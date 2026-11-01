ETV Bharat / state

సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్‌లో భారీగా నకిలీ నోట్లు పట్టివేత - నిందితుడు అరెస్ట్​

Police Seized Fake Notes In Secunderabad : సికింద్రాబాద్​లో భారీ ఎత్తున నకిలీ నోట్లు పట్టుబడ్డాయి. నిందితుడి నుంచి రూ.60 లక్షలు విలువైన నకిలీ కరెన్సీ నోట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

FAKE CURRENCY NOTES SEIZED
స్వాధీనం చేసుకున్న నోట్లతో పోలీసులు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2026 at 8:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​లో భారీగా నకిలీ నోట్లు పట్టుబడిన ఘటన కలకలం రేపింది. నిందితుడు ముంబయి ఎల్​టీటీ ఎక్స్​ప్రెస్​ జనరల్ కోచ్​లో జైపూర్ నుంచి ముంబయి నగరానికి తరలిస్తుండగా పోలీసులు పట్టుకున్నారు. రాజస్థాన్‌లోని బికనీర్ ప్రాంతానికి చెందిన శివరతన్ మహియా అనే వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకుని అతడి నుంచి రూ.60 లక్షల విలువైన నకిలీ కరెన్సీ నోట్లను వారు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ప్రధాన నిందితుడి కోసం గాలింపు

ఈ కేసులో మరో నిందితుడు ఓ ప్రకాశ్​ నకిలీ కరెన్సీ నోట్ల బ్యాగ్​ను అక్టోబర్ 28న జైపూర్ రైల్వే స్టేషన్​లో శివరతన్​కు ఇచ్చి, ముంబయిలోని ఓ వ్యక్తికి అందజేయాలని సూచించాడు. నకిలీ నోట్లు తరలించినందుకు రూ.2.20 లక్షలు ఇస్తానని వారు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు. ఒప్పందం మేరకు మైసూర్​ ఎక్స్​ప్రెస్​లో కాచిగూడ చేరుకున్న నిందితుడు అక్టోబర్ 31న ముంబయి ఎల్​టీటీ ఎక్స్​ప్రెస్​లో ప్రయాణం చేస్తుండగా రైల్వే పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఈ వ్యవహారంలో ప్రధాన నిందితుడు ఓం ప్రకాశ్​ పరారీలో ఉన్నట్లుగా పోలీసులు తెలిపారు. గతంలో అతడిపై రాజస్థాన్​లో క్రిమినల్​ కేసులు ఉన్నట్లుగా ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడు కోసం పోలీసులు విస్తృతంగా గాలిస్తున్నారు.

TAGGED:

FAKE CURRENCY NOTES SEIZED
భారీగా నకిలీ కరెన్సీ నోట్లు సీజ్
SECUNDERABAD RAILWAY STATION
RAIWAY POLICE SEIZED FAKE NOTES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.