ప్రియాంక కదలికలపై పోలీసుల నిఘా - దొరికితేనే మూలాలు బయటకు
పిల్లల విక్రయాల కేసులో కీలక నిందితురాలు ప్రియాంకపై నిఘా - త్వరలో పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోనున్నట్లు కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా సమాచారం - దిల్లీలో తృటిలో తప్పించుకుని పరార్
Police Surveillance on Priyanka in Child Trafficking Case: చిన్న పిల్లల విక్రయాల కేసులో కీలక నిందితురాలైన ప్రియాంకపై పోలీసులు నిఘా పెట్టారు. ఇటీవల దిల్లీ వెళ్లిన పోలీసుల నుంచి ఈమె కొద్దిలో తప్పించుకుంది. ఈసారి ఎలాగైనా అరెస్టు చేసేందుకు అక్కడి పోలీసుల సాయం తీసుకుంటున్నారు. కొద్ది రోజుల క్రితం త్వరలో పోలీసుల ఎదుట ప్రియాంక లొంగిపోనున్నట్లు కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా సమాచారం ఇచ్చింది. అయినా లొంగిపోకుండా తప్పించుకు తిరుగుతోంది.
ఈ కేసులో ప్రియాంక దొరికితేనే దిల్లీకి సంబంధించి మూలాలు బయటపడై వీలుంది. విజయవాడ పోలీసులు యూపీలోని మేరఠ్లో ఆమె ఇంటికి వెళ్లారు. అప్పటికే ప్రియాంక తప్పించుకుని ఉత్తరాఖండ్ పారిపోయినట్లు గుర్తించారు. దీంతో విజయవాడ తిరిగి వచ్చిన పోలీసులు మళ్లీ ఆమె ఆచూకీ కోసం దృష్టి పెట్టారు. ఆమె ఫోన్ లొకేషన్లపై నిఘా పెట్టగా యూపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో తిరుగుతున్నట్లు తేలింది.
ప్రియాంక నుంచు తాను పిల్లలను తీసుకుని విక్రయాలకు పంపిస్తున్నట్లు కిరణ్శర్మ ఇటీవల పోలీసు కస్టడీలో వెల్లడించింది. ఈ క్రమంలో ప్రియాంకను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తే ఈమె వెనుక ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా లేదా అనేది తేలే వీలుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆమెను అరెస్టు చేసేందుకు అక్కడి పోలీసులతో సమన్వయం చేసుకుంటున్నారు. త్వరలోనే అరెస్టు చేసే అవకాశం ఉంది.
ఇదే కేసులో నూరి అరెస్టు కావాల్సి ఉంది. ఆమె థానే సమీపంలో ఉందని పిల్లల రవాణాలో కవితకు సహకరించినట్లు గుర్తించారు. అంతకుమించి పాత్ర లేదని దర్యాప్తులో తేలింది. ప్రస్తుతం రిమాండ్లో ఉన్న అనిల్ను పోలీసులు కస్టడీకి తీసుకుని విచారించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మహారాష్ట్ర ముఠా మూలాలు అనిల్ విచారణతో బయటకు వస్తాయని భావిస్తున్నారు.
పిల్లల్ని తీసుకుని విక్రయాలు: ప్రియాంకకు వివాహమై ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. ఆమె దిల్లీతోపాటు యూపీలోని మీరట్లోనూ నివాసం ఉంటున్నట్లు గుర్తించారు. దిల్లీ సబర్బన్, యూపీలోని శివారు గ్రామాల నుంచి పిల్లల్ని తీసుకుని వివిధ ప్రాంతాల్లోని ముఠాలకు విక్రయిస్తుంది. ఈమెపై దిల్లీలోని పశ్చిమ విహార పోలీసు స్టేషన్, హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్ స్టేషన్లతోపాటు విజయవాడలో మూడు స్టేషన్లలో కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇది ఒక ఎత్తైతే ప్రియాంక తల్లి, సోదరి, తమ్ముడిపై దిల్లీలోని బేగంపూర్ స్టేషన్లో పిల్లల విక్రయాల కేసులు నమోదయ్యాయి. అక్కడి పోలీసులు వీరిని అరెస్టు చేశారు. తల్లి దేవకి, సోదరి ప్రియ దిల్లీలోని మందాలి జైలులో, సోదరుడు పీయూష్ తీహార్ కారాగారంలో రిమాండ్లో ఉన్నారు.
