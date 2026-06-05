'మాకు అంత తీరికలేదు సార్' - పోలీసుల పరిశీలనలో బ్యాంక్ అధికారుల వింత సమాధానాలు
పత్రాలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించకుండానే ఖాతాలు ప్రారంభిస్తున్న అధికారులు - తక్కువ సమయంలో డబ్బు సంపాదించేందుకు అడ్డదారులు తొక్కతున్న బ్యాంకు అధికారులు - పోలీసుల పరిశీలనలో పలు బ్యాంకుల డొల్లతనం
Published : June 5, 2026 at 2:09 PM IST|
Updated : June 5, 2026 at 2:48 PM IST
Bank officials Fraud Cases in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో అనుమానాస్పద లావాదేవీలను గుర్తించే వ్యవస్థ పనిచేయక నెలలు దాటినా చర్యలు ఎందుకు తీసుకోలేకపోయారు? బ్యాంకు మేనేజర్ను పోలీసు అధికారి అడిగిన ప్రశ్నకు 'మాకు అంత తీరికలేదు సార్' అంటూ బదులిచ్చారు. మీ సర్వర్ చాలా బలహీనంగా ఉంది. హ్యాకర్లు తేలికగా లోపలకు చొచ్చుకెళ్లి డేటా చోరీ చేసే అవకాశం ఉన్నా మీరు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ చేయకపోవటానికి కారణం? ఏంటని ప్రశించగా అధికారి నుంచి మౌనమే సమాధానం. ఇటీవల నగరంలో పలు బ్యాంకుల్లో పోలీసులు తనిఖీల చేసిన సమయంలో గమనించిన విషయాలివి. బ్యాంకు లోపాలను సరిదిద్దడానికి తగిన సూచనలు జారీ చేసినప్పటికీ ఇంకా నిర్లక్ష్యం కొనసాగుతూనే ఉంది.
ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు :
- విశ్రాంత ఉద్యోగిని డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరిట బెదిరించి రూ.కోటిన్నరకుపైగా కొట్టేశారు. మ్యూల్ ఖాతాల్లోని డబ్బు మళ్లుతున్నట్టు బ్యాంకు మేనేజర్ గుర్తించినా కూడా చూసీచూడనట్టు వదిలేశారు. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు బ్యాంకు ఉద్యోగి నిర్లక్ష్యమే అని గుర్తించారు. తీరా అడిగితే పని ఒత్తిడి అంటూ సదరు మేనేజర్ బదులివ్వటం ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.
- ఓ గృహిణి రూ.20 లక్షలు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఉపసంహరించుకునేందుకు వచ్చినప్పుడు గడువు ముగియకముందే నగదు వెనక్కి ఇచ్చారు. అమెరికాలో ఉన్న కుమారుడు ప్రమాదంలో ఉన్నాడని అగంతకుడి ఫోన్కాల్తో ఆమె డబ్బంతా అతడు సూచించిన అకౌంట్లోకి జమ చేసినట్టు గుర్తించారు. సైబర్ నేరస్థులకు మ్యూల్ఖాతాలు అస్త్రంగా మారాయి. అనుమానాస్పద లావాదేవీలపై అలర్ట్ వచ్చినా స్పందించట్లేదని పోలీసు అధికారి పేర్కొన్నారు.
- సైబర్క్రైమ్ పోలీసులు ఆక్టోపస్ 2.0లో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా 32 మంది బ్యాంకు అధికారులను అరెస్ట్ చేశారు. తాజాగా నమోదైన కేసుల్లో ఏపీ, తెలంగాణల్లో మరో 40 మంది బ్యాంకు ఉద్యోగులు మ్యూల్ఖాతాలకు సహకరించినట్టు అంచనాకు వచ్చారు.
అసలు ఏం జరుగుతుందంటే? : కొత్తగా ఎన్ని కరెంట్, సేవింగ్స్ ఖాతాలు చేశారనే దానిపై పలు బ్యాంకులు సిబ్బందికి లక్ష్యం విధిస్తున్నాయి. దీంతో దరఖాస్తుదారుల పత్రాలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించకుండానే కొత్త ఖాతాలు ప్రారంభిస్తున్నారు. దీన్ని అవకాశంగా చేసుకున్నబ్యాంకు అధికారులకు దళారులు కమీషన్ ఆశ చూపుతున్నారు. అడ్డాకూలీలను డైరెక్టర్లుగా తెలుపుతూ షెల్ కంపెనీల కరెంట్ ఖాతాలు తెరిపిస్తున్నారు. తక్కువ సమయంలో డబ్బు సంపాదించేందుకు కొందరు బ్యాంకు అధికారులు అడ్డదారులు తొక్కుతున్నట్టు గుర్తించారు. ఇటీవల అరెస్టయిన బ్యాంకు సిబ్బందిలో 10 మంది 30 బ్యాంకులతో సంబంధాలు పెంచుకొని గొలుసుకట్టు తరహాలో పరస్పరం సహకరించుకుంటున్నట్టు నిర్ధారించారు. అలర్ట్ చేసే వ్యవస్థలున్నా కూడా వారు అమలు చేయడం లేదని పోలీసులు గుర్తించారు. విశ్రాంత ఉద్యోగులు వ్యక్తిగత రుణాలు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల ఉపసంహరణ, నగలు, స్థిరాస్తి తాకట్టు పెట్టే సందర్భాల్లో బ్యాంకు అధికారులు సమయస్పూర్తి ప్రదర్శించినా ఇలాంటి ఇబ్బందులను అధిగమించవచ్చని ఇన్స్పెక్టర్ తెలిపారు.
నేరగాళ్లకు సహకరిస్తున్న బ్యాంకు సిబ్బంది : పెట్టబడులు, ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్, డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో బెదిరించి మోసాలకు పాల్పడుతున్న నేరగాళ్లకు కొందరు బ్యాంకు అధికారులు, ఇతర ఉద్యోగులే సహకారం అందించారు. అక్రమంగా బ్యాంకు అకౌంట్స్ తెరిచి సహకరించారు. ఇలాంటి నేరాల్లో నిందితులంతా వివిధ బ్యాంకులకు చెందిన 32 మంది సిబ్బంది, 15 మంది మ్యూల్ ఖాతాదారులు, ఐదుగురు మధ్యవర్తులు ఉన్నారు. మొత్తం 52 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
పత్యేక కార్యాచరణ : పోలీసులు సైబర్ నేరాల విషయంలో 'జీరో టాలరెన్స్' విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నామని సజ్జనర్ తెలిపారు. కొన్ని బ్యాంకులు కేవైసీ నిబంధనల్ని మరిచి సరైన ధ్రువీకరణ పత్రాలు లేకుండానే ఖాతాలు తెరవడానికి అనుమతించడం వల్లే మ్యూల్ ఖాతాలు వస్తున్నాయన్నారు. ఇదంతా బ్యాంకు అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల సైబర్ మోసగాళ్లకు వరంగా మారుతోందని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి సంఘటనల్లో బాధ్యులైనవారిని ఉపేక్షించే ప్రసక్తే లేదన్నారు. సైబర్ ముఠాల్లోని కీలకమైన వ్యక్తులను పట్టుకోవడానికి ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నామని తెలిపారు. సైబర్ మోసాలకు గురైతే గోల్డెన్ అవర్ను వృథా చేయకుండా వెంటనే 1930కి లేదా సైబర్క్రైమ్ వెబ్సైట్లో ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు.
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