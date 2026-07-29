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గతంలో ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి, మహిళా ఆఫీసర్ ప్రేమలో ఉన్నారు : వీసీ సజ్జనర్‌

ఉదయ్‌కృష్ణారెడ్డి అరెస్టు, రిమాండ్​పై పోలీసుల ప్రకటన - 2025 మధ్యలో ఉదయ్‌కు ఇన్‌స్టాలో బాధితురాలికి పరిచయం ఏర్పడిందని, వారి ప్రేమ సంబంధంగా మారిందని స్పష్టం - ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్ధలు వచ్చాయని వెల్లడి

Uday Krishna Reddy
Uday Krishna Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 8:04 PM IST

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Hyderabad CP Sajjanar On Uday Krishna Reddy Harassment Case : ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్​ కృష్ణారెడ్డిని మంగళవారం అరెస్ట్ చేశారు. బుధవారం ఉదయ్​ కృష్ణారెడ్డిని ఉప్పర్‌పల్లి కోర్టులో హాజరుపరచగా ఆగస్టు 11 వరకు రిమాండ్‌ విధించారు. దీంతో ఆయనను చంచల్‌గూడ జైలుకు తరలించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను పోలీసులు ప్రకటన విడుదల చేశారు.

ఇన్‌స్టాలో ఇద్దరికీ పరిచయం : ట్రైనీ ఐపీఎస్‌ ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి నేరానికి పాల్పడినట్లు ప్రాథమిక ఆధారాలు లభించాయని హైదరాబాద్‌ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ వీసీ సజ్జనర్‌ ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఉదయ్‌కృష్ణారెడ్డి గతంలో కానిస్టేబుల్‌గా పని చేశాడని, యూపీఎస్సీ రాసి 2025 బ్యాచ్‌లో ఐపీఎస్‌గా ఎంపికయ్యాడని, ఉదయ్‌కృష్ణారెడ్డి 2025 డిసెంబర్‌ నుంచి ఎన్‌పీఏ శిక్షణలో ఉన్నాడని తెలిపారు. 2025 మధ్యలో ఉదయ్‌కు ఇన్‌స్టాలో మహిళా ట్రైనీ అధికారి పరిచయమయ్యిందని, తన విజయ ప్రస్థానంపై నిందితుడి పోస్టుకు బాధితురాలు స్పందించారని అన్నారు. తాను కూడా 2024 బ్యాచ్ ఐపీఎస్‌కు ఎంపికయ్యానని, ప్రస్తుతం ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ లీవ్ తీసుకున్నానని బాధితురాలు చెప్పారని, లీవ్‌ తర్వాత 2025 బ్యాచ్‌తో శిక్షణలో చేరనున్నట్లు చెప్పారని పేర్కొన్నారు.

వేధింపులు పెరగడంతో : క్రమంగా ఇద్దరూ స్నేహితులయ్యారని, తర్వాత ప్రేమ సంబంధంగా మారిందన్న సీపీ... ఎన్‌పీఏ శిక్షణలో ఉన్నప్పుడు ఇద్దరి సంబంధం బలపడిందని స్పష్టం చేశారు. కొంతకాలం తర్వాత ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్ధలు వచ్చాయని, నిందితుడు పలుమార్లు ఆత్మహత్య చేసుకుంటానంటూ బెదిరించాడని, ఆయుధాలు చూపించి బాధితురాలిని బెదిరించాడని తెలిపారు. బాధితురాలి ల్యాప్‌టాప్‌ విసిరి ధ్వంసం చేశాడని, ఆమె బ్లాక్ చేశాక నకిలీ సోషల్ మీడియా ఖాతాలు సృష్టించాడని, వేధింపులు పెరగడంతో బాధితురాలు అతనికి దూరంగా ఉందని వెల్లడించారు.

దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది : బాధితురాలు మరో వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకున్నా వేధించాడని, ట్రైనీ ఐపీఎస్ నేరానికి పాల్పడినట్లు ప్రాథమిక ఆధారాలు లభించాయని సజ్జనర్‌ తెలిపారు. గత రాత్రి 9.30కు ఆరాంఘర్‌ వద్ద అధికారుల నుంచి తప్పించుకునే యత్నం చేస్తుండగా నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. చట్టంలోని నిబంధనలకు అనుగుణంగా నిందితుడిని అరెస్టు చేశారని, ఉప్పరపల్లి కోర్టు మేజిస్ట్రేట్ ఎదుట నిందితుడిని హాజరుపరిచారని, మరింత లోతుగా దర్యాప్తు, చట్టప్రకారం తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని, మహిళా భద్రతా విభాగం డీసీపీ లావణ్య నేతృత్వంలో దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని పేర్కొన్నారు.

ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డికి రిమాండ్‌ - చంచల్‌గూడ జైలుకు తరలింపు

TAGGED:

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