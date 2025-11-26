ETV Bharat / state

డ్రగ్స్​కు బానిసవుతున్న యువత - నిఘా పెంచిన పోలీసులు

ప్రత్యేక దృష్టితో పోలీసు బృదం - తాజాగా 8 మంది అరెస్ట్​ - పక్కా ప్రణాళికతో చర్యలు

Special Investigation On Drugs
Special Investigation On Drugs (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Police Special Investigation On Drugs: ఉన్నత చదువులను అభ్యసించి దేశాన్ని అభివృద్ధి బాటలో నడిపించాల్సిన యువత మత్తుకోరల్లో చిక్కుకుపోతున్నారు. మత్తు విక్రయదారులు తెలివిగా యూత్​ను ఈ ఊబిలోకి నెట్టేస్తున్నారు. పోలీసులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా ఈ దందా చాప కింద నీరులా పాకుతూనే ఉంది. రాష్ట్రంలోని పోలీసు వ్యవస్థ దీనికి చరమగీతం పాడాలని గట్టి నిఘానే పెట్టింది.

తాజాగా 8 మంది అరెస్ట్​: పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టడంతో మత్తు వల విసురుతున్న వ్యక్తులు పట్టుబడుతున్నారు. ఎండీఎంఏ విక్రయ, కొనుగోళ్లకు సంబంధించి ఈ వారం రోజుల వ్యవధిలో 8 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరంతా పోలీసుల చేతికి చిక్కకుండా ఉండేందుకు ఎలక్ట్రానిక్స్​ వస్తువుల ద్వారా మత్తు పదార్థాలను సరఫరా చేస్తుండడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది.

వృత్తి విద్యలో ఉన్నవారే లక్ష్యంగా: మత్తు పదార్థాల విక్రయదారులంతా ఎంతో తెలివిగా యువతకు అలవాటు చేసి దానిని వ్యసనంలా మారుస్తున్నారు. వృత్తి విద్యలో ఉన్నతమైన చదువులు చదువుతున్న వారినే లక్ష్యంగా ఎంచుకుంటూ వారిని డ్రగ్స్​కు పూర్తి బానిసలుగా మార్చుతున్నారు. మరికొందరు అయితే మత్తు సరిపోవడం లేదని ఎండీఎంఏ కొనుగోలు చేస్తున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు.

జరుగుతున్న రాకపోకలు ఇలా: సాధారణ ప్రయాణికుల మాదిరిగానే మత్తు విక్రయదారులంతా బెంగళూరు నుంచి ప్రైవేట్ బస్సుల ద్వారా రాష్ట్రంలోకి వస్తున్నారు. రాత్రివేళ బయలుదేరి తెల్లవారుజామున గుంటూరుకు చేరుకుంటున్నారు. ఈ సమయాలు వారికి అనువుగా మారుతున్నాయి. ఎందుకంటే అప్పుడు బెంగళూరులో గానీ ఇక్కడ గుంటూరులో గానీ ఎటువంటి తనీఖీలు జరగడం లేదు. దీంతో మత్తుపదార్థాలను రాష్ట్రంలోకి సరఫరా చేయడం వారికి కలిసొస్తోంది. ఇటీవల పట్టుబడిన రెండు ఘటనలలో రాకపోకలు ఈ విధంగానే సాగించారు.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఎక్కువ: గత వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో విచ్చలవిడిగా మత్తు పదార్థాల దందా జరిగేది. అప్పట్లో ఎంతో మంది గంజాయికి బానిస అయినవాళ్లు ఉన్నారు. వారి సమాచారం అంతా ఎండీఎంఏ విక్రయదారుల వద్ద ఉన్నాయి. వీటిని సరఫరా చేయడానికి కొరియర్​ వ్యక్తులను వాడుకునే వారు. ఈ వ్యక్తులకు ఆన్​లైన్​ ద్వారా డబ్బును వారి ఎకౌంట్​లోకి జమ చేసేవారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు గుంటూరుకు చెందిన ఆ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధి బంధువులు బెంగళూరు నుంచి డ్రగ్స్​ను తెచ్చి జిల్లాలో విక్రయించేవారు. ఆ క్రమంలోనే ఓసారి బస్సులో ప్రయాణిస్తుండగా పోలీసుల చేతికి చిక్కారు. దాంతో నాటి ప్రజాప్రతినిధి పోలీసులపై ఉన్నతస్థాయిలో ఒత్తిడిని తెచ్చి తన వారిని విడిపించారు. ఇంకా అప్పట్లో మొదలైన మత్తువిక్రయం నేటికి కొనసాగుతూనే ఉంది.

పక్కా ప్రణాళికతో చర్యలు: పోలీసులు కచ్చితమైన నిఘా పెట్టి ఎండీఎంఏ విక్రయదారులతో సహా కొరియర్లు, కొనుగోలుదారులను పట్టుకోగలిగారు. నిజానికి జిల్లాలో కొనేవారు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల విక్రేతలకు ఎక్కువ లాభాలు వస్తున్నాయి. దీనివల్ల మత్తుపదార్థాల రవాణాకు కొరియర్లను ఉపయోగించుకుంటున్నారు.

లోతుగా పరిశీలిస్తే అంతా బయటకి: మత్తుపదార్థాల ఆగడాలకు చెక్​ పెట్టాలంటే పోలీసులు మరింత లోతుగా పరిశోధనలు జరిపితే పాత్రధారులతోపాటు సూత్రధారులను పట్టుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇలా చేయడంతో మత్తు పదార్థాల రవాణాకు అడ్డుకట్ట పడుతుందని భావిస్తున్నారు.

'వైఎస్సార్సీపీ నేత కొండారెడ్డితో కలిసి డ్రగ్స్, మత్తు పదార్థాలను తీసుకునే వాళ్లం'

గుంటూరులో డ్రగ్స్ ముఠా అరెస్ట్ - 17 గ్రాముల ఎండీఎంఏ స్వాధీనం

