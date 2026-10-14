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ప్రియుడి కోసం డ్రగ్స్ కొరియర్‌గా మారిన యువతి - 110 గ్రాముల ఎండీఎంఏ స్వాధీనం

విజయవాడలో మరోసారి డ్రగ్స్‌ సరఫరా కలకలం రేపింది. రైల్వేస్టేషన్లో ఈగల్, జీఆర్పీ అధికారుల సంయుక్తంగా తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో నాగసౌమ్య అనే యువతి నుంచి 110 గ్రాముల ఎండీఎంఏ స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

విజయవాడలో డ్రగ్స్‌ సరఫరా
విజయవాడలో డ్రగ్స్‌ సరఫరా (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 14, 2026 at 7:36 PM IST

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Police Seized 110 Grams of MDMA in Vijayawada : విజయవాడలో మరోసారి డ్రగ్స్‌ సరఫరా కలకలం రేపింది. రైల్వేస్టేషన్లో పోలీసులు 11 లక్షల రూపాయల విలువ చేసే 110 గ్రాముల MDMA సింథటిక్ డ్రగ్​ను పట్టుకున్నారు. స్టేషన్లో ఈగల్, జీఆర్పీ అధికారులు సంయుక్త తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా ఆరో ప్లాట్ ఫారంలో అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న నాగసౌమ్య అనే యువతి నుంచి ఈ డ్రగ్స్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఈ ఖరీదైన సింథటిక్ డ్రగ్​ను బెంగుళూరు నుంచి విజయవాడ తీసుకొస్తున్నట్లు గుర్తించారు. నిందితురాలిని మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టగా జీఆర్పీ డీఎస్పీ జయసూర్య నిందితురాలి అరెస్టు వివరాల్ని వెల్లడించారు.

విజయవాడ పంటకాల్వ రోడ్డుకు చెందిన నాగసౌమ్య, నెల్లూరు జైల్లో ఉన్న ప్రియుడు వర్థన్​ను బెయిల్ పై విడిపించేందుకు బెంగళూరు నుంచి డ్రగ్స్​ తీసుకు వస్తూ కొరియర్​గా మారిందని డీఎస్పీ జయసూర్య వివరించారు. విజయవాడకు చెందిన పాత నిందితుడు బషీర్ కోసం బెంగళూరు నుంచి విజయవాడకు నాగసౌమ్య డ్రగ్స్ రవాణా చేసినట్లు వెల్లడించారు. సౌమ్యను డ్రగ్స్ రవాణా చేయమని ప్రోత్సహించిన బషీర్ కోసం గాలిస్తున్నట్లు డీఎస్పీ వివరించారు.

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VIJAYAWADA DRUGS
WOMAN CAUGHT BY DRUGS
WOMAN ARRESTED WITH DRUGS
విజయవాడలో ఎండీఎంఏ డ్రగ్స్
MDMA DRUGS IN VIJAYAWADA

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