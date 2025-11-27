పాతకక్షలతో మర్డర్ - నిందితులను పట్టించిన 'బొలెరో'
గద్వాల జిల్లాలో మాజీ సర్పంచ్ హత్య కేసును చేధించిన పోలీసులు - సుపారీ ఇచ్చి భీమారాయుడిని హత్య చేయించిన ప్రత్యర్థులు - 10 మంది నిందితుల అరెస్టు - వివరాలు వెల్లడించిన గద్వాల ఎస్పీ
Gadwal Police Crack Former Sarpanch's Murder Case : బొలెరో వాహనం వెనుక నుంచి ఢీకొట్టిన ఘటనలో బైక్పై వెళ్తున్న ఓ మాజీ సర్పంచి ఇటీవల మృతి చెందారు. అంతా రోడ్డు ప్రమాదమేనని భావించారు. మృతిడి కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం ప్రణాళిక ప్రకారం చేసిన హత్య అని ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఘటనపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టారు. వారం రోజుల వ్యవధిలోనే కేసును ఛేదించారు. పైకి కనిపిస్తున్నట్లు అది ప్రమాదం కాదని రూ.25 లక్షలు సుపారీ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుని, నెల రోజులు రెక్కీ నిర్వహించి పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారం చేసిన హత్యగా నిర్ధరించారు. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోని ధరూర్ మండలం నందిన్నె మాజీ సర్పంచి చిన్నభీమ రాయుడిని సుపారీ గ్యాంగ్తో హత్య చేయించడం జిల్లాలో సంచలనం రేపింది. ఈ మేరకు కేసు వివరాలను ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు.
ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : ఈనెల 21వ తేదీన నందిన్నె మాజీ సర్పంచి చిన్నభీమ రాయుడు ద్విచక్ర వాహనం(బైక్) గద్వాల నుంచి సొంతూరు నందిన్నెకు బయల్దేరారు. వెనుక నుంచి వచ్చిన బొలెరో వాహనం అతడిని బలంగా ఢీకొట్టింది. కొంచం దూరం వాహనం సహా లాక్కెళ్లింది. ప్రమాదంలో ఆయన అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. బొలెరో వాహనం ముందు భాగంలో బైక్ ఇరుక్కు పోయింది. దీంతో డ్రైవర్ సహా అందులో ఉన్నవారంతా అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. ఈ ఘటనను తొలుత ప్రమాదంగా భావించినప్పటికీ, కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం ప్రమాదం జరిగిన తీరు చూసి ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఢీ కొట్టారని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో అనుమానాస్పద మృతి కింద కేసు నమోదు చేశారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు వారం రోజుల్లో ప్రమాదం వెనక ఉన్న మిస్టరీని ఛేదించారు.
25 లక్షలు సుఫారీ ఇచ్చేందుకు : కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న క్రమంలో పోలీసులకు విస్తుపోయే విషయాలు తెలిశాయి. ఇది ప్రమాదం కాదని, రూ.25లక్షలకు సుపారీని కుదుర్చుకుని పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారం చేసిన హత్యగా పోలీసులు నిర్ధరించారు. హత్యచేసి ప్రమాదంగా చిత్రీకరించేందుకు ప్రయత్నం చేసినట్లుగా తేల్చారు. నందిన్నె గ్రామానికి చెందిన మిల్లు వీరన్న అలియాస్ కురువ వీరన్నకు మృతుడు చిన్నభీమ రాయుడికి మధ్య భూ వివాదాలు, రాజకీయ కక్షలు కూడా ఉన్నాయి. వీరన్న రైస్ మిల్లులో అక్రమాలపై అధికారులు సోదాలను నిర్వహించి కేసు నమోదు చేశారు. దీంతో చిన్నభీమ రాయుడిపై వీరన్న మరింతగా కక్ష పెంచుకున్నాడు. ఆయన్ను అంతమొందించేందుకు కర్నూలు ప్రాంతానికి చెందిన ఈశ్వరయ్య గౌడ్తో రూ.25 లక్షలు సుపారీ ఇచ్చేందుకు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు. హత్యచేసి దాన్ని ప్రమాదంగా చిత్రీకరిస్తే నేరం తమపైకి రాకుండా ఉంటుందని ప్లాన్ వేశాడు.
హత్య కోసం బొలెరో వాహనానికి ప్రత్యేకంగా డిజైన్ : వారు పన్నిన హత్య పథకాన్ని అమలు చేయడంలో భాగంగా కర్నూలు ఆటోనగర్లో బొలెరోకు ప్రత్యేకంగా బంపర్ను తయారు చేయించారు. ఢీ కొడితే ఎదుటి వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మరణించేలా, అదే సమయంలో వాహనానికి, అందులో ప్రయాణిస్తున్న వారికి ఎలాంటి ప్రమాదమూ జరగకుండా జాగ్రత్తలను తీసుకున్నారు. ఇందుకోసం నెలరోజులు రెక్కీ నిర్వహించారు. నాలుగుసార్లు హత్యాయత్నం చేసినప్పటికీ పరిస్థితులు అనుకూలించలేదు. దీంతో ఈ నెల 21వ తేదీన అదునుచూసి జాంపల్లి బస్టాండ్కు సమీపంలో చిన్నభీమ రాయుడు బైక్ను వెనుక నుంచి ఢీకొట్టారు. చనిపోయాడని నిర్ధరించుకునే వరకూ బైక్ సహా ఈడ్చుకెళ్లారు. ద్విచక్రవాహనం ముందు భాగంలో ఇరుక్కుపోవడంతో అక్కడే వదిలేసి పరారయ్యారు. దర్యాప్తు మొదలుపెట్టిన పోలీసులు తీగ లాగితే డొంకంతా కదిలింది.
నిందితులు అరెస్టు : జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో సంచలనం రేపినటువంటి ఈ కేసులో మిల్లు వీరన్న సహా 10మంది నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. హత్యకు పాల్పడేందుకు వినియోగించిన బొలెరో, నాలుగు కార్లు, రెండు బైకులు, 11 సెల్ఫోన్లను, 13 సిమ్ కార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సుపారీ కింద రూ.25 లక్షలకు ఒప్పందం కుదరగా రూ.8 లక్షలను ముందుగానే చెల్లించారు. మరో రూ.8.5 లక్షలు విత్డ్రా చేసి నిందితులంతా వెళ్తుండగా పోలీసులు నిఘా పెట్టి పట్టుకున్నారు. వారి నుంచి ఆ నగదును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుల్లో ఐదుగురు గద్వాల జిల్లా వాసులు. మిగిలిన నిందితులు కర్నూలుకు చెందిన వాళ్లు. వీరిలో కొంతమందిపై కేటీ దొడ్డి మండలంలో కేసులు నమోదై ఉన్నాయి. గతంలో మిల్లు వీరన్నపై రోడ్డు ప్రమాదం కేసులున్నాయి. అవి కూడా ప్రమాదాలా? లేక ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిన ఘటనలా? అనేది విచారణ జరపనున్నట్లుగా జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఎస్పీ శ్రీనివాస రావు వివరించారు.
