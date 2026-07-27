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ట్రైనీ ఐపీఎస్​ లైంగిక వేధింపుల కేసులో మరో ట్విస్ట్​ - పరారీలో ఉన్న ఉదయ్​ కృష్ణారెడ్డి

సెల్​ఫోన్​ స్విచ్చాఫ్​ వస్తున్నట్లు తెలిపిన పోలీసులు - నిందితుడి ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు

Police Search for Uday Krishna Reddy
Police Search for Uday Krishna Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 27, 2026 at 12:50 PM IST

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Police Search for Uday Krishna Reddy : నేషనల్​ పోలీస్ అకాడమీలో తనపై వేధింపులకు పాల్పడ్డాడని మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్​ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఉదయ్​ కృష్ణారెడ్డిపై ఈ నెల 18న అత్తాపూర్​ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. విచారణలో భాగంగా నిందితుడు తెలిపిన రెండు చిరునామాల్లోనూ నోటీసులు ఇచ్చేందుకు వెళ్లగా, పోలీసులకు అతడి ఆచూకీ లభించలేదు. మొబైల్​ కూడా స్విచ్చాఫ్​ అని వస్తున్నట్లు పోలీసులు ఆదివారం తెలిపారు.

సోమవారానికి వాయిదా : జూన్​ 20వ తేదీన ఉదయం అపస్మారక స్థితిలో ఎస్సార్​నగర్​లోని ప్రైవేటు ఆసుప్రతిలో చేరిన నిందితుడు ఉదయ్​కృష్ణారెడ్డి ఆరోగ్యం కుదుటపడిన సంగతి తెలిసిందే. జూన్​ 22న ఆయనను హాస్పిటల్​ నుంచి డిశ్ఛార్జి చేశారు.

హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ఉదయ్​ : తనపై అత్తాపూర్​ ఠాణాలో నమోదైన కేసును కొట్టివేయాలని కోరుతూ ఉదయ్​ కృష్ణారెడ్డి జూన్​ 21న హైకోర్టులో పిటిషన్​ దాఖలు చేశారు. ఐపీఎస్​కు ఎంపికై శిక్షణకు ముస్సోరి వెళ్లినప్పటి నుంచి ఫిర్యాదుదారుతో ప్రేమలో ఉన్నానని, వివాహం చేసుకోవాలని అనుకున్నామని, ఈ దశలో ఆర్థికంగా కూడా చేయూతనిచ్చినట్లుగా ఉదయ్ ​కృష్ణారెడ్డి తన పిటిషన్​లో తెలిపారు. కానీ ఫిర్యాదుదారు ఓ ఐఏఎస్​ ఆఫీసర్​ను పెళ్లి చేసుకున్నారన్నారు. తిరిగి ఆ అనుబంధాన్ని కొనసాగించాలని తనను కోరుతూ వచ్చారని పిటిషనర్​ పేర్కొన్నారు. ఫిర్యాదుదారు మొదట అకాడమీ అధికారులకు, తర్యాత పోలీసు స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారన్నారు. అయితే ఈ రెండింటిలోనూ భిన్నమైన ఆరోపణలున్నాయని తన పిటిషన్​లో వివరించారు. ఈ నేపథ్యంలో విచారణ లేకుండా నమోదు చేసిన కేసును కొట్టివేయాలని ఉదయ్​ కృష్ణారెడ్డి కోరారు. వాదనలు విన్న హైకోర్టు తదుపరి విచారణను నేటికి వాయిదా వేసింది.

అసలేం జరిగిందంటే? : హైదరాబాద్​లోని సర్దార్​ వల్లభ్​భాయ్​ పటేల్​ నేషనల్​ పోలీస్​ అకాడమీలో ఓ మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్​పై లైంగిక వేధింపులు, బ్లాక్​మెయిలింగ్​కు పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలపై ఉదయ్​ కృష్ణారెడ్డిపై అత్తాపూర్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో కేసు నమోదైంది. ఈ కేసుతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి అసభ్యకర మెసేజ్‌లు పంపాడని, తన ఫోన్‌ లాక్కొని పాస్‌వర్డ్‌ చెప్పాలని బెదిరించాడని పేర్కొన్నారు. రూమ్​లో బంధించి జుట్టు పట్టుకుని దాడి చేశాడని, మెడకు కత్తిపెట్టి బెదిరించాడని తెలిపారు. శారీరకంగా వేధించి అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించాడని, అనుమతి లేకుండా ప్రైవేట్‌ వీడియోలు తీశాడని, ఆ వీడియోలను తన భర్తకు పంపిస్తానని బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేశాడని ఆమె తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అత్తాపూర్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.

నాటకం, సానుభూతి కోసమే ఇలా : మరోవైపు తనపై వచ్చిన ఫిర్యాదులు, ప్రచారాలు అవాస్తవమంటూ ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి ఇన్‌స్టా వేదికగా పోస్టు పెట్టారు. చట్టంపై తనకు పూర్తి నమ్మకం ఉందని, న్యాయం గెలుస్తుందని పేర్కొన్నారు. అనంతరం మోతీనగర్‌లోని బంధువు ఇంటికి వచ్చిన ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి ఉదయం మద్యం తాగి అపస్మారక స్థితిలో వెళ్లాడు. కానీ ఆత్మహత్యప్రయత్నం చేసి, ఆసుపత్రి పాలైనట్లు ప్రచారం జరిగింది. అయితే ఇదంతా నాటకమని, సానుభూతి కోసమే ఇలా చేసినట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తులో గుర్తించారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స అనంతరం ఉదయ్​, ఈ నెల 22న హాస్పిటల్​ నుంచి డిశ్ఛార్జి అయ్యారు. తాజాగా అతడి ఆచూకీ లభించడం లేదంటూ పోలీసులు చెప్పడం గమనార్హం.

నాపై నమోదైన కేసును కొట్టేయండి - హైకోర్టులో ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి పిటిషన్

ట్రైనీ ఐపీఎస్​ ఉదయ్​కృష్ణారెడ్డి పిటిషన్​పై విచారణ వాయిదా వేసిన హైకోర్టు

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