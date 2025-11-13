ETV Bharat / state

ప్రతి పనికి ఓ ధర! - అవినీతి కేరాఫ్​​గా ఆ ఠాణాలు

అవినీతి అడ్డాలుగా కొన్ని పోలీస్​ స్టేషన్లు - ఆ మూడు జిల్లాల్లోని కొన్ని ఠాణాలు అవినీతిమయం - పలువురు అధికారులపై నిఘా

POLICE STATIONS CORRUPTION
POLICE STATIONS CORRUPTION (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 13, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Some Police Stations Corruption in Telangana : పోలీస్​ స్టేషన్​ అంటే అక్కడ సామాన్యుడికి కూడా న్యాయం జరగాలి. కానీ ఈ ఠాణాల్లో మాత్రం న్యాయం కావాలంటే డబ్బులు ఇవ్వాల్సిందే. అక్కడ డబ్బులు లేనిదే న్యాయం అనేది జరగదు. ఈక్రమంలో సిద్దిపేట పోలీసు కమిషనరేట్​తో పాటు సంగారెడ్డి, మెదక్​ జిల్లాల్లోని కొన్ని పోలీస్​ స్టేషన్లలు అవినీతికి అడ్డాలుగా నిలుస్తున్నాయి. కొందరు స్టేషన్​ హౌజ్​ అధికారులు ప్రతి పనికి ఓ ధర అంటూ అందినకాడికి దండుకుంటున్నారు. పోలీసు ఉన్నతాధికారులు నెలవారీగా పనితీరును మదింపు చేస్తున్నా కొందరి తీరు మారడం లేదు. పలువురు అధికారులపై రాష్ట్ర నిఘా విభాగం ఇటీవల ఉన్నతాధికారులకు నివేదించినట్లు తెలిసింది.

సంగారెడ్డి రూరల్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లోని ఎస్​ఐ, లాడ్జి యజమానిని లంచం కోసం వేధించడంతో ఎస్పీ సస్పెండ్​ చేశారు. రెండు రోజుల క్రితం సిద్దిపేట జిల్లా ములుగు ఎస్​హెచ్​వోను ఏసీబీ అధికారులు వల పన్ని పట్టుకున్నారు. డబ్బు, ఆస్తులు కూడబెట్టుకోవాలనే ఆలోచనతో అవినీతికి దారి తీస్తున్నారని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

నగర శివారులో షరామామూలే : పటాన్​చెరులోని కొన్ని పోలీస్​ స్టేషన్లలలో భారీగా వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. భూ పంచాయతీలు, సెటిల్​మెంట్లు చేస్తూ పోలీస్​ స్టేషన్​లను సివిల్​ వివాదాల పరిష్కార అడ్డాగా మారుస్తున్నారు. రెండు నెలల కిందట పాశమైలారంలోని సిగాచీ పరిశ్రమలో భారీ ప్రమాదం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా అక్కడే మకాం వేసి సహాయక చర్యల్లో ఉంటే అదే అదనుగా తీసుకొని ఓ పోలీస్​ స్టేషన్​కు చెందిన పోలీసు అధికారి స్థిరాస్తి ప్రహరీ నిర్మాణంలో నిమగ్నం అయ్యారు. విమర్శలు రావడంతో ఆయనపై బదిలీ వేటు వేశారు.

ఏజెంట్లను నియమించుకొని : సంగారెడ్డి జిల్లా సరిహద్దు పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఓ అధికారి బినామీల పేరిట స్థిరాస్తి వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నారు. హైదరాబాద్​కు చెందిన ఓ మహిళ భూ వివాదంలో మరో అధికారితో కలిసి బెదిరించడంపై ఇప్పటికీ వివాదం అనేది కొనసాగుతోంది. దందాలకు ఇద్దరు వ్యక్తులను ఏజెంట్లుగా నియమించుకోవడం పరాకాష్ఠగా మారింది.

అక్రమాలకు తోటి అధికారి సాయం :

  • సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రం శివారులోని ఓ పోలీస్​ స్టేషన్​ ఎస్​హెచ్​వో ఫామ్​హౌజ్​ను అడ్డాగా చేసుకుని వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
  • సంగారెడ్డి జిల్లా ముఖ్యనేత అండదండలు తనకు పుష్కలంగా ఉన్నాయని అవినీతికి పాల్పడుతున్న అధికారిపై జిల్లా పోలీస్​ బాస్​ సైతం గుర్రుగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
  • మెదక్​ జిల్లా తుప్రాన్​ సబ్​డివిజన్​లోని కొన్ని పోలీసు స్టేషన్లు సైతం ఇదే కోవలో ఉన్నాయి. ఓ నియోజకవర్గ కేంద్రంలో విధులు నిర్వహించే ఓ అధికారి, గతంలో ఇక్కడ పనిచేసి సిద్దిపేటలో ఉన్న అధికారితో కలిసి సెటిల్​మెంట్లు నిర్వహిస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
  • గజ్వేల్​ నియోజకవర్గం రెండు పోలీస్​ స్టేషన్​ల్లోని ఎస్​హెచ్​వోల పనితీరుపై తీవ్ర ఆరోపణలు ఉన్నాయి. గౌరారం పోలీస్​ స్టేషన్​ అధికారి సస్పెండ్​ అయ్యారు. వారం క్రితం కోర్టు విధులు నిర్వహిస్తున్న ముగ్గురు కానిస్టేబుళ్లపై చర్యలు తీసుకున్నారు.

