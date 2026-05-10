కల్పన ముఠా ఎక్కడ? - 2 రోజులుగా కొనసాగుతున్న గాలింపు
విశ్రాంత ఐపీఎస్ భార్య హత్య కేసులో పోలీసుల దర్యాప్తు ముమ్మరం - నేపాలి పనిమనిషి కల్పన ముఠాను పట్టుకోవడానికి గాలింపు - రంగంలోకి దిగిన 10 ప్రత్యేక బృందాలు
Published : May 10, 2026 at 7:59 AM IST
Police Speed Up investigation in IPS Wife Murder Case : విశ్రాంత ఐపీఎస్ వినయ్ రంజన్ రే భార్య తనూజ హత్య కేసులో పోలీసుల దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. నేపాలీ పనిమనిషి కల్పన ముఠాను పట్టుకోవడానికి 10 ప్రత్యేక బృందాలు గాలిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆయా బృందాలు దిల్లీ, లక్నవూ, నేపాల్కు బయలుదేరి వెళ్లాయి. అక్కడ నిందితుల కోసం పోలీసులు వేట కొనసాగిస్తున్నారు.
నేపాలీ ముఠాకోసం పోలీసుల వేట : హైదరాబాద్లో పటిష్ఠ భద్రత ఉన్న ప్రాంతంలో మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్ రంజన్ భార్య తనూజను దారుణంగా హత్య చేసి సునాయసంగా తప్పించుకుపోయిన నేపాలీ ముఠా కోసం పోలీసులు అడుగడుగునా జల్లెడ పడుతున్నారు. అయితే ఈ కేసు ఇంకా కొలిక్కిరాలేదు. నిందితులు హత్య చేసిన తర్వాత జూబ్లీహిల్స్ నుంచి నాంపల్లి రైల్వేస్టేషన్కు వెళ్లారు. తెలంగాణ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఎక్కారు. ఐతే మధ్యలోనే దిగినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. మరోవైపు ఈ నెల 7న అర్ధరాత్రి దాటాక తనూజ హత్య జరిగినట్టు నిర్ధారించారు. ఊపిరాడని స్థితిలో ప్రాణాలు వదిలినట్టు పోస్టుమార్టం నివేదికలో తేలినట్టు సమాచారం. సీనియర్ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారుల నివాసం ఉండే ప్రశాసన్నగర్లో పకడ్భందీ భద్రత ఉంటుంది. పోలీసుల నిఘా గస్తీ కొనసాగుతుంటాయి. ఈ ప్రాంతంలో పోలీసు కుటుంబంలో దారుణం జరగడం తీవ్ర కలకలం రేపింది.
కల్పన కోసం గాలిస్తున్న పోలీసులు : ఈ కేసులో పోలీసులు ఇప్పటివరకు దాదాపు 200లకుపైగా సీసీ కెమెరాల దృశ్యాలను పరిశీలించారు. టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసుల బృందం నేపాల్ చేరుకున్నట్టు సమాచారం. నేపాలీ ముఠాకు చెందిన ప్రధాన నిందితురాలు కల్పన మరో ఇద్దరు జూబ్లీహిల్స్లో ఆటోలో ఎక్కి నాంపల్లి చేరిన ఆధారాలను పోలీసులు సేకరించారు. తెలంగాణ ఎక్స్ప్రెస్లో నాగ్పూర్ వైపు ప్రయాణిస్తున్నట్టు అంచనాకు వచ్చి ముందుగానే అక్కడకు చేరుకున్నారు. రైలు బోగిలో తనిఖీలు చేపట్టినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. పోలీసులను తప్పుదోవ పట్టించేందుకు మధ్యలోనే రైలు దిగిపోయి ఉండవచ్చని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
దోపిడీలో కీలక నిందితురాలు కల్పన నేరచరిత్రపైనా పోలీసులు దృష్టి సారించారు. ఆమెతో సన్నిహితంగా ఉండే నేపాలీ మహిళలను అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నారు. వినయ్ రంజన్ రే బెంగళూరు వెళ్లిన తర్వాత కల్పన ఎక్కువ సమయం ఫోన్లోనే మాట్లాడినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. ఘటన స్థలంలో లభించిన సెల్ఫోన్లను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. అయితే దోపిడీకి పాల్పడిన నిందితులు ముగ్గురా, నలుగురా అనేా విషయంపై పోలీసులు లోతుగా విచారిస్తున్నారు. పథకం ప్రకారమే నేపాలీ ముఠా ఈ ఘాతుకానికి ఒడిగట్టినట్టు పోలీసులు నిర్ధారించారు. కేసును అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
అసలేం జరిగిందంటే? : ఐపీఎస్ విశ్రాంత అధికారి వినయ్ రంజన్ రే డీజీ హోదాలో పదవీ విరమణ చేశారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రశాసన్నగర్లో నివసిస్తున్నారు. వృద్ధురాలైన తల్లికి సేవలు చేసేందుకు ఏడాది కిందట ఓ నేపాలీ మహిళను ఇంట్లో పనిలో పెట్టుకున్నారు. ఆ ఇంట్లోనే ఆమెకు ఓ గదిని కూడా కేటాయించారు. రెండు నెలల కిందట వినయ్ రంజన్ తల్లి మృతి చెందినప్పటికీ, కల్పన అదే ఇంట్లో పని చేస్తోంది. మూడంతస్థుల భవనంలో ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో రంజన్రే దంపతులు, రెండో అంతస్థులో ఇద్దరు కుమార్తెలు నివాసం ఉంటున్నారు. పని మనిషి కల్పన పట్ల ఇంట్లో వారికి నమ్మకం కుదిరింది. కొద్ది రోజుల క్రితం వినయ్ రంజన్ రే ప్రకృతి వైద్య చికిత్స కోసమని బెంగళూరు నగరానికి వెళ్లారు. ఈ క్రమంలోనే నగలు, నగదు, ఇంట్లో వారి కదలికలను గత కొంతకాలంగా గమనిస్తూ వచ్చిన కల్పన, పథకం అమలు చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇంట్లో దోపిడీ చేసేందుకు బయట నుంచి ఇద్దరు వ్యక్తులను రప్పించి హత్యకు పాల్పడింది.
