వివాహేతర బంధంలో కొత్తరకం ట్విస్ట్ - వేరొక మహిళతో స్నేహం చేస్తోందని ప్రియురాలి హత్య
వేరొక మహిళతో స్నేహం చేస్తుందని ప్రియురాలిని హత్య చేసిన ప్రియుడు - భాగ్య అనే మహిళతో స్నేహం చేసిన సునీత - సునీతను చంపి భాగ్య ఇంట్లోని బావిలో పడేసిన నిందితుడు
Published : July 16, 2026 at 4:25 PM IST
Police Solve murder case of woman in Huzurabad : భర్త మరణంతో ఒంటరైన మహిళ ఓ మనిషిని నమ్మింది. అతనే సర్వస్వమనుకుని సహజీవనం చేస్తోంది. ఇద్దరూ కలిసి అయినవారికి దూరంగా వేరొక ఊరిలో కాపురం పెట్టారు. అక్కడ ఆమెకు వేరొక మహిళతో పరిచయం ఏర్పడింది. పరిచయం కాస్త స్నేహంగా మారి తన కష్టసుఖాలు పంచుకునేంతా బలపడింది. అదే ఆ మహిళపాలిట శాపంగా మారింది. చివరకు స్నేహితురాలి ఇంట్లోని బావిలో శవంగా తేలింది.
అసలేం జరిగిందంటే : హుజూరాబాద్ ఏసీపీ మాధవి కథనం ప్రకారం కరీంనగర్ జిల్లా హుజురాబాద్లోని ఓ ఇంట్లోని బావిలో ఈ నెల 11న ఓ మృతదేహం బయటపడింది. మామిండ్లవాడకు చెందిన ముత్తోజు భాగ్య అనే మహిళ తన ఇంటి ఆవరణలోని బావిలో మృతదేహాన్ని గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించింది. వారు వచ్చి బావిలోంచి మృతదేహాన్ని బయటకు తీయించారు. మృతురాలు స్థానికంగా నివాసముండే చింత సునీతగా గుర్తించారు. మృతురాలి మెడకు చీరతో ఉరివేసినట్లు ఆనవాళ్లు ఉన్నాయి. ముఖం, పెదాలపై గాయాలున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
వేరొక మహిళతో స్నేహం చేస్తోందని : పోతిరెడ్డిపేట గ్రామానికి చెందిన 35 ఏళ్ల చింత సునీత, కుమార్ దంపతులకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు సంతానమున్నారు. ఐదేళ్ల కిందట కుమార్ మృతిచెందాడు. అప్పటి నుంచి సునీత మోతె కిరణ్ అనే వ్యక్తితో సహజీవనం చేస్తోంది. ఇద్దరూ కలిసి హుజూరాబాద్లోని మామిండ్లవాడలో నివాసముంటున్నారు. సునీతకు తన ఇంటి పక్కనే ఉండే భాగ్య అనే మహిళతో పరిచయమై మంచి స్నేహితులుగా మారారు. తన కష్టసుఖాలన్నీ సునీత భాగ్యతో చెప్పుకునేది. భాగ్య, సునీతల మధ్య బలపడిన స్నేహం కిరణ్కు ఏమాత్రం నచ్చలేదు. తనతో మాట్లాడొద్దంటూ పలుమార్లు సునీతను హెచ్చరించాడు.
ప్రియురాలిని హతమార్చి, బావిలో పడేసి : కొన్నాళ్లకు కిరణ్, సునీతల మధ్య సఖ్యత లోపించింది. దీంతో వారిద్దరి మధ్య తరచూ గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో కిరణ్ను కాదని సునీత భాగ్య ఇంట్లో తలదాచుకునేది. ఇది కిరణ్కు మరింత కోపం తెప్పించింది. ఈ నెల 10న కిరణ్, సునీత ఇద్దరూ కలిసి మద్యం సేవించారు. భాగ్యతో స్నేహం చేయడం మానుకోవాలంటూ మరోసారి గొడవపడిన కిరణ్ సునీతను తీవ్రంగా కొట్టి గొంతునులిమి చంపాడు. కేసును భాగ్యపై నెట్టేందుకు ఎవరికి అనుమానం రాకుండా మృతదేహాన్ని భాగ్య ఇంటి ఆవరణలోని బావిలో పడేశాడు.
"భాగ్య ఇంటికి వెళ్లొద్దని ప్రియుడు వారించినా సునీత వెళ్లడంతో పాటు, ఆమె కుమారుడికి రూ.10 వేల నగదును కూడా అప్పు ఇచ్చింది. ఆ విషయంలో ఇంట్లో గొడవలు జరిగాయి. సునీత ఎదురుతిరుగుతుంటే, తన మాట వినడం లేదనే ఉద్దేశంతో ఆమెను చంపాలని పథకం రచించాడు. ఈనెల 10 తేదీన వారిద్దరూ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నారు. భోజనం తర్వాత ఇద్దరి మధ్య మళ్లీ గొడవ జరిగింది. సునీత నిద్రిస్తున్న క్రమంలో ఆమె గొంతుకు ఉరిపెట్టి చంపేశాడు. అనంతరం ప్రియురాలి మృతదేహాన్ని భాగ్య ఇంట్లోని బావిలో పడేశాడు"- మాధవి, హుజూరాబాద్ ఏసీపీ
హత్య అనంతరం పరారైన నిందితుడిని పక్కా సమాచారంతో పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. విచారణలో నిందితుడు నేరం అంగీకరించినట్లు తెలిపారు. ఒంటరితనంతో మరొకరికి దగ్గరైన సునీత అతని కోసం కన్నపేగును సైతం దూరంగా ఉంచింది. అతని వేధింపుల వల్ల తల్లి మమకారానికి దూరమైన ఆ ఇద్దరు చిన్నారులు ఇప్పుడు తల్లిని పోగొట్టుకుని అనాథలుగా మారారు.
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