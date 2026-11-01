సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్లో భారీగా నకిలీ నోట్లు పట్టివేత - నిందితుడు అరెస్ట్
Police Seized Fake Notes In Secunderabad : సికింద్రాబాద్లో భారీ ఎత్తున నకిలీ నోట్లు పట్టుబడ్డాయి. నిందితుడి నుంచి రూ.60 లక్షలు విలువైన నకిలీ కరెన్సీ నోట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
Published : November 1, 2026 at 8:20 PM IST
సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో భారీగా నకిలీ నోట్లు పట్టుబడిన ఘటన కలకలం రేపింది. నిందితుడు ముంబయి ఎల్టీటీ ఎక్స్ప్రెస్ జనరల్ కోచ్లో జైపూర్ నుంచి ముంబయి నగరానికి తరలిస్తుండగా పోలీసులు పట్టుకున్నారు. రాజస్థాన్లోని బికనీర్ ప్రాంతానికి చెందిన శివరతన్ మహియా అనే వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకుని అతడి నుంచి రూ.60 లక్షల విలువైన నకిలీ కరెన్సీ నోట్లను వారు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ప్రధాన నిందితుడి కోసం గాలింపు
ఈ కేసులో మరో నిందితుడు ఓ ప్రకాశ్ నకిలీ కరెన్సీ నోట్ల బ్యాగ్ను అక్టోబర్ 28న జైపూర్ రైల్వే స్టేషన్లో శివరతన్కు ఇచ్చి, ముంబయిలోని ఓ వ్యక్తికి అందజేయాలని సూచించాడు. నకిలీ నోట్లు తరలించినందుకు రూ.2.20 లక్షలు ఇస్తానని వారు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు. ఒప్పందం మేరకు మైసూర్ ఎక్స్ప్రెస్లో కాచిగూడ చేరుకున్న నిందితుడు అక్టోబర్ 31న ముంబయి ఎల్టీటీ ఎక్స్ప్రెస్లో ప్రయాణం చేస్తుండగా రైల్వే పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఈ వ్యవహారంలో ప్రధాన నిందితుడు ఓం ప్రకాశ్ పరారీలో ఉన్నట్లుగా పోలీసులు తెలిపారు. గతంలో అతడిపై రాజస్థాన్లో క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నట్లుగా ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడు కోసం పోలీసులు విస్తృతంగా గాలిస్తున్నారు.