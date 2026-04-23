సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు: ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు కోసం పోలీసుల గాలింపు
హత్యకేసు సాక్షులను బెదిరించి పరారైన ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు- ఏడు ప్రాంతాల్లో గాలిస్తున్న పోలీసులు- అనంతబాబు తీరుపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దళిత సంఘాల నిరసనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 9:59 AM IST
Police Search for YSRCP MLC Anantha Babu in Murder Case of Subrahmanyam: దళిత యువకుడు సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో పరారీలో ఉన్న ప్రధాన నిందితుడు, వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు కోసం పోలీసులు తీవ్రంగా గాలిస్తున్నారు. నాలుగు బృందాలుగా ఏర్పడి ఏడు ప్రాంతాల్లో గాలిస్తున్నాయి. మరో వైపు అనంతబాబును తక్షణమే అరెస్టు చేయాలని దళిత సంఘాల నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఎమ్మెల్సీ పదవిని రద్దు చేయాలన్నారు. రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల అనంతబాబుకు వ్యతిరేకంగా దళిత సంఘాలు నిరసన చేపట్టాయి.
సోదాలు: దళిత యువకుడు వీధి సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో అబద్ధపు సాక్ష్యం చెప్పాలని సాక్షులను బెదిరించిన అనంతరం పరారైన వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ కోసం పోలీసుల వేట కొనసాగుతోంది. బెదిరింపులపై ఇప్పటికే అతడిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు సీసీ కెమెరాల దృశ్యాల ఆధారంగా జల్లెడ పడుతున్నారు. విశాఖ, విజయవాడ ప్రాంతాలకు వెళ్లి, అనంతబాబు సన్నిహితుల నివాసాల్లో సోదాలు చేసినట్లు తెలిసింది.
ఈ కేసులో అనంతబాబుకు సుప్రీంకోర్టు షరతులతో ఇచ్చిన బెయిల్ రద్దు చేయాలంటూ రాజమహేంద్రవరం కోర్టులో ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. శుక్రవారం విచారణ జరగనుంది. అదే రోజున హత్య కేసులో అభియోగాల నమోదు చేయాల్సి ఉండడంతో అనంతబాబు తప్పకుండా కోర్టుకు వచ్చే అవకాశం ఉందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఇప్పుడు అజ్ఞాతంలో ఉన్నా కోర్టుకు వచ్చినప్పుడు అరెస్టు చేసే అవకాశం ఉంది.
'దళిత యువకుడు హత్య కేసులో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు సాక్షులను బెదిరింపులకు గురిచేయడాన్ని నిరసిస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దళిత సంఘాలు నిరసన చేపట్టాయి. అనంతబాబును వెంటనే అరెస్టు చేసి, అతని ఎమ్మెల్సీ పదవి రద్దు చేయాలంటూ కాకినాడ వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా కార్యాలయం ఎదుట బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు. అమలాపురంలో ఆందోళన నిర్వహించారు. రాజమహేంద్రవరంలోని గోకవరం బస్టాండ్ వద్ద ఉన్న అంబేడ్కర్ విగ్రహం వద్ద దళిత సంఘాలు, టీడీపీ ఎస్సీ సెల్ నేతలు ఆందోళన చేపట్టారు.' -కె.అప్పారావు, రాష్ట్ర మాల కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్
అనంతబాబు బెయిలు రద్దు చేయాలంటూ విశాఖ గాజువాకలో విదసం ఐక్యవేదిక నాయకులు నిరసన తెలిపారు. ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు వెంటనే అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సాక్షులను బెదిరించిన కేసులో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కడియాల చిన్నబాబు, సతీశ్లను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమచారం. వైఎస్సార్సీపీ బీసీ సెల్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కడియాల చిన్నబాబు మాజీ మంత్రి కురసాల కన్నబాబుకు అత్యంత సన్నిహితుడని తెలుస్తోంది.
డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు రీఓపెన్ - అనంతబాబుకు బిగుస్తున్న ఉచ్చు
డ్రైవర్ హత్య కేసులో సాక్షులకు బెదిరింపులు - ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుపై మరో కేసు నమోదు