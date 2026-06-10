హైదరాబాద్లో కోళ్ల వ్యర్థాల అక్రమ రవాణా - 120 టన్నుల చికెన్ వేస్ట్ సీజ్
చికెన్ వ్యర్థాలను తరలిస్తున్న 7 లారీలను సీజ్ చేసిన అధికారులు - 120 టన్నుల చికెన్ వ్యర్థాలను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు - వీటిని చేపలకు ఆహారంగా వాడుతున్నట్లు గుర్తింపు
Published : June 10, 2026 at 10:36 PM IST
Chicken Waste Illegal Transport Hyderabad : హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల నుంచి చికెన్ వ్యర్థాలను తరలిస్తున్న 7 లారీలను పోలీసులు సీజ్ చేశారు. వీటిని చేపలకు ఆహారంగా వాడుతున్నట్లు గుర్తించిన పోలీసులు 120 టన్నుల చికెన్ వ్యర్థాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ వ్యర్థాలు గుంటూరు, భీమవరం వినుకొండ, అద్దంకిలోని చేపల చెరువులకు తరలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ వ్యర్థాలు తిన్న చేపలతో ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరమని పోలీసులు చెప్పారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ, వైభవ్ గైక్వాడ్ వెల్లడించారు.
ప్రశ్న : ఈ దందా ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఈ వ్యర్థాలను ఎక్కడికి తరలిస్తున్నారు?
ఈ రోజు హెచ్ ఫాస్ట్ టీమ్ చికెన్ వేస్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గ్యాంగ్పై దాడులు నిర్వహించింది. దీనిలో నలుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. 7 వాహనాలను సీజ్ చేశాం. భారీ మొత్తంలో చికెన్ వేస్ట్ లభించింది. నగర వ్యాప్తంగా వృధా అయిన చికెన్ను చిన్నచిన్న షాపుల నుంచి అక్రమంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు పంపుతున్నారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం, చికెన్ వ్యర్థాలను జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని శుద్ధి కర్మాగారానికి పంపాలి. అక్కడ దీనిని ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత డాగ్ ఫీడింగ్, ఫిష్ ఫీడింగ్, పౌల్ట్రీ ఫారమ్లకు పంపిణీ చేయొచ్చు.
అయితే ఆలా చేయకుండా అనేకమంది అక్రమంగా చికెన్ షాపుల నుంచి వీటిని కొనుగోలు చేసి నేరుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాలకు అమ్ముతున్నారు. ఇలా పాడైన చికెన్ వ్యర్థాలను చేపలకు ఆహారంగా వీటిని వినియోగిస్తున్నారు. ఇది ఆరోగ్యానికి హానికరం, దీనిలో అనేక హానికర రసాయనాలు కూడా ఉంటాయి. ఈ ఆహారం తీసుకున్న చేపలను మనం తినడంతో క్యాన్సర్ లాంటి వ్యాధులు వస్తాయి. ఈరోజు నలుగురిని అరెస్టు చేశాం. దీనిలో ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారు అనే విషయంపై గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. వీరిపైన కూడా చర్యలు తీసుకుంటాం.
ప్రశ్న : ఇవి ప్రధానంగా నగరంలోని ఏయే ప్రాంతాల నుంచి తరలిస్తున్నారు? ఎక్కడికి తరలిస్తున్నారు?
హైదరాబాద్ కమిషనరేట్లోని అనేక ప్రాంతాల నుంచి వీరు సేకరిస్తున్నారు. అంబర్పేట్, జియాగూడ, అత్తాపూర్ ప్రాంతాలను గుర్తించాం. ఆటోల ద్వారా చిన్న షాపుల నుంచి గొడౌన్లోకి డంపింగ్ చేస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి పెద్ద వాహనాలలో వీటిని ఏపీకి తరలిస్తున్నారు. దీనిలో అనేక మంది ఏజెంట్ల భాగస్వామ్యం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తయ్యాక వీరిపైనా చర్యలు తీసుకుంటాం.
ప్రశ్న : కల్తీ చర్యలకుపాల్పడిని వారిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు?
గత 3 నెలల నుంచి హెచ్ ఫాస్ట్ టీమ్ చాలా బాగా పని చేస్తోంది. హైదరాబాద్ సిటీ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఎవరైనా ఆహారాన్ని కల్తీ చేసి, సరఫరా చేసే వారిపై నిఘాపెట్టాం. వీరిపై అనేక కేసులు వేశాము. వెజ్, నాన్వెజ్ ప్రొడక్ట్స్, నాన్వెజ్ ప్రొడక్ట్స్, డైరీ ప్రొడక్ట్స్ ఇలా అనేక తిండి పదార్ధాల కల్తీకి పాల్పడుతున్న వారిపై కేసులు బుక్ చేశాం.
దీనిలో రిపీట్గా ఇలాంటి వ్యవహారాల్లో పాల్గొనే వారిపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. వీరికి ట్రేడ్ లైసెన్స్, షాప్ లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం. నగరంలోని వ్యాపారులందరికీ మా విజ్ఞప్తి ఒక్కటే, వ్యాపారులంతా సక్రమంగా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ట్రాన్స్పోర్టింగ్ చేసి వ్యాపారాలు కొనసాగించాలి. ప్రతి ఒక్కరూ నిబంధనలను అతిక్రమించరాదు. పాడైపోయిన, కుళ్లిని ఆహార పదార్థాలను విక్రయిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం.
ప్రశ్న : చేపల చెరువులో ఇలాంటి వ్యర్థాలు వేయడం వల్ల జరిగే అనర్థాలు ఏంటి?
చికెన్ వేస్ట్ను సైంటిఫిక్గా ప్రాసెస్ చేసి ఫిష్ ఫీడ్గా వినియోగించుకోవచ్చు. కానీ ఈ ముఠాలు వీటిని ప్రాసెస్ చేయకుండా అక్రమంగా తరలిస్తూ చేపల చెరువులకు వేస్తున్నారు. దీనిలో కార్సినోజెనిక్ ఏజెంట్లు ఉన్నాయి. ఇది మన ఆరోగ్యానికి చాలా హానికరం. ఈ చేపలను ఆహారంగా తీసుకుంటే క్యాన్సర్ లాంటి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ప్రశ్న : నగరంలో ఎన్ని రోజుల నుంచి ఈ దందా నడుస్తున్నట్లు మీ దృష్టికి వచ్చింది? దీనికి మీరు ఎలా స్పందించారు?
దీనిలో మాకు వచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా అనేక ఆధారాలను సేకరించాం. ఈ ముఠాలు ఏయే ప్రాంతాల్లో ఉంటున్నాయి ఎలా దందా చేస్తున్నాయి అనే విషయాలను సేకరించి ఈ రోజు వీరిని పట్టుకోగలిగాం.
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