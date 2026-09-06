లేడీ డాన్ ఇంటిపై పోలీసుల సోదాలు - సులోచనపై 14 క్రిమినల్ కేసులు
సామాన్య రైతు నుంచి శాసించే డాన్ వరకు ఎదిగిన సులోచన - అమాయకులను మోసం చేసి కొన్ని కోట్లు విలువ చేసే భూములు స్వాధీనం - దాదాపు 14 క్రిమినల్ కేసుల్లో నిందితురాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 2:28 PM IST
Police Rides On Lady Don Sulochana : అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లె పట్టణానికి చెందిన కోనేటి సులోచన "లేడీ డాన్"గా పేరు తెచ్చుకున్నారు. శనివారం నాడు పోలీసులు ఆమె నివాసంలో ఆకస్మిక సోదాలు నిర్వహించారు. వారు ఆమె ఇంటితో పాటు ఆమె సోదరుడు శ్రీనివాసులు ఇంట్లో కూడా ప్రతి మూలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేశారు. వందల కోట్ల రూపాయల విలువైన భూములను ఆక్రమించుకునేందుకు ఆమె ఒక మాజీ మంత్రి కుమ్మక్కయ్యారన్న ఆరోపణలకు సంబంధించి కోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈ సోదాలు జరిగాయి. మదనపల్లె డీఎస్పీ బుచ్చిరాజు నేతృత్వంలో, సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్లు మోహన్ కుమార్, రాజా రెడ్డి, మహమ్మద్ రఫీలతో కూడిన మూడు ప్రత్యేక బృందాలు ఈ ఆపరేషన్ను చేపట్టాయి.
50కి పైగా ఆస్తి పత్రాలు స్వాధీనం : సులోచన, ఆమె సోదరుడి ఇంటిపై జరిపిన దాడిలో పోలీసులు సుమారు 50 ఆస్తి సంబంధిత పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటిలో 15 పత్రాలపై నకిలీ సంతకాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. తాము అప్పుగా ఇచ్చిన వ్యక్తుల నుంచి డబ్బు వసూలు చేసే క్రమంలో ఈ ఇద్దరూ రుణగ్రహీతలను ఖాళీ బాండ్ పేపర్లపై సంతకాలు చేయమని బలవంతం చేసి, వారి భూములను బలవంతంగా స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. వారు ఈ భూములను వ్యక్తిగత లాభం కోసం ఉపయోగించుకున్నట్లు కూడా తెలిసింది. స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాలను ధృవీకరణ కోసం ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ప్రయోగశాలకు పంపినట్లు డీఎస్పీ తెలిపారు.
కొన్ని ఆస్తులు గిఫ్ట్ డీడ్గా బదిలీ: ఒకప్పుడు సాధారణ వ్యవసాయ కూలీగా జీవించిన సులోచన జీవితం అనూహ్య మలుపు తిరిగింది. ఒక చిన్న గదిలో నివసిస్తున్న ఆమె, మాజీ మంత్రికి అత్యంత సన్నిహితుడైన ఒకరి సహాయంతో అకస్మాత్తుగా అధికారం చెలాయించే స్థాయికి ఎదిగారు. అంతేకాకుండా గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఆమె ఆ ప్రాంతంలో ఒక శక్తివంతమైన వ్యక్తిగా వాస్తవానికి ఒక 'డాన్'గా చలామణి అయ్యారు. ఆమె బండకమ్మమీదపల్లెలో కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆస్తులను కూడబెట్టారు.
రికార్డుల ప్రకారం ఆమె రూ.60 కోట్ల విలువైన ఒక భవనం, 502 చదరపు గజాల స్థలాన్ని, అలాగే పొన్నుతిపాళ్యంలో 1.75 ఎకరాల భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నకిలీ 'పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ' పత్రాన్ని ఉపయోగించి, ఆమె 47 సెంట్ల భూమిని (దీని విలువ రూ.10 కోట్లు) ఆక్రమించుకుని, మదనపల్లె సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం ద్వారా ఆ భూమిని మాజీ మంత్రి భార్య పేరు మీద 'గిఫ్ట్ డీడ్' (బహుమతి పత్రం)గా బదిలీ చేశారు. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ 2023 జూన్ 13న జరిగింది. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసి విలువైన భూములను అక్రమంగా స్వాధీనం చేసుకోవడంపై బాధితుడు ఒకరు ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు తమ దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు.
సులోచనపై ఇంతకుముందే 14 క్రిమినల్ కేసులు : పోలీసులు సోదాలు నిర్వహించిన సమయంలో సులోచన ఇంట్లో లేకపోవడం గమనార్హం. ఆ సమయంలో ఆమె విజయవాడలో ఉన్నట్లు దర్యాప్తు అధికారులు నిర్ధారించారు. ఆ ప్రాంగణం నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాలకు సంబంధించిన వివరాలను ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలకు తెలియజేశారు. బాధితుడు మార్పు వెంకటేశ్ దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా, కోర్టు జారీ చేసిన వారెంట్తో ఈ సోదాలు నిర్వహించారు. సులోచనపై ఇప్పటికే 14 క్రిమినల్ కేసులు నమోదై ఉన్నాయి. అలాగే I-టౌన్, II-టౌన్, మదనపల్లె తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్లలో ఆమెపై 'రౌడీ షీట్' కూడా తెరిచి ఉంది.
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