సీటు నెం. 29 అయితే 11వ నంబర్కు బ్యాగ్ ఎలా? - సతీష్ కుమార్ హత్యకేసు దర్యాప్తు వేగవంతం
రిజర్వ్ ఇన్ స్పెక్టర్ సతీష్ కుమార్ హత్యకేసు దర్యాప్తు వేగవంతం -నడుస్తున్న రైలు నుంచి బొమ్మలను కిందకు తోసి సీన్ రీ-కన్స్ట్రక్షన్ - సీఐడీ డీజీ రవిశంకర్ అయ్యనార్కు విచారణ బాధ్యతలు
Police Speed up Investigation On Satish Kumar Murder Case : రిజర్వ్ ఇన్ స్పెక్టర్ సతీష్ కుమార్ హత్యకేసులో పోలీసులు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. సీఐడీ విభాగం డీజీ రవిశంకర్ అయ్యనార్ అనంతపురం చేరుకొని ప్రత్యేక పోలీసు బృందాలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. పోలీసులు, వివిధ విభాగాల వైద్య నిపుణులతో వేర్వేరుగా సమావేశమైన డీజీ అనేక అంశాలపై వివరాలు తెలుసుకున్నారు. తాడిపత్రిలో మృతదేహం లభ్యమైన చోట నడుస్తున్న రైలు నుంచి బొమ్మలను కిందకు తోసి సీన్ రీ కన్ స్ట్రక్షన్ చేసి ఫలితాలను పరిశీలించారు.
తిరుమల పరకామణిలో విదేశీ డాలర్లు దొంగలించిన కేసులో ఫిర్యాదు దారు అప్పటి AVSO సతీష్ కుమార్ హత్య కేసు విచారణను పోలీసులు వేగవంతం చేశారు. ఈ కేసు దర్యాప్తు అధికారిగా ఉన్న సీఐడీ డీజీ రవిశంకర్ అయ్యనార్ శనివారం అనంతపురం వెళ్లారు. అక్కడి ఆర్ అండ్ బీ అతిథిగృహంలో పోలీసు అధికారులు, వివిధ స్పెషాలిటీల వైద్యులతో సమావేశమై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. సతీష్ మృతదేహానికి సీటీ స్కానింగ్ నిర్వహించిన రేడియాలజిస్టులు, శవ పరీక్ష చేసిన ఫోరన్ సిక్ వైద్యులతో రవిశంకర్ అయ్యనార్ ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. వీరు చెప్పిన విషయాలపై చర్చించడానికి ఆర్థోపెడిక్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ వైద్య నిపుణులను పిలిపించి శవ పరీక్షలో గుర్తించిన అంశాలను చర్చించి శాస్త్రీయ అంశాలను తెలుసుకున్నారు.
వారం రోజుల ముందు కాల్ డేటా : కేసు విచారణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన 7 ప్రత్యేక బృందాలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. సీఐడీ, జీఆర్పీ, శాంతిభద్రతల విభాగాల నుంచి ఏర్పాటు చేసి 12 పోలీసు బృందాలకు దర్యాప్తులో ఎలా ముందుకెళ్లాలనే అంశాలను వివరించారు. మరోవైపు సతీష్ కుమార్ మృతి చెందిన రోజు నుంచి వారం రోజుల ముందు కాల్ డేటా కోసం సెల్ ఫోన్ నెట్ వర్క్ సంస్థకు అభ్యర్థన పంపించారు.
అనంతపురం జిల్లా ఎస్పీ జగదీష్తో కలిసి తాడిపత్రిలో సతీష్ మృతదేహం లభ్యమైన ప్రాంతానికి సీఐడీ డీజీ రవిశంకర్ అయ్యనార్ వెళ్లారు. ఘటన జరిగిన తీరును సీన్ రీ కన్ స్ట్రక్షన్ ద్వారా తెలుసుకున్నారు. నడుస్తున్న రైలులో నుంచి పోలీసులు బొమ్మలను కిందకు తోసేసి, ఏ భాగానికి గాయలవుతాయన్న విషయాలను పరిశీలించారు. గుత్తి నుంచి రెండు రైళ్లలో ప్రయాణించి పోలీసులు మూడు బొమ్మలను నడుస్తున్న రైలు నుంచి వేగంగా కిందకు తోసి, సీన్ రీ కన్ స్ట్రక్షన్ చేశారు.
రైలులోనే హత్యచేసి కిందకు తోశారా? : సతీష్ కుమార్ను రైలులోనే హత్యచేసి కిందకు తోశారా, లేక నడుస్తున్న రైలు నుంచి కిందకు తోసి, హత్యచేశారా అన్న విషయాలను పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. గుత్తి జీఆర్పీ పోలీసులు సతీష్ కుమార్ది హత్యగా నిర్దారిస్తూ, పరకామణి కేసులో నిందితులుగా ఉన్నవారిని హత్యకేసులో నిందితులుగా చెబుతూ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. సతీష్ కుమార్ సెల్ ఫోన్ను అమరావతిలోని స్టేట్ ఫోరన్ సిక్ ల్యాబ్కు పంపించి, డేటా వెలికి తీయిస్తున్నారు.
సతీష్ కుమార్ హత్యకేసును వారం రోజుల్లో నిగ్గుతేల్చాలని పోలీసు ఉన్నతాధికారుల నుంచి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసు బృందాలకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు వచ్చాయి. దీంతో ఈ బృందాలు వివిధ అంశాలపై వేర్వేరుగా దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశాయి. అటు సతీష్ కుమార్ లగేజీని రైలు బోగీలోని అటెండర్ దర్యాప్తు బృందానికి అప్పగించారు. సీటు నంబర్ 11లో సతీష్ కుమార్ లగేజీ బ్యాగ్ లభించిందని రోలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ సిబ్బంది చెప్పారు. సతీష్ కుమార్ సీటు 29కాగా 11వ నంబర్కు బ్యాగ్ ఎలా వచ్చిందనే అంశంపై విచారణ సాగుతుంది.
