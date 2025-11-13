ప్రతి పనికి ఓ ధర! - అవినీతి కేరాఫ్గా ఆ ఠాణాలు
అవినీతి అడ్డాలుగా కొన్ని పోలీస్ స్టేషన్లు - ఆ మూడు జిల్లాల్లోని కొన్ని ఠాణాలు అవినీతిమయం - పలువురు అధికారులపై నిఘా
Published : November 13, 2025 at 2:36 PM IST
Some Police Stations Corruption in Telangana : పోలీస్ స్టేషన్ అంటే అక్కడ సామాన్యుడికి కూడా న్యాయం జరగాలి. కానీ ఈ ఠాణాల్లో మాత్రం న్యాయం కావాలంటే డబ్బులు ఇవ్వాల్సిందే. అక్కడ డబ్బులు లేనిదే న్యాయం అనేది జరగదు. ఈక్రమంలో సిద్దిపేట పోలీసు కమిషనరేట్తో పాటు సంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల్లోని కొన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలు అవినీతికి అడ్డాలుగా నిలుస్తున్నాయి. కొందరు స్టేషన్ హౌజ్ అధికారులు ప్రతి పనికి ఓ ధర అంటూ అందినకాడికి దండుకుంటున్నారు. పోలీసు ఉన్నతాధికారులు నెలవారీగా పనితీరును మదింపు చేస్తున్నా కొందరి తీరు మారడం లేదు. పలువురు అధికారులపై రాష్ట్ర నిఘా విభాగం ఇటీవల ఉన్నతాధికారులకు నివేదించినట్లు తెలిసింది.
సంగారెడ్డి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లోని ఎస్ఐ, లాడ్జి యజమానిని లంచం కోసం వేధించడంతో ఎస్పీ సస్పెండ్ చేశారు. రెండు రోజుల క్రితం సిద్దిపేట జిల్లా ములుగు ఎస్హెచ్వోను ఏసీబీ అధికారులు వల పన్ని పట్టుకున్నారు. డబ్బు, ఆస్తులు కూడబెట్టుకోవాలనే ఆలోచనతో అవినీతికి దారి తీస్తున్నారని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
నగర శివారులో షరామామూలే : పటాన్చెరులోని కొన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలలో భారీగా వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. భూ పంచాయతీలు, సెటిల్మెంట్లు చేస్తూ పోలీస్ స్టేషన్లను సివిల్ వివాదాల పరిష్కార అడ్డాగా మారుస్తున్నారు. రెండు నెలల కిందట పాశమైలారంలోని సిగాచీ పరిశ్రమలో భారీ ప్రమాదం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా అక్కడే మకాం వేసి సహాయక చర్యల్లో ఉంటే అదే అదనుగా తీసుకొని ఓ పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన పోలీసు అధికారి స్థిరాస్తి ప్రహరీ నిర్మాణంలో నిమగ్నం అయ్యారు. విమర్శలు రావడంతో ఆయనపై బదిలీ వేటు వేశారు.
ఏజెంట్లను నియమించుకొని : సంగారెడ్డి జిల్లా సరిహద్దు పోలీస్ స్టేషన్లో ఓ అధికారి బినామీల పేరిట స్థిరాస్తి వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నారు. హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ మహిళ భూ వివాదంలో మరో అధికారితో కలిసి బెదిరించడంపై ఇప్పటికీ వివాదం అనేది కొనసాగుతోంది. దందాలకు ఇద్దరు వ్యక్తులను ఏజెంట్లుగా నియమించుకోవడం పరాకాష్ఠగా మారింది.
అక్రమాలకు తోటి అధికారి సాయం :
- సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రం శివారులోని ఓ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్హెచ్వో ఫామ్హౌజ్ను అడ్డాగా చేసుకుని వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
- సంగారెడ్డి జిల్లా ముఖ్యనేత అండదండలు తనకు పుష్కలంగా ఉన్నాయని అవినీతికి పాల్పడుతున్న అధికారిపై జిల్లా పోలీస్ బాస్ సైతం గుర్రుగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
- మెదక్ జిల్లా తుప్రాన్ సబ్డివిజన్లోని కొన్ని పోలీసు స్టేషన్లు సైతం ఇదే కోవలో ఉన్నాయి. ఓ నియోజకవర్గ కేంద్రంలో విధులు నిర్వహించే ఓ అధికారి, గతంలో ఇక్కడ పనిచేసి సిద్దిపేటలో ఉన్న అధికారితో కలిసి సెటిల్మెంట్లు నిర్వహిస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
- గజ్వేల్ నియోజకవర్గం రెండు పోలీస్ స్టేషన్ల్లోని ఎస్హెచ్వోల పనితీరుపై తీవ్ర ఆరోపణలు ఉన్నాయి. గౌరారం పోలీస్ స్టేషన్ అధికారి సస్పెండ్ అయ్యారు. వారం క్రితం కోర్టు విధులు నిర్వహిస్తున్న ముగ్గురు కానిస్టేబుళ్లపై చర్యలు తీసుకున్నారు.
