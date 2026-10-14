ప్రియుడి కోసం డ్రగ్స్ కొరియర్గా మారిన యువతి - 110 గ్రాముల ఎండీఎంఏ స్వాధీనం
విజయవాడలో మరోసారి డ్రగ్స్ సరఫరా కలకలం రేపింది. రైల్వేస్టేషన్లో ఈగల్, జీఆర్పీ అధికారుల సంయుక్తంగా తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో నాగసౌమ్య అనే యువతి నుంచి 110 గ్రాముల ఎండీఎంఏ స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 7:36 PM IST
Police Seized 110 Grams of MDMA in Vijayawada : విజయవాడలో మరోసారి డ్రగ్స్ సరఫరా కలకలం రేపింది. రైల్వేస్టేషన్లో పోలీసులు 11 లక్షల రూపాయల విలువ చేసే 110 గ్రాముల MDMA సింథటిక్ డ్రగ్ను పట్టుకున్నారు. స్టేషన్లో ఈగల్, జీఆర్పీ అధికారులు సంయుక్త తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా ఆరో ప్లాట్ ఫారంలో అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న నాగసౌమ్య అనే యువతి నుంచి ఈ డ్రగ్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఈ ఖరీదైన సింథటిక్ డ్రగ్ను బెంగుళూరు నుంచి విజయవాడ తీసుకొస్తున్నట్లు గుర్తించారు. నిందితురాలిని మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టగా జీఆర్పీ డీఎస్పీ జయసూర్య నిందితురాలి అరెస్టు వివరాల్ని వెల్లడించారు.
విజయవాడ పంటకాల్వ రోడ్డుకు చెందిన నాగసౌమ్య, నెల్లూరు జైల్లో ఉన్న ప్రియుడు వర్థన్ను బెయిల్ పై విడిపించేందుకు బెంగళూరు నుంచి డ్రగ్స్ తీసుకు వస్తూ కొరియర్గా మారిందని డీఎస్పీ జయసూర్య వివరించారు. విజయవాడకు చెందిన పాత నిందితుడు బషీర్ కోసం బెంగళూరు నుంచి విజయవాడకు నాగసౌమ్య డ్రగ్స్ రవాణా చేసినట్లు వెల్లడించారు. సౌమ్యను డ్రగ్స్ రవాణా చేయమని ప్రోత్సహించిన బషీర్ కోసం గాలిస్తున్నట్లు డీఎస్పీ వివరించారు.