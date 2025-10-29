ETV Bharat / state

'గుండ్లకమ్మ'లో చిక్కుకున్న ఆరుగురు - కాపాడిన పోలీసులు

గుండ్లకమ్మ మంచినీటి పథకం వద్ద చిక్కుకున్న ఉద్యోగ సిబ్బంది - చెట్టుపై చిక్కుకున్న ఆరుగురు సిబ్బందిని రక్షించిన పోలీసులు

Police Rescued Gundlakamma Employees
Police Rescued Gundlakamma Employees (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 7:59 PM IST

2 Min Read
Police Rescued Gundlakamma Employees in Prakasam District: అద్దంకి గుండ్లకమ్మ తాగునీటి పథకం వద్ద చిక్కుకున్న వారు ఎట్టకేలకు క్షేమంగా బయటపడ్డారు. చెట్టుపై చిక్కుకున్న ఆరుగురు సిబ్బందిని పోలీసులు సమర్ధంగా రక్షించారు. దీంతో పోలీసు యంత్రాంగంపై సర్వత్రా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

అసలేం జరిగిందంటే: అద్దంకిలోని గుండ్లకమ్మ మంచినీటి పథకం వద్ద ముగ్గురు ఉద్యోగులు చిక్కుకున్నారు. విషయం తెలుసుకుని వీరిని రక్షించేందుకు బోటులో ముగ్గురు వెళ్లారు. అయితే వెళ్లిన బోటు తిరగబడి వారు సైతం అక్కడే చిక్కుకున్నారు. వారంతా ఓ చెట్టు ఎక్కి ప్రాణాలు కాపాడుకున్నారు. పోలీసులు అక్కడకు చేరుకుని పరిస్థితిని పరిశీలించారు. వారంతా చెట్టుపై ఉన్నట్లు డ్రోన్​ ద్వారా గుర్తించారు. ఈ ప్రమాదంపై మంత్రి గొట్టిపాటి అధికారులతో మాట్లాడారు. బాధితులను క్షేమంగా సురక్షిత ప్రాంతానికి తీసుకురావాలని మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.

గుండ్లకమ్మ వాగులో చిక్కుకున్న బాధితుల్ని కాపాడిన పోలీసులు (ETV Bharat)

అధికారులతో మాట్లాడిన మంత్రి గొట్టిపాటి: అనంతరం మంత్రి గొట్టిపాటి ఆదేశాలతో అధికారులు సహాయచర్యలను ముమ్మరం చేశారు. గుండ్లకమ్మ పథకం వద్ద ఘటనాస్థలానికి అప్పటికే కలెక్టర్ బయలుదేరారు. అప్పటికే ఒక ఉద్యోగిని రక్షించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. మిగతా ఐదుగురినీ రక్షించేందుకు ముమ్మర చర్యలను చేపట్టినట్లు అధికారులు ఈ సందర్భంగా వివరించారు. అనంతరం అందరినీ కాపాడారు.

జలాశయంను పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్​: మద్దిపాడు మండల పరిధిలోని గుండ్లకమ్మ జలాశయంను ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్ రాజాబాబు, సంతనూతలపాడు శాసనసభ్యులు బి. ఎన్. విజయ్ కుమార్ పరిశీలించారు. వరద నీరు 11 గేట్లు ఎత్తి దిగువ ప్రాంతాలకు వదులుతున్న వరద నీరు పరిస్థితులన గుండ్లకమ్మ జలాశయ ఎస్ ఈ అబుతాలెం, స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్, జలాశయ ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో కలిసి పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలకు అన్ని విధాలా సహాయక చర్యలను చేపట్టాలని ఎమ్మెల్యే బి. ఎన్. విజయ్​కుమార్ అధికారులకు సూచించారు.

గుండ్లకమ్మ నీటి విడుదలపై నిమ్మల: గుండ్లకమ్మ పరీవాహ ప్రాంత అధిక వర్షాలతో అవుట్ ఫ్లో ను 70,000 క్యూసెక్కుల నుండి లక్ష క్యూసెక్కులకు విడుదల చేస్తూ నీటి నిర్వహణను చేస్తామని నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు స్పష్టం చేశారు. గుండ్లకమ్మ వరద నేపథ్యంలో ప్రకాశం, బాపట్ల కలెక్టర్లు దిగువ గ్రామాలలో అవసరమైన జాగ్రత చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా మంత్రి సూచించారు.

ఏపీలో ముంచుతున్న వరదలు: మొంథా తుపాను ప్రభావంతో నంద్యాల హరిజనవాడ వద్ద మద్దిలేరు వాగులో వ్యక్తి గల్లంతయ్యారు. మద్దిలేరు వాగులో గల్లంతైన వ్యక్తి కోసం స్థానికులు ఇప్పటికే గాలింపు చర్యలను చేపట్టారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస మండలంలో కంబిరిగాం వద్ద వరద ధాటికి యువకుడు గల్లంతయ్యాడు. వరహాలగెడ్డలో చేపలవేటకు వెళ్లి దానగోరకు చెందిన యువకుడు గల్లంతైనట్టు సమాచారం.

నమోదైన వర్షపాతం: మొంథా తుపాను ప్రభావంతో పలుచోట్ల భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఒంగోలులో 25 సెం.మీ. చీమకుర్తిలో 24 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు కావడం గమనార్హం. కందుకూరు, కావలిలో 22 సెం.మీ., దర్శి, అద్దంకిలో 19 సెం.మీ. మార్కాపురంలో 15 సెం.మీ., పొదిలిలో 14 సెం.మీ., ఆత్మకూరులో 14 సెం.మీ., పోరుమామిళ్లలో 13 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైెంది.

