కాకినాడ శ్యామ్ ఇనిస్టిట్యూట్లో పోలీసుల తనిఖీలు
మెగా పోలీస్ నోటిఫికేషన్ కోసం కలెక్టరేట్ వద్ద నిరసన చేపట్టిన నిరుద్యోగ యువత - శ్యామ్ ఇనిస్టిట్యూట్కి చెందిన వారే ఆందోళనకు ప్రేరేపించారన్న ఆరోపణలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 4:00 PM IST
Kakinada Police Search in Shyam Institute : కాకినాడలోని శ్యామ్ ఇనిస్టిట్యూట్లో ఇవాళ వన్టౌన్ పోలీసుల తనిఖీలు నిర్వహించారు. మెగా పోలీస్ నోటిఫికేషన్ కోసం నిరుద్యోగ యువత సోమవారం ర్యాలీగా వెళ్లి కలెక్టరేట్ వద్ద నిరసన చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. అందులో శ్యామ్ ఇనిస్టిట్యూట్కి చెందిన వారు విద్యార్థులను ఆందోళనకు ప్రేరేపించారన్న ఆరోపణలొచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇనిస్టిట్యూట్ నిర్వాహకులతో పోలీసులు మాట్లాడారు. ధర్నాలో ఎవరెవరు పాల్గొన్నారని వివరాలను సేకరించారు. ఆందోళనలో పాల్గొన్న వారు స్వచ్ఛందంగా వచ్చారా? లేదంటే ఎవరైనా సర్కార్కి వ్యతిరేకంగా ధర్నా చేయమన్నారా? అనే కోణంలో పోలీసులు ఆరా తీశారు.
కాకినాడ కలెక్టరేట్ వద్ద సోమవారం నాడు నిరుద్యోగ యువత నిర్వహించిన ధర్నాతో తనకు ప్రత్యక్షంగా గానీ, పరోక్షంగా గానీ ఎలాంటి సంబంధం లేదని శ్యామ్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఛైర్మన్ శ్యామ్ స్పష్టం చేశారు. పోలీసుల సోదాలపై ఆయన కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. మెగా పోలీస్ నోటిఫికేషన్లో పోస్టుల సంఖ్య పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ తన ఇనిస్టిట్యూట్ పూర్వ విద్యార్థులు ధర్నా నిర్వహించారని తెలిపారు. ఈ ఘటనలో తన పాత్ర లేకపోయినా తనతో పాటు మరో 20 మంది విద్యార్థులపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారని వాపోయారు.
Police Aspirants Dharna in Kakinada : ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండా ఉదయం 10 మంది పోలీసులు హాస్టల్కు వచ్చి తనిఖీలు నిర్వహించి, విద్యార్థులను భయభ్రాంతులకు గురిచేశారని శ్యామ్ పేర్కొన్నారు. తాను విద్యార్థులను ఎక్కడా రెచ్చగొట్టలేదని, ఆందోళనలో పాల్గొనాలని కూడా చెప్పలేదని స్పష్టం చేశారు. కొంతమంది కావాలనే కుట్రపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నారని చెప్పారు. గత 26 ఏళ్లుగా శ్యామ్ ఇనిస్టిట్యూట్ను నిర్వహిస్తున్నానని ఇప్పటివరకు ఎవరితోనూ విభేదాలు లేవన్నారు. తనపై నమోదైన కేసుల విషయంలో చట్టపరంగా పోరాడతానని, న్యాయపరంగానే ముందుకు వెళ్తానని వివరించారు. పోలీసులు నిజాయితీగా విచారణ జరిపి వాస్తవాలను వెలుగులోకి తీసుకురావాలని శ్యామ్ కోరారు.
"మెగా పోలీస్ నోటిఫికేషన్లో పోస్టుల సంఖ్య పెంచాలని విద్యార్థులు ధర్నా చేశారు. వన్టౌన్ పోలీసులు నాపై, మరో 20 మంది విద్యార్థులపై కేసులు పెట్టారు. పది మంది పోలీసులు వసతి గృహంలో తనిఖీలు చేసి విద్యార్థులను భయాందోళనకు గురి చేశారు. ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండా దాడులు నిర్వహించారు. పోలీసులు నిజాయతీగా విచారణ చేయాలని కోరుతున్నా." - శ్యామ్, శ్యామ్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఛైర్మన్
Anitha on Police Aspirants Dharna : కానిస్టేబుల్ అభ్యర్థులు ప్రలోభాలతో ఆందోళనలకు దిగొద్దని హోంమంత్రి అనిత పేర్కొన్నారు. ఏ ప్రభుత్వంలో పోలీసు ఉద్యోగాలు వచ్చాయో ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలన్నారు. ఏటా జాబ్ క్యాలెండర్లో 11,000ల పోస్టుల భర్తీకి సర్కార్ సిద్ధమని చెప్పారు.అభ్యర్థులు ఆందోళనలకు దిగి భవిష్యత్ నాశనం చేసుకోవద్దని సూచించారు. ఒక్క కానిస్టేబుల్ పోస్టు జగన్ ఇవ్వకుండా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి గాలికి వదిలేశారని విమర్శించారు. తమ ప్రభుత్వం వచ్చాక 6000ల పోస్టుల సమస్యలు క్లియర్ చేసిందని, కానిస్టేబుళ్లకు స్టైఫండ్ రూ.12,000లు పెంచిన ఘనత కూడా తమదేనని అనిత గుర్తుచేశారు.
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