కలుగులో దాక్కున్నా పట్టేస్తుంది - 'న్యాట్గ్రిడ్'తో నేరస్థుల గుండెల్లో హడల్
నిందితుల ఆటకట్టిస్తున్న న్యాట్గ్రిడ్ - వివిధ శాఖల మధ్య సమాచార లోపాన్ని తొలగించడానికి ఏర్పాటు - సమాచార నిధిలోని వివరాల ఆధారంగా కేసుల ఛేదన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 12:56 PM IST
Police Solving Cases Based on NATGRID Technology in AP : 'నేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ గ్రిడ్' ఈ పేరు వింటే నేరస్థులు హడలుతున్నారు. 26/11 ఉగ్రదాడి తర్వాత వివిధ శాఖల మధ్య సమాచార లోపాన్ని తొలగించడానికి ఇది ఏర్పాటు చేశారు. బ్యూరో ఆఫ్ ఇమిగ్రేషన్, ప్రత్యక్ష పన్నుల బోర్డు, కార్పొరేట్ వ్యవహారాల శాఖ, విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ, రైల్వే, ఎన్హెచ్ఏఐ, మోర్త్, జాతీయ జనాభా రిజిస్టర్, ఎల్పీజీ, పోస్టల్ శాఖ, ఆహార, ప్రజాపంపిణీ శాఖల డేటాబేస్ల నుంచి సమాచారాన్ని సేకరించి, నిందితుల కదలికలను ట్రాక్ చేసేందుకు తోడ్పడుతుంది.
విజయవాడలోని యాక్సిస్ బ్యాంకులో 26 ఖాతాలు తెరిచి రూ.5.28 కోట్ల రుణాలు తీసుకుని ఎగ్గొట్టిన వ్యవహారంపై సైబర్క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులకు ఒక్క ఆధారం కూడా లభించలేదు. ఫొటోలు వేరేవారివి ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో కేవైసీ పత్రాలను న్యాట్గ్రిడ్లోకి అప్లోడ్ చేసి విశ్లేషించారు. ఫొటోలను గుర్తించిన న్యాట్గ్రిడ్ వాళ్ల వివరాలను అందించింది. వారిని విచారించగా మూడేళ్ల క్రితం పటమట ఈ-సేవా కేంద్రం వద్ద పవన్కుమార్కు ఇచ్చినట్లు విచారణలో వెల్లడించారు. ఈ వివరాల ఆధారంగా నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
గతేడాది విజయవాడ శివారు ఎనికేపాడులోని ఎలక్ట్రానిక్స్ సంస్థ గోదాములో అర్ధరాత్రి 12.58 గంటల సమయంలో ఇద్దరు అంతర్రాష్ట్ర దొంగలు చొరబడి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను చోరీ చేశారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు, సీసీ కెమెరాలను దొంగలు ధ్వంసం చేసినట్లు గుర్తించారు. ఎనికేపాడు సెంటర్ వద్ద ఉన్న సీసీ కెమెరాల్లో కారు గన్నవరం వైపు వెళ్తున్నట్లు రికార్డయింది. కారు నెంబర్ను న్యాట్గ్రిడ్లో అప్లోడ్ చేయగా దానికి ఉన్న ఫాస్టాగ్ వివరాలు వచ్చాయి. దీని ఆధారంగా వాహనం బిహార్లోకి ప్రవేశిస్తున్నట్లు తెలుసుకోవడంతో అక్కడి పోలీసులు వాళ్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
అనుమానితుడు దేశంలోకి ఎప్పుడు వచ్చాడు? : అనుమానితుడు దేశంలోకి ఎప్పుడు వచ్చాడు? ఎప్పుడు వెళ్లాడు? ఆ వ్యక్తి విదేశీప్రయాణ చరిత్ర, వీసా వివరాలను ట్రాక్ చేస్తుంది. విమాన టికెట్ బుకింగ్లు, ఐఆర్సీటీసీ వివరాలను పర్యవేక్షిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న టోల్ప్లాజాల వద్ద ఉండే ఫాస్టాగ్ రికార్డులను అనుసంధానించడం ద్వారా అనుమానితుడి వాహనం ఎటు వెళ్తుందో తేలికగా గుర్తించవచ్చు.
దేశవ్యాప్తంగా 14,000 పోలీస్స్టేషన్లు అనుసంధానం : ఉగ్రవాద నిధులు, మాదక ద్రవ్యాల రవాణా, ఆర్థిక నేరాల దర్యాప్తులో డబ్బు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుందో ఇట్టే పసిగడుతుంది. క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డుల లావాదేవీలు, బ్యాంకు ఖాతాలు, వాటిలోని నిల్వలు, లావాదేవీలను అందిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా 14,000కు పైగా పోలీస్స్టేషన్లను అనుసంధానించే సీసీటీఎన్ఎస్తో న్యాట్గ్రిడ్ అనుసంధానమై ఉంటుంది.
ఎవరు ఉపయోగిస్తారు?: ఈ సమాచార నిధిని యాక్సెస్ చేయడానికి కేవలం 11 కేంద్ర సంస్థలు, రాష్ట్రాల్లోని ఎస్పీ అంతకన్నా ఎగువ స్థాయి అధికారులకే అనుమతి ఉంటుంది. ఐబీ, రా, ఎన్ఐఏ, సీబీఐ, ఈడీ, ఎన్సీబీ విభాగాలు ఉపయోగిస్తున్నాయి.
గాండీవ, సుదర్శన్ టూల్స్ : న్యాట్గ్రిడ్లో రెండు రకాల టూల్స్ ఉంటాయి. అవి గాండీవ, సుదర్శన్. వివిధ శాఖల నుంచి డేటాను తీసుకునేందుకు గాండీవ తోడ్పడుతోంది. సామాజిక మాధ్యమాల్లోని పోస్టులు, టెక్స్ట్, మెసేజ్లు, వీడియోలను సుదర్శన్ విశ్లేషిస్తుంది.
అనుమానితుల ప్రొఫైలింగ్, నెట్వర్క్లపై నిఘా: అనుమానితుడి మారుపేర్లు, ఫోన్ నంబర్లను వడపోసి వెతుకుతున్న వ్యక్తి అతనేనా కాదా అని తేలుస్తుంది. నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ లాంటివాటితో న్యాట్గ్రిడ్ అనుసంధానమైంది. వివిధ డేటాబేస్లలోని ఫొటోలతో అనుమానితుడి ముఖాన్ని పోల్చి చూసి ప్రొఫైల్ను మ్యాచ్ చేస్తుంది.
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