నిత్యానందరెడ్డి కోసం ముమ్మరంగా గాలింపు - సిగ్నల్ దొరక్కుండా సెల్ఫోన్ ఇంట్లోనే వదిలేసి పరారీ
వైఎస్సార్సీపీ నేత నిత్యానందరెడ్డి కోసం గాలిస్తున్న పోలీసులు - పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసులో ప్రధాన కుట్రదారు నిత్యానందరెడ్డి - హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరులో గాలిస్తున్న పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 7:33 AM IST
Police Searching for YSRCP Leader Nithyananda Reddy : సంచలనం రేపిన పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసులో ప్రధాన కుట్రదారు, వైఎస్సార్సీపీ నేత నిత్యానందరెడ్డి కోసం పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు. మృతుడు పెద్ద దస్తగిరి, నిందితుడు నిత్యానందరెడ్డి ఇళ్లలో స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తుల పత్రాలు, రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్లను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. నిత్యానందరెడ్డి కుటుంబసభ్యుల పేరుతో రిజిస్ట్రేషన్ జరిగిన పలు డాక్యుమెంట్లను రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాల నుంచి పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం, బినామీ ఆస్తులు, వాటాల్లో పంపకాల్లో తేడాల కారణంగానే కడప అలంఖాన్ పల్లెకు చెందిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త పెద్దదస్తగిరి హత్య జరిగిందని పోలీసులు ప్రాథమిక నిర్ధారణకు వచ్చారు. కడపకు చెందిన వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ నిత్యానందరెడ్డి ఈ హత్యలో ప్రధాన కుట్రదారుగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈనెల 6వ తేదీన కడప రిమ్స్ వద్ద పెద్ద దస్తగిరిని కత్తులతో పొడిచి హత్య చేసిన రౌడీలంతా నిత్యానందరెడ్డి అనుచరులేనని పోలీసులు రిమాండ్ రిపోర్టులో వెల్లడించారు. ఈనెల 19వ తేదీన 11 మంది నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేయగా ఆ రోజు నుంచి నిత్యానందరెడ్డి పరారీలో ఉన్నాడు. అతని కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
మూడు బృందాలు హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు ప్రాంతాల్లో మకాం వేసి నిఘా పెట్టారు. నిత్యానందరెడ్డి సెల్ ఫోన్ ఇంట్లో పడేసి సిగ్నల్ దొరకకుండా పరారవడంతో అతన్ని పట్టుకోవడం పోలీసులకు సవాల్గా మారింది. అతని బంధువులు, అనుచరులు, స్నేహితులు, సన్నిహితులైన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల ఫోన్లపై నిఘా పెట్టారు. ఏ13 గా ఉన్న మాస్టర్ మైండ్ నిత్యానందరెడ్డితో పాటు ఏ12 పవన్, ఏ14 సందీప్, ఏ15 గుమ్మాల నిత్య కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. ఈ నలుగురు ఎక్కడున్నారనే దానిపై సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో నిఘా పెట్టారు. నిత్యా కుటుంబ సభ్యుల కదలికలపై కూడా నిఘా పెట్టారు.
రూ.వంద కోట్ల విలువైన ఆస్తుల పత్రాలు : ఇదిలా ఉంటే రియల్ ఎస్టేట్లో వచ్చిన వివాదాల కారణంగా హత్య జరగడంపై పోలీసులు ఆ దిశగా పరిశీలన చేస్తున్నారు. పెద్ద దస్తగిరి ఇంట్లో దాదాపు వంద కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆస్తుల పత్రాలు, డాక్యుమెంట్లు, బ్యాంకు పాసు పుస్తకాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఆస్తుల పత్రాలు ఎవరిపేరుతో ఉన్నాయనే దానిపై ఆరా తీస్తున్నారు. పెద్ద దస్తగిరి కొందరు వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు బినామీగా ఉన్నారనే ప్రచారం మేరకు ఆ పత్రాలను రెవిన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్ అధికారుల సమక్షంలో పోలీసులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు.
దీంతోపాటు ఈనెల 20వ తేదీన నిత్యానందరెడ్డి ఇంట్లో పోలీసులు రెండు గంటల పాటు సోదాలు నిర్వహించి పలు డాక్యుమెంట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటిని కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. నిత్యానందరెడ్డి ప్రభుత్వ భూములు ఆక్రమించి అక్రమంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఆ పత్రాలను కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. జిల్లా రిజిస్ట్రేషన్, రూరల్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలకు వెళ్లి నిత్యానందరెడ్డి గత ఐదేళ్లలో ఆయన కుటుంబ సభ్యుల పేరుతో చేసుకున్న స్థలాలు, భూముల రిజిస్ట్రేషన్ వివరాల డాక్యుమెంట్లను తీసుకుని వెళ్లారు.
సవాల్గా మారిన పోలీసుల పాత్ర : పెద్ద దస్తగిరి హత్య రాజకీయంగా దుమారం రేగుతున్న తరుణంలో పోలీసుల పాత్ర ఇప్పుడు సవాల్గా మారింది. ఈ హత్యలో నిత్యానందరెడ్డిని అరెస్ట్ చేస్తే మరికొందరి వైఎస్సార్సీపీ నేతల ప్రమేయం బయటికి వచ్చే అవకాశం ఉందని పలువురు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. కీలక నేతల ప్రమేయంపై పోలీసులకు ప్రాథమికంగా అనునామాలు వ్యక్తం చేస్తున్నా ఆధారాల సేకరణ కోసం డాక్యుమెంట్లను, ఫోన్ కాల్ డేటాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు.
