'బంగారం కోసం ప్రాణం తీశాడు' : మీర్పేట్ మహిళ హత్య కేసును ఛేదించిన పోలీసులు
Meerpet Woman Murder Case Accused Arrest : మీర్పేట్ మహిళ హత్య కేసును పోలీసులు 24 గంటల్లోనే ఛేదించారు. నిందితుడి నుంచి 9 తులాల బంగారం స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
Published : November 13, 2026 at 1:55 PM IST
ఓ వ్యక్తి షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టాడు. దాంట్లో నష్టాలు రావడంలో బాగా కుంగిపోయాడు. అప్పులు చేయడం మొదలుపెట్టాడు. అది కాస్తా రూ.4 కోట్లకు చేరింది. ఎలా తీర్చాలో తెలియక తప్పుడు దారిని ఎంచుకున్నాడు. అప్పుల బాధ నుంచి బయటపడేందుకు తాను నివాసం ఉంటున్న అపార్ట్మెంట్లో ఓ మహిళను హత్య చేయడానికి కూడా వెనకాడలేదు.
బంగారు ఆభరణాల కోసం హత్య
హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధి మీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్లో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆదిభట్ల ఏసీపీ డీవీ ప్రదీప్ కుమార్ రెడ్డి మహిళ అనిత హత్య కేసు వివరాలను వెల్లడించారు. ధాతునగర్లోని శ్రీ లక్ష్మీ రెసిడెన్సీలో నివాసం ఉంటున్న అనిత (34)ను బంగారు ఆభరణాల కోసం అదే అపార్ట్మెంట్లో నాలుగో అంతస్తులో నివసించే గడ్డ రాజ్కుమార్ (41) హత్య చేసినట్లు తెలిపారు. షేర్ మార్కెట్లో సుమారు రూ.4 కోట్ల నష్టాలు రావడంతో పాటు అప్పుల బాధతో నిందితుడు ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
ఐరన్ బాక్స్తో హత్య
ఈ నెల 11న ఎవరూ లేని సమయం చూసి, ఎవరూ గుర్తుపట్టకుండా ఉండటం కోసం హెల్మెట్ ధరించి అనిత ఇంటికి నిందితుడు వెళ్లాడు. ఆమె నోరు మూసేసి, చేతులను కట్టేసి ఐరన్ బాక్స్తో తలపై బలంగా కొట్టి హత్య చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అనంతరం ఆమె ఒంటిపై ఉన్న బంగారు పుస్తెల తాడు, గాజులను తీసుకెళ్లినట్లు వివరించారు.
24 గంటల్లోనే అదుపులోకి
సాంకేతిక ఆధారాలతో దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు 24 గంటల్లోనే నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతని వద్ద నుంచి 9 తులాల బంగారు ఆభరణాలతో పాటు హెల్మెట్, దుస్తులు, మొబైల్ ఫోన్, నేరానికి ఉపయోగించిన ఇనుప వస్తువును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించిన ట్లు ఏసీపీ తెలిపారు. పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనర్, డీసీపీ బి.రాజేశ్ ఆదేశాల మేరకు ఏసీపీ ప్రదీప్ కుమార్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో మీర్పేట్ ఎస్హెచ్వో బి.శోభన్, డిటెక్టివ్ ఇన్స్పెక్టర్ మట్టం రాజు, పోలీస్ సిబ్బంది కేసును ఛేదించారు.
మీర్పేట్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో హత్య కేసును 24 గంటల్లో ఛేదించాం. డీఆర్డీఎల్ అపోలో నుంచి అనిత అనే మహిళ హత్యకు గురైనట్లు, ఆ మహిళ బంగారు ఆభరణాలు తీసుకుపోయిన్నట్లు కేసు వచ్చింది. వెంటనే మా సిబ్బంది బాధితురాలి ఇంటికెళ్లి చూసి, దర్యాప్తు మొదలుపెట్టాం. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించి నిందితుడు గడ్డ రాజ్ కుమార్ను పట్టుకున్నాం. - ప్రదీప్ కుమార్ రెడ్డి, ఆదిభట్ల ఏసీపీ
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