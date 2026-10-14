నమ్మకంగా ఉంటూనే నయవంచన - కామారెడ్డి వృద్ధురాలి హత్యకేసులో షాకింగ్ నిజాలు
Elderly Woman Murder in Kamareddy : గత నెల 29న కామారెడ్డి పట్టణంలో అనసూయ అనే వృద్ధురాలు తన ఇంట్లో హత్య గురైంది. ఈ హత్య కేసును పోలీసులు చేధించారు.
Published : October 14, 2026 at 9:44 PM IST
Elderly Woman Murder in Kamareddy : పని మనిషిగా ఆ ఇంట్లోకి చేరింది. కొద్దిరోజుల పాటు నమ్మకంగా పనిచేసింది. యజమానురాలు సైతం ఆ పని మనిషిని పూర్తిగా నమ్మేసింది. ఆ అతి నమ్మకమే ఆ కుటుంబం పాలిట శాపంగా మారింది. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఆ పనిమనిషి కర్కోటకురాలిగా మారింది. ఆమె భర్త సహాయంతో ఇంట్లోని వృద్ధురాలిపై కర్కశంగా వ్యవహరించింది. ఆ కిలాడీ లేడీ గతంలోనూ ఓ ఇంట్లో పని మనిషిగా చేరి బంగారంతో ఉడాయించింది. పని మనిషి అవతారం ఎత్తి దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న ఆ కిలాడీ లేడీని పోలీసులు పట్టుకున్నారు.
కామారెడ్డి పట్టణంలో గత నెల 29న అనసూయ అనే వృద్ధురాలు తన ఇంట్లో హత్యకు గురైంది. అనసూయను హత్య చేసిన దుండగులు ఆమె ఒంటిపై ఉన్న బంగారు ఆభరణాలను దోచుకెళ్లారు. ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిన భర్త తిరిగి వచ్చే సరికి విగతజీవిగా పడి ఉన్న భార్యను చూసి బోరున విలపించాడు. ఆమె మెడపై గాయాల గుర్తులు ఉండటంతో పాటు, బంగారు పుస్తెల తాడు, రెండు ఉంగరాలు, చెవి కమ్మలు కనిపించలేదు. అనుమానం రావడంతో బాధిత కుటుంబం ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
ఎస్పీ ఆదేశాలతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు. హత్య, దోపిడీ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. రెండు ప్రత్యేక బృందాలతో ఘటనా స్ధలంలో లభించిన ఆధారాలు, సాంకేతిక సమాచారంతో విచారణ చేపట్టారు. అనసూయ ఇంట్లో కొంతకాలంగా పని చేస్తున్న పనిమనిషి బోసు రజిత ఆమె భర్త నర్సింగ్తో కలిసి వృద్ధురాలిని హత్య చేసి బంగారు ఆభరణాలను దోచుకెళ్లారని పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితులను జిల్లా కేంద్రంలోని గంజ్ పాఠశాల ప్రాంతంలో అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా నేరాన్ని అంగీకరించారు. నిందితుల నుంచి 8 తులాల బంగారు ఆభరణాలు, ఓ సెల్ పోన్ స్వాధీనం చేసుకున్నామని పోలీసులు తెలిపారు.
ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించానే అత్యాశ
వృద్ధురాలి హత్య కేసులో విచారణ చేస్తున్న పోలీసులకు విస్తూపోయే నిజాలు బయటపడ్డాయి. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించానే అత్యాశతో కామారెడ్డి బతుకమ్మ కుంటకు చెందిన రజిత మృతురాలు అనసూయ ఇంట్లో పని మనిషిగా చేరింది. కొద్ది రోజులపాటు నమ్మకంగా పని చేసింది. సమయం కోసం వేచి చూసి అనసూయ ఒక్కతే ఇంట్లో ఉన్న సమయంలో తన భర్త నర్సింగ్తో కలిసి ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది. అనసూయ పూజ చేస్తుండగా విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేసి, ఆమెను కింద పడేసి మరో గదిలోకి ఈడ్చుకెళ్లి హత్య చేసింది. రజిత గతంలో కామారెడ్డిలోని భూమయ్య ఇంట్లో పనిమనిషిగా చేసిన సమయంలోనూ బంగారు ఆభరణాలను దొంగిలించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో సుమారు 4 తులాల బంగారు పుస్తెల తాడు, 5 గ్రాముల బంగారు చెవి కమ్మలను దొంగిలించినట్లు వెల్లడించారు.
వృద్ధురాలు అనసూయ హత్యకేసు ఛేదనలో సమర్థవంతంగా పనిచేసిన పోలీసులను ఎస్పీ రాజేశ్చంద్ర అభినందించారు. ఇళ్లలో ఎవరిని పడితే వారిని పనిమనుషులుగా పెట్టుకోవవద్దని సూచించారు. పనికి వచ్చే వారి గత చరిత్ర తెలుసుకోవాలని, కిరాయి కావాలంటూ వచ్చే వ్యక్తుల విషయంలోనూ జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు.
గొడ్డలితో భర్తను నరికి చంపిన భార్య - గొడవలకు విసిగిపోయి హత్య