైళ్ల నుంచి విడుదలైన వారి కదలికలపై ఆయా పోలీస్​ స్టేషన్ల పరిధిలోని పోలీసులు ఓ కన్నేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే గతంలో జైళ్ల నుంచి విడుదలయ్యే నేరస్థులపై నిఘా ఉంచేందుకు ప్రత్యేకంగా సిబ్బందిని కేటాయించే ఆనవాయితీ అంటూ ఉండేది.

కానీ, తాజా పరిణామాలు చూస్తుంటే పాత నేరస్థుల విషయంలో పోలీసు శాఖ నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందనే విమర్శలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. వాస్తవానికి 2018 జనవరిలోనే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పాత నేరస్థులను నియంత్రించే విషయంలో పోలీస్​శాఖ ఓ ప్రణాళికను రూపొందించింది. పోలీసుశాఖ సకల నేరస్థుల సమగ్ర సర్వే పేరిట కీలక సమాచారాన్ని సేకరించింది. అప్పట్లో హైదరాబాద్​లో 41,800, సైబరాబాద్​లో 42,360, రాచకొండలో 15,970 మంది పాత నేరస్థులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అలా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 2.8 లక్షల మంది ఉన్నట్లు వివరాలను సేకరించారు.

అంతర్రాష్ట్ర నేరస్థుల చిట్టానూ వారు తేల్చారు. పోలీసులంతా పాత నేరస్థుల ఇళ్లకు వెళ్లి వివరాలు సేకరించారు. నేరస్థుల ఆధార్​, రేషన్​, ఓటరు గుర్తింపు కార్డు, పాస్​పోర్టు, వేలిముద్రలు, పాన్​కార్డు, గ్యాస్​, విద్యుత్తు కనెక్షన్ల, సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాల సమాచారం వివరాలు ఆరా తీయడమే కాకుండా ఆయా ధ్రువీకరణ పత్రాల ప్రతులను సైతం సేకరించారు. నేరస్థుల ప్రస్తుత, శాశ్వత చిరునామాలతో కూడిన ఇళ్లకు జియో ట్యాగింగ్​ సైతం చేశారు. ఇలా పలు అంశాలతో కూడిన సమగ్ర వివరాలను సేకరించారు. అలా సేకరించిన నివేదికలో నిక్షిప్తం చేశారు.

విలువైన సమాచారం ఉంది, వినియోగం ఏదీ : ముందుగా చేపట్టిన 30 శాతం మంది వరకు నేరస్థుల ఆచూకీ లభించలేదు. అలాంటివాళ్లే కరడుగట్టిన నేరాలకు పాల్పడుతున్నారని భావించారు. వారి ఆచూకీ కోసం ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించారు. అలాంటి వారి విలువైన సమాచారం సేకరించారు. అయితే, తర్వాత ఆ సమాచారంతో ఎలాంటి కార్యాచరణ చేపట్టాలనే ప్రణాళిక లోపించింది. దీంతో వ్యవస్థీకృత నేరాల నియంత్రణకు అవసరమైన విలువైన సమాచారం నిష్ప్రయోజనంగా మారిందనే విమర్శలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. పాత నేరస్థులపై తరచూ నిఘా ఉంచితే నిజామాబాద్​, హైదరాబాద్​ లాంటి ఘటనలు పునరావృతం అయ్యే పరిస్థితులు దాదాపు ఉండవనే భావన కలుగుతోంది.

రాష్ట్రంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు :

  • హైదరాబాద్​లో సెల్​ఫోన్​ చోరీలకు పాల్పడుతున్న పాత నేరస్థుడు అన్సారీ ఓ కానిస్టేబుల్​తో పాటు ఏకంగా ఐపీఎస్​ అధికారిపైనే కత్తితో దాడికి యత్నించిన ఘటన అప్పట్లోనే సంచలనం రేపింది. 20కి పైగా నేరాల్లో ప్రమేయమున్న అన్సారీ అంతగా బరితెగించేంత వరకు ఎందుకు పోలీసులు ఎందుకు నిలువరించలేకపోయారనే ప్రశ్న అందరిలో మెదులుతోంది.
  • గత అక్టోబరులో నిజామాబాద్​లో కానిస్టేబుల్​ ప్రమోద్​ను కత్తితో పొడిచి హత్య చేసి అనంతరం ఎన్​కౌంటర్​లో మరణించిన రియాజ్​ 2021 నుంచి నేరాలకు పాల్పడుతున్నాడు. చోరీల నుంచి మొదలుకొని హత్యల వరకు మొత్తం 61 కేసుల్లో అతడి ప్రమేయం ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. రియాజ్​ నాలుగేళ్లుగా నేరాలకు పాల్పడుతూనే ఉన్నప్పటికీ అతడిపై నిఘా ఉంచడంలో మాత్రం పోలీసు శాఖ విఫలమైందనే ఆరోపణలు సైతం వస్తున్నాయి.

తెలంగాణ పోలీసులా మజాకా - సినిమాటిక్ స్టైల్లో పార్థీ గ్యాంగ్​ను పట్టేసుకున్నారుగా - Pardhi Gang Arrest in Hyderabad

