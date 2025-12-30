ETV Bharat / state

న్యూ ఇయర్ వేడుకలు జోష్​గా జరుపుకోండి - హద్దులు మీరితే మాత్రం లాకప్​ తప్పదు!

న్యూ ఇయర్​ వేడుకలపై పోలీసుల ఆంక్షలు - శాంతిభద్రతలకు ఆటంకం కలగకుండా వేడుకలు చేసుకోవాలంటున్న పోలీస్ శాఖ - యువతకు పలు సూచనలు - మితిమీరితే మాత్రం ఊరుకునేది లేదని హెచ్చరికలు

New Year Celebrations Police Restrictions
New Year Celebrations Police Restrictions (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 30, 2025 at 12:23 PM IST

New Year Celebrations Police Restrictions : న్యూ ఇయర్​లోకి అడుగు పెట్టేందుకు ఇంకా ఒక్క రోజు మాత్రమే సమయం ఉంది. ఈ నూతన సంవత్సర వేడుకలు లైఫ్​ లాంగ్​ గుర్తుండిపోయేలా చేసుకోవాలని అందరూ ప్లాన్ చేసుకుంటుంటారు. కొన్నిచోట్ల ఇప్పటికే వేడుకల జోష్​ ఊపందుకుంది. ఇదే సమయంలో న్యూ ఇయర్​ వేడుకల పేరుతో మితిమీరి ప్రవర్తిస్తే మాత్రం ఊరుకునేది లేదని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆనందంగా గడపాల్సిన సమయంలో హద్దులు దాటి ప్రవర్తిస్తే మాత్రం కఠిన చర్యలు తప్పవని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఎలాంటి అపశ్రుతులకు తావులేకుండా న్యూ ఇయర్ వేడుకలు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

పోలీసు శాఖ వారి హెచ్చరిక, సూచనలు ఇవే :

  • మితిమీరిన వాహనవేగం పనికి రాదు.
  • మితిమీరే ఉత్సాహం ప్రమాదాలను కొని తెస్తుంది.
  • మైనర్లు ద్విచక్ర వాహనం, కారు నడపరాదు.
  • 8 ఏళ్లలోపు వారు వాహనం నడిపితే యజమానిపైనా కేసు పెడతారు.
  • ట్రిఫుల్​ రైడింగ్​ చేసినా, సైలెన్సర్లు తీసి ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేసినా వాహనం స్వాధీనం చేసుకుంటారు.
  • రహదారులు, కూడళ్లలో గుమికూడి కేక్​లు కట్​ చేయరాదు.
  • బాణసంచా కాల్చకూడదు.
  • కాలనీలు, గేటెడ్​ కమ్యూనిటీలు, ఇంకెక్కడైనా డీజేలతో హోరెత్తించడం అనేది నిషేధం.
  • తల్లిదండ్రులు పిల్లలను వేడుకలకు బయటకు పంపకూడదు.
  • వాహనాలపై ర్యాలీగా, వేగంతో వెళ్లకూడదు. ఇలా వెళ్లి ప్రమాదాలకు కారణమైతే చర్యలు తప్పవు.

నిజామాబాద్​ జిల్లాలో తనిఖీలు ముమ్మరం : గతేడాది డిసెంబర్​ 31న నిజామాబాద్​లో 31 మందిపై డ్రంకెన్​ డ్రైవ్​ కేసులను పోలీసులు నమోదు చేశారు. ఇక్కడ కొత్త ఏడాది జనవరిలోనూ, ఈ చివరి వారంలోనూ రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య పెరిగింది. ఇక్కడ ఆందోళన చెందాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రమాదాల బారిన పడినవారిలో యువతే ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మునుపటిలాగే న్యూ ఇయర్​ వేడుకల వేళ పోలీసు కమిషనరేట్​ పరిధిలో పోలీసులు ఆంక్షలను విధిస్తున్నారు. నిజామాబాద్​ జిల్లాలోని అన్ని పోలీస్​ స్టేషన్ల పరిధిలో ఈనెల 31న సాయంత్రం 6 నుంచి పూర్తిస్థాయి నిఘాను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. గ్రామాల్లోనూ ఫుల్​ గస్తీని పెంచనున్నారు. రహరాదులపై డ్రంకెన్​ డ్రైవ్​ తనిఖీలు విస్తృతం చేయనున్నారు. నిజామాబాద్​ నగరంతో పాటు ఆర్మూర్​, బోధన్​, భీమ్​గల్​ పట్టణాల్లోని ప్రధాన కూడళ్లలో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. వారం రోజులుగా తనిఖీలను ముమ్మరం చేశారు.

పోలీసు వారి న్యూ ఇయర్ నిబంధనలు :

  • కార్యక్రమం జరిగే ప్రాంతంలో ప్రవేశం, బయటకు వెళ్లే మార్గాల్లో సీసీ కెమెరాలు తప్పనిసరి
  • పార్టీల్లో అశ్లీల డ్యాన్సులు, అసభ్యత ఉండకూడదు.
  • గెస్ట్​ల భద్రత, ట్రాఫిక్​ నిర్వహణకు సిబ్బంది ఉండాలి.
  • బహిరంగ ప్రదేశాల్లో లౌడ్​స్పీకర్లు, డీజేలను రాత్రి 10 గంటలకు నిలిపివేయాలి.
  • ఇండోర్​లో అర్ధరాత్రి 1 గంట వరకు తక్కువ శబ్ధం(45 డెసిబుల్​) సౌండ్​ మాత్రమే ఉండాలి.
  • పార్టీల్లో బాణసంచాకు అనుమతి నిరాకరణ
  • పబ్​లు, బార్లలో మైనర్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమతించకూడదు.
  • వెహికల్​ పార్కింగ్​కు తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలి.
  • మత్తు పదార్థాలు(డ్రగ్స్​) విక్రయించినా, వాడినా కేసులు తప్పవు.
  • ఎంజాయ్​ చేసే ప్రాంతం కెపాసిటీకి మించి పాస్​లు/ టికెట్లు/ కూపన్లు ఇవ్వకూడదు.

న్యూ ఇయర్​ వేడుకల నుంచి బయటకు వచ్చాక జాగ్రత్త : 'బార్లు, పబ్​ల నిర్వాహకులు కస్టమర్స్​ను సురక్షితంగా గమ్యం చేర్చేందుకు క్యాబ్స్​, డ్రైవర్లను ఏర్పాటు చేయాలి. మందుకొట్టి వాహనం నడుపుతూ పట్టుబడితే కేసు నమోదు చేస్తారు. పట్టుబడిన వాహనాన్ని పోలీస్​ స్టేషన్​కు తరలిస్తారు. న్యాయస్థానం రూ.10వేల వరకు జరిమానా విధించడం లేదా 6 నెలలు జైలుశిక్షను విధించవచ్చు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారి డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ 3 నెలలు పూర్తిగా సస్పెండ్​ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. మైనర్లు బండి నడుపుతూ పట్టుబడితే, ప్రమాదానికి కారణమైతే ఓనర్​దే బాధ్యత. జైక్​లకు సైలెన్సర్​ తొలగించి శబ్ధ కాలుష్యానికి కారకులు కాకూడదు. హైదరాబాద్​ నగరవ్యాప్తంగా షీ టీమ్స్​ నిఘా ఉంచుతున్నారు.' అని హైదరాబాద్​ సీపీ సూచించారు.

